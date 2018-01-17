Dünyanın en ilginç köyleri!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İnzivaya çekilmek, insanlardan uzaklaşmak ve kafa dinlemek istiyorsanız tam sizin için yaratılmış köyler var. Hayatın karmaşasından kaçacağınız dünyanın en uzak köşelerinde yer alan köyleri sizin için derledik. Listede İkinci Dünya Savaşı’nda İngilizler tarafından yapılan tek bir merdivenle gidilen köyü de bulacaksınız, dünyanın en küçük başkenti olanı da… Hatta öyle bir köy var ki, orada sıcaklık eksi 62 derece… İşte dünyanın en uzak ve ıssız 10 köyü...
İnzivaya çekilmek, insanlardan uzaklaşmak ve kafa dinlemek istiyorsanız tam sizin için yaratılmış köyler var. Hayatın karmaşasından kaçacağınız dünyanın en uzak köşelerinde yer alan köyleri sizin için derledik. Listede İkinci Dünya Savaşı’nda İngilizler tarafından yapılan tek bir merdivenle gidilen köyü de bulacaksınız, dünyanın en küçük başkenti olanı da… Hatta öyle bir köy var ki, orada sıcaklık eksi 62 derece… İşte dünyanın en uzak ve ıssız 10 köyü...
Fotoğraflar: Alamy
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Gasadalur Köyü / Faroe Adaları-Danimarka Danimarkaya bağlı özerk bir bölge olan Faroe Adaları, İskoçya ile İzlanda arasında bulunuyor.
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Aynı zamanda Gasadalur köyüne de ev sahipliği yapıyor. 213 metrelik sarp kayaların üzerine kurulmuş olan bu köye ulaşım sadece 2. Dünya Savaşı`nda İngilizler tarafından yapılan tek bir merdivenle sağlanıyor.
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Ayrıca bu ilginç köyde yalnızca 18 kişi yaşıyor. Ayrıca köyde bulunan Mulafossur Şelalesi dünyanın en güzel şelalelerinden biri konumunda.
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Ittoqqortoormiit, Grönland Danimarka'ya bağlı Grönland Kuzey Kutbu'ndaki en büyük buzul alandır. Özerk bir yapıya sahip olan Grönland’da ortalama 3 kilometre kalınlığında bir buz tabakası mevcut ve adanın yüzde 81'i buzullarla kaplı.
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Adanın ev sahipliği yaptığı yerlerden biride telaffuzu oldukça zor olan 'Ittoqqortoormiit' köyü. Kutup ikliminin hakim olduğu bu köyde yaklaşık 452 kişi yaşıyor.
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Bu ilginç yere tek ulaşım yolu ise helikopter veya deniz yolu. Tabi soğuk havaların etkisini gösterdiği zamanlar ve köyün karlar altında olmadığı zamanlarda.
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Phugtal Gompa Manastır Komünü, Hindistan Phuktal Gompa Manastırı Komünü, yaklaşık 2 bin 550 yıl önce çok sayıda bilge, akademisyen, çevirmen ve rahip tarafından ziyaret edildiğine inanılan doğal bir mağaranın çevresinde inşa edilmiş.
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Manastırın uzak bir konumda oluşu meditasyon, barış ve yalnızlık üçlüsünü arayanlar için ideal bir yer konumunda.
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Gelug Tibet Budizmi okulunun mevcut olduğu Phuktal Gompa, 15. yüzyılın başında Je Tsongkhapa'nın öğrencisi olan Jangsem Sherap Zangpo tarafından kurulmuş bir yer . 12. yüzyılda inşa edilmiş bu Himalaya Dağları manastırında bugün ise 70 rahip yaşamını sürdürüyor.
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Huacachina Vahası, Peru Peru'da bulunan Huacachina dünyanın en ilginç yerlerinden biri. Bakıldığında çölün ortasında bir göl olarak gözüken yerin etrafında palmiye ağaçları, sakız ağaçları ve kahve yetişiyor.
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Bu köyde toplam yaşayan kişi sayısı ise 115. Geçimin turizm ile sağlandığı Huacachina’da İnkaların torunları yaşıyor.
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Eskiden İnkalılar zamanında vaha kutsal bir yer olarak sayılırmış. Adını eski İnka dili olan Quechua’dan almış ve anlamı ise 'Huaca: Kutsal Yer, China: Kadın'dır.
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Buranın oluşum hikâyesi ise çok daha ilginç. Bir efsaneye göre çölün ortasındaki bu vaha ölen sevgilisinin ardından gözyaşı döken bir kadının gözyaşlarından oluşmuş.
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Motuo, Tibet Doğu Tibet'te bulunan Motuo dünyanın en izole edilmiş yerlerinden biri. Motuo, Çin'in 2 bin 100 ilçesinden biri olan fakat diğerlerinden farklı olarak dış dünyayla bağlantısı olmayan tek yer olarak biliniyor.
