Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Dünyanın en ilginç adası! Burada çalışana 65 bin dolar veriliyor, tek şart ise...
ABD'nin San Franscisco kenti açıklarındaki minik bir adada, deniz fenerinden dönüştürülen bir otel yıllık 65'er bin dolar (350 bin TL) maaşla personel arıyor. Nisan'da işe başlaması gereken iki kişi, otelin işletmesinden sorumlu olacak. Adaylar için sunulan sadece birkaç şart bulunuyor.
ABD'nin San Franscisco kenti açıklarındaki minik bir adada, deniz fenerinden dönüştürülen bir otel yıllık 65'er bin dolar (350 bin TL) maaşla personel arıyor. Nisan'da işe başlaması gereken iki kişi, otelin işletmesinden sorumlu olacak. Adaylar için sunulan sadece birkaç şart bulunuyor.
Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
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1800'lerden kalma bir deniz fenerinin bulunduğu East Brother adası, San Pablo ve San Franscisco körfezlerini ayıran boğazın ortasında yer alıyor.
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Bu adada fenerden dönüştürülen otelin yeni çalışanlara ihtiyacı var.
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Otelin Che Rodgers ve Jillian Meeker adlı çalışanları Nisan'da işten ayrılıyor.
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Otel şimdi Rodgers ve Meeker'in yerine personel bulabilmek için ıssız bir adada yaşama düşün kuran kişileri çekmeye çalışıyor.
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Personel için öngörülen 130 bin dolarlık maaş iki kişi arasında paylaştırılacak.
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Personel, yemek, temizlik, malzeme tedariki ve müşterilerin ulaşımından sorumlu olacak.
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Perşembe'den Pazar'a kadar çalışacak personelin ayrıca sigara içmemesi ve köpeklerini yanında getirmemesi isteniyor.
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Adayların tekne kullanabilmesi gerekiyor.
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Otel, tüm bu sorumluluklara karşın, adaylara olağanüstü bir manzara, kuşlar, deniz canlıları, temiz hava, tekneler ve tarih vaat ediyor. Kaynak: BBC