Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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'Dünyanın Kenarı'nda, eksi 50 derecede ilginç yaşam!
Rusya’da bulunan Dikson şehri, dünyanın en kuzeyinde bulunuyor. Ayrıca burası ‘dünyanın kenarı’ olarak da adlandırılıyor. Dikson’da yaşam kışın eksi 50’lere düşen hava sıcaklığı sebebiyle oldukça çok zor. Şu sıralarsa sıcak eksi 30-35’lerde seyrediyor. En ilginç olanı da burada yaşayan insanlar… Bölgeyi terk edemiyorlar, bunun oldukça ilginç bir sebebi var. İşte dünyanın kenarı olarak bilinen Dikson şehri hakkında ilginç bilgiler…
Rusya’da bulunan Dikson şehri, dünyanın en kuzeyinde bulunuyor. Ayrıca burası ‘dünyanın kenarı’ olarak da adlandırılıyor. Dikson’da yaşam kışın eksi 50’lere düşen hava sıcaklığı sebebiyle oldukça çok zor. Şu sıralarsa sıcak eksi 30-35’lerde seyrediyor. En ilginç olanı da burada yaşayan insanlar… Bölgeyi terk edemiyorlar, bunun oldukça ilginç bir sebebi var. İşte dünyanın kenarı olarak bilinen Dikson şehri hakkında ilginç bilgiler…
Fotoğraflar: Wikimedia Commons, BBC, Panaromio, Anna Gruzdev, Anton Petrov
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Anna Gruzdev ve Anton Petrov adlı iki fotoğrafçı, dünyanın kenarı olan bu bölgeye giderek orada yaşayan insanların şaşkına çeviren hayatlarını fotoğrafladılar.
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Sibirya'nın Tamir Yarımadası'nın en batı ucunda yer alan Dikson Şehri, dünyanın en kuzeyindeki şehir olarak biliniyor.
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Şehir adını bir İsveçli kaşif Oscar Dikson'dan almış ve yine Oscar Dikson tarafından 17. yüzyılda keşfedilmiş.
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Şehir siyasi olarak Rusya’da bulunan Krasnoyark Şehri’ne bağlı.
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Ayrıca Krasnoyark Krai, Kara Denizi ve Yenisey Nehri’ne yakın olduğundan önemli bir konuma sahip. Konumunu göz ardı etmeyen Nazi Almanya’sı İkinci Dünya Savaşı’nda bölgeyi yoğun bir şekilde bombardımana maruz bırakmış.
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Bu önemli konumu Dikson Şehri’ni, Sovyet döneminde önemli bir kıyı askeri üssü yapmasına olanak sağlamış.
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Tabii bölgenin askeri üs olarak kullanıldığı zamanlarda bölgede nüfus şuanda olduğundan daha fazlaydı. Hatta bu dönemde Dikson 5000’den fazla nüfusa sahipti.
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Fakat Soğuk Savaş’ın sonundan itibaren Sibirya'daki askeri varlık büyük ölçüde azaltıldı. Dikson, bölgedeki madencilik faaliyetlerinden dolayı hâlâ en büyük bölgesel istihdam alanı olarak önemini korumaktadır.
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Ama bu, şehrin günbegün terk edilmesinin önüne geçemiyor. Dikson'daki kara ve deniz kuvvetleri 2 bin kişiyi, yani nüfusun yaklaşık yarısını ayrılmaya zorlayarak bölgedeki tesislerinin yüzde 80 'ini kapattı.
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Şehrin sakinleri tam 3 bin kişi kaldı. Şu anda ise bölgede sadece 500 kişi kaldı. Resmi istatistiklere göre Dikson’da nüfus yoğunluğunun kilometrekareye 0,003 kişi olduğunu gösteriyor.
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Günümüzde Dikson’a dışarıdan bakan bir kimse şehrin tamamen terk edildiğini düşünecektir.
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Haklılardır da çünkü çöpler sokakların her tarafına dağılmış ve birçok ev terk edilmiş olarak durmakta...
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Şehirde sinema veya kilise yok... Hatta sadece bir tane hastane bulunuyor. Dikson Şehri’nin belediye başkanının da dediği gibi ''Normal bir insanın burada yaşaması için hiçbir neden kalmamıştır''.
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''Dikson'da kalan insanların çoğu burayı terk edecek güçleri olmadığı için kalmaya devam etmektedir'' diyen belediye başkanı ''fakat ben burada 40 yıldan beri yaşıyorum.
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Kızım burada büyüdü ve burada teknik okulda okudu. Şimdi yine Dikson'da çalışıyor ve ne o ne de ben burayı terk etme niyetinde değiliz'' diye belirtiyor.
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Dikson Şehri’nde bulunan terk edilmiş binalar, zarar görmüş telefon kulübeleri ve sokakları kaplayan çöpler şehrin giderek yok olan bir şehre benzetilmesindeki en büyük sebep.
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Bu büyük zorlukların yanında şehre 1915 yılında Rusça Radyo İstasyonu, 1935'te de liman yapımı başladı böylece ulaşım daha da kolaylaştı. Ayrıca bölgede bir de havaalanı bulunuyor.
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Bu havaalanı Soğuk Savaş sırasında inşa edilmiş. Uçuşlar Dikson Şehri’nin güneyindeki Norilsk Şehri’nden yapılıyor.
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Fakat uçuş sadece bir havayolu tarafından ve sadece haftada bir sefer ile sınırlı.
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Kuzey Kutbu’nun kendine has kısa yaz mevsimlerinde Dikson'da iklim çok hoştur.
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Hava ılık, çok az yağmurludur ve güneş yılın üç ayında 24 saat boyunca ışıldayıp durur.
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Yazları sıcaklık 9 dereceye kadar çıkar. Tek rahatsızlık bütün Sibirya'nın kuzey kesimlerini istila eden sivrisineklerdir.
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Kışın ise sıcaklık eksi 50 derecenin altına düşer ve iki aydan fazla süre bölgede güneş ışığı belirmez. Hiçbir şey bir ot boyundan fazla büyümez.
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İklim yerli kabileler için bile son derece sert geçiyor. Buraların en yakınındaki yerleşimler 250 km güneyde yer alıyor.
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Dikson Şehri iklim olarak ağır bir iklime sahip. Yazları güneş tepedeyken de bölge soğukluğunu tam olarak asla kaybetmez. Kar burada yaklaşık 10 ay kadar sürer.
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İnsanlar sadece 2 ay boyunca güneşin yüzünü görürler. Bu aylarda yaz ayları olan temmuz ve ağustostur.
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Bu kadar sert şartları olan Dikson Şehri’ne en yakın şehir güneyde bulunan Dudinka’dır.
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Ancak iki şehir arasında ulaşımı sağlayacak bir yol bulunmuyor.
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Dünyanın kuzeyindeki şehre son zamanlarda birçok fotoğrafçının gidip buradaki ilginç yaşamı dünyaya duyurması turistleri bölgeye çekmeye yetti.