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Ayrıca burası Brahmaputra Nehri'nin Hindistan'a akması için geçtiği son yer durumunda. Himalayalar'ın güney yamacında yer alan bu köyde Menba ve Luoba etnik gruplarının yaşadığı biliniyor.
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30 bin 550 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Motuo’da yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor. Bu ilginç bir o kadar da etkileyici yere giden ziyaretçi sayısı ise pek fazla değil…
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Adamstown, Pitcairn Adası Başkenti Adamstown olan Pitcairn Adası'nda sadece altı aile yaşıyor. Tek bir dükkan, bir kafe, bir postane, bir okul, bir pansiyon ve birkaç evden oluşan bir yer burası.
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Temel geçim kaynağının arıcılık ve pulculuk olduğu bu ilginç yerde pullar oldukça değerli. Yani Pitcairn pulları değerli koleksiyon parçaları olarak görülüyor. Köy diyoruz ama burası neredeyse dünyanın en küçük başkenti. Hükümet tarafından zamanında yerleştirilmiş 48 kişiden başka kimsenin yaşamadığı bu ilginç yer gezilip görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor.
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Reine, Lofoten Adaları, Norveç Norveç’in doğa harikası yerlerini görmek istiyorsanız Lofoten Adalarına gitmeniz gerekecek. Norveç’ in birçok güzel yere ev sahipliği yaptığı biliniyor fakat Lofoten Adaları bambaşka...
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Lofoten Adaları denildiğinde ise akla en güzel köyü Reine geliyor. Birbirine çok yakın şekilde yaşayan 329 kişilik nüfusu ile küçük ama sıcacık ve samimi bir köy Reine...
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Her mevsim keyfini çıkarabileceğiniz bu harika köy Norveç tanıtım broşürlerinde bu özellikleri sebebiyle çokça kullanılıyor. Yeme-içme konusunda da oldukça iyi bir yelpazeye sahip olan bu köyde Norveç somonlarını bir miktar Aquavit ile tüketebilirsiniz.
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Edinburgh, Tristan Da Cunha Adası Sadece 300 kişinin yaşadığı bir ada olan Tristan da Cunha, en yakın yerleşim yerine 2800 kilometre uzaklıkta olmasından dolayı dünyada ulaşılması en zor yer olarak kabul ediliyor. Adaya en yakın olan Güney Afrika, tam 2800 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 1506 yılında keşfedilen Tristan da Cunha, yüzyıllar boyu İtalyan, İngiliz ve Amerikalı yerleşimcilerin evi oldu.
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Bu ilginç yerde halk yerleşik olarak sadece bir noktada toplanmış. Adanın bunu dışında kalan kısımlarında yaşayan bulunmuyor. Adaya ve köye ulaşım sadece adada bulunan küçük bir liman sayesinde gerçekleşiyor. 2015'de adanın nüfusu 259 olarak belirtilmiş.
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Undredal, Sogn Og Fjordane, Norveç Sogn og Fjordane Norveç'in batı kıyısında bulunan bir eyalet. Kuzeyinde Møre og Romsdal, güneyinde Bergen, doğusunda Oppland ve güneydoğusunda Buskerud ile sınır olan eyalet 18,623 km2 yüz ölçümü üzerinde yaklaşık yüz dokuz bin nüfusa sahip. Eyalette toplam yirmi altı belediye bulunuyor.
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Bu ilginç yer UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almış. Undredal köyüne ise tek bir yoldan ulaşım mümkün. 112 evin bulunduğu bu küçük köyün yapısı ve doğası ise görenleri etkileyen türden.
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Pek fazla ziyaretçi ağırlamayan bu köy Norveç’te görülmesi gereken yerlerden biri konumunda bulunuyor…
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Oymyakon, Rusya Rusya'nın Ural Dağları'ndan Büyük Okyanus'a kadar uzanan toprakları aynı zamanda Sibirya'daki Oymaykon köyüne de ev sahipliği yapıyor.
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500 nüfuslu Oymyakon köyü şu sıralar dünyanın en soğuk yeri durumunda. 1920'li yıllarda ren geyiği çobanlarının dinlenme yeri olan köy, 1933'teki soğuk rekorunu bu yıl eksi 62 derece ile tazelemiş durumda.
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Köyde yaşayan yerel halk soğuğa her ne kadar alışsa da soğuktan kirpikleri dahi donabiliyor. Bir okul ve sağlık kliniğinin bulunduğu köyde kış aylarında elektronik cihazlar ve otomobilleri kullanılamıyor. Turistlerin ziyaretine uğrayan Oymyakon'da yaklaşık 500 kişi yaşıyor.