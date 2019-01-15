Dünyanın en iyi korunan yerleri! Buralara gitmek imkânsız…

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünya üzerinde iyi korunan yerlerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Yalnız üstün güvenlik önlemleriyle girilmesi yasak yerleri, içerisinde çok değerli ve gizli maddelerin olduğu yerleri çoğumuz bilmiyoruz… İşte dünyanın en iyi korunan ve gidilmesi yasak olan sırlarla dolu o yerler…
Dünya üzerinde iyi korunan yerlerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Yalnız üstün güvenlik önlemleriyle girilmesi yasak yerleri, içerisinde çok değerli ve gizli maddelerin olduğu yerleri çoğumuz bilmiyoruz… İşte dünyanın en iyi korunan ve gidilmesi yasak olan sırlarla dolu o yerler…
Fotoğraflar: Alamy
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Niihau Adası / Hawaii Niihau, yerleşim olan en küçük Hawaii adasıdır. Palmiyeleri, nesli tükenmekle yüz yüze olan hayvanları ve turistlerin uğrak yeri olmaması gibi özellikleriyle ideal tatil yeri gibi görülebilir. Ama 180 kilometrekare büyüklüğündeki bu adaya dışarıdan insan gelmesi yasak!
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Hawaii Kralı Kamehameha 1863’te plantasyon sahibi zengin Robinson ailesine adayı satmış. 1915’e kadar ada yabancılara kapalı kalmış. Bugün adada yerli Hawaiili 130 kişi yaşıyor. Adada yol, telefon, kanalizasyon, çeşme suyu hatta bir bakkal bile yok.
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Ulaşım at ve bisikletle, elektrik güneş enerjisiyle, erzak ise başka bir adadan botla getiriliyor. Çocuklar her hafta eğitim için kanolarla Kauai Adası’na taşınıyor. Fakat bu küçük ada tarihte önemli bir rol oynamış.
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İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon uçakları ABD’nin Hawaii’deki Pearl Harbour Limanı'nı bombalarken bir Japon pilot adaya düşmüş ve yerlileri bir hafta boyunca huzursuz etmiş. Ayrıca 1944’te ABD başkanı Franklin Roosevelt Niihau Adası’nı Birleşmiş Milletler merkezi olmaya aday yerler arasında değerlendirmişti.
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Bugün ada sakinleri tarafından davet edilmediği takdirde dışarıdan kimsenin adaya girmesine izin verilmiyor. Ama buna rağmen ada üzerinde helikopter turu ya da gemi turları yoluyla uzaktan da olsa ada hakkında bir fikir edinmek mümkün.
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RAF Menwith Hill / İngiltere Kuzey Yorkshire bölgesinde askeri bir üs olan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) dünyanın en büyük elektronik gözetim merkezi olarak biliniyor.
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Burada bütün haberleşmelere müdahale edilerek İngiltere ve ABD için istihbarat toplanıyor. Bu gizli merkez 1954’te, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’ndeki iletişim ağlarını denetlemek üzere kuruldu. Bugün ne amaçla kullanıldığını ise kimse bilmiyor.
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Uluslararası terörizm ve uyuşturucu ticareti eylemlerinin gözetlendiğine, Amerikan uyduları için istasyon olarak kullanıldığına inanılıyor. ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda’nın taraf olduğu ECHELON ya da 'Beş Göz' olarak adlandırılan dinleme sistemiyle bağlantılı olduğu da söyleniyor. Ayrıca RAF'ın Menwith Hill üssünde çok sayıda radar bulunuyor.
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Gizli Arşivler / Vatikan Vatikan'da bulunan bu merkezi deponun bulundurduğu arşiv 8. yüzyıla kadar gidiyor. İlkesel olarak arşivin sahibi olma yetkisi görevde bulunan papanın yerine gelecek kişinin, Papalık Kardinaller Meclisi tarafından seçilmesi veya görevdeki papanın ölmesini ve istifa etmesini beklemelidir.
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Vatikan gizli arşivlerinde devlet belgeleri, yazışmalar, papalığın ve kilisenin yayımladığı kitaplar ile yüzyıllar boyunca birikmiş pek çok değerli belge bulunuyor. Gizli Arşiv'e 17'nci yüzyılda Papa Paul V.'in talimatları doğrultusunda akademisyenler için çok sınırlı erişim izni bulunuyordu. Yabancılar için erişim izni ise hiç bulunmuyordu.
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Ancak 1881 yılında Vatikan Kütüphanesi açıldığında XIII. Leo arşivi araştırmacılara açtı. Günümüzde her yıl kimi zaman binden fazla araştırmacı arşivleri inceleyebiliyor. Fakat bu kilit altında tutulan arşivlere bugün ulaşmak için uzun ve ayrıntılı bir başvuru sürecinden geçmek gerekiyor.
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Vatikan Gizli Arşivleri, başlığındaki 'Gizli' kelimesi günümüzde kullanımı ile gizliliği ifade etmemektedir. Gizli kelimesinin buradaki anlamı, arşivin 'Kutsal Makam'ın kişisel mülkiyeti olduğu ve ona yardımcı konumda olan Roma Curia'ya ait olan 'Özel' anlamına geldiğini ifade eder.
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Aynı zamanda buradaki gizli kelimesi 'gizli görevliler', 'gizli taşıyıcı' ve 'gizli hakkâk' anlamları taşıyabilecek çok onurlu bir görevin yansıması olarak kullanılmıştır.
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İngiltere Merkez Bankası Birleşik Krallığı’n en büyük altın rezervi 4600 tondan fazla altın ile burada korunuyor. Ama yine de Federal Reserve Vault’a göre ikinci sırada.
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Burada duvarlar bombaya dayanıklı ayrıca güvenlik sisteminin sınırı; ses tanıma, üç ayak tuşları gibi birçok özellik taşıdığından tam olarak bilinemiyor.
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İsviçre Bankaları Suçluların sohbetlerinde geçirdikleri bankalardan çoğu İsviçre’ye ait… Çünkü İsviçre bankaları dünyanın en güvenli bankaları olarak biliniyor.
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Özellikle bankadaki üç tuşlu güvenlik kasası, dünyanın en zengin vatandaşları tarafından 200 yıldan fazla bir süredir kullanılıyor.
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Fort Knox Fort Knox’un iyi korunan yerlerden biri olması pek şaşılacak bir durum değil çünkü bu yer ABD’nin 'külçe muhafazası' durumunda…
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Bu ilginç yer sadece binlerce ton altın depolamakla kalmıyor. Aynı zamanda Bağımsızlık Bildirgesi ve Magna Carte gibi önemli tarihi belgeleri barındırdığı da söyleniyor.
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ADX Florence Hapishanesi Açılımı İdari Maksimum Tesis olan ADX , kötülerin en kötülerini barındıran erkekler için olan bir hapishane… Bu suçlular ABD’deki en tehlikeli olanları olarak kabul ediliyor ve hapishaneye “Rockies’in Alcatraz” lakabını kazandırıyorlar. Eski bir ADX müdürü tarafından 'cehennemin daha temiz bir versiyonu' olarak tanımlanan cezaevindeki güvenlik önlemleri oldukça yüksek seviyede.
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Saldırı ve kontrol köpekleri, hapishane duvarları, 8 metrelik tel çitler, 1400 adet uzaktan kumandalı çelik kapı, hareket tespit eden lazerler, basınç yastığı ve kameralar bunlardan sadece bazıları. Buraya girmek isteyenlerinse granit duvarlardan geçmesi ardından güvenlik görevlilerini atlatarak 22 tonluk bir kapıyı aşması gerekiyor…
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51. Bölge / Nevada, ABD Las Vegas'ın 153 km kuzeyinde, Groom Gölü yakınında bulunan 51. Bölge, Nevada Test Sahası ve Nellis Hava Kuvvetleri sahasıyla çevrelenmiş şekilde bulunuyor. 51. Bölge genel olarak anlatıldığında üst düzey devlet sırlarının saklandığı askeri bir üs olarak tanımlanabilir.
Hürriyet Seyahat
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Adını ise Vietnam Savaşı sırasında ortaya çıkan bir CIA belgesinden alıyor. CIA bu konuda herhangi bir bilgi vermediği için bu bölgede olup bitenler çoğunlukla komplo teorilerine konu oluyor.
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Bu gizli bölgeye giriş kesinlikle yasak. Nevada Çölü'ndeki bu bölgede uçak ve düşman silahlarının incelenip araştırıldığı söylenmektedir. Ancak 51. Bölge kurulduğu günden bu yana gizemini korumakta.
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Svalbard tohum deposu Resmi adı Svalbard International Seed Vault olarak bilinen depo, ürün çeşitliliğini korumak ve insanlara bir gıda kaynağı bulmalarını sağlamak amacıyla tohum depolamak üzere tasarlanmış bir yer.
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Svalbard, Arctic Circle’daki büyük, bir kaya adası durumunda ve depo bir madenin içinde bulunuyor.
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İzole edilmiş bir yerde bulunan depoda, tohum emniyeti için patlamaya karşı dayanıklı kapılar, hareket sensörleri ve hava kilitleri bulunuyor…