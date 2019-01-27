Dünyada adı duyulmamış sıra dışı 10 ülke

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Avrupa'ya gitmek ya da Afrika'yı keşfetmek herkesin hayali… Görmediğimiz yeni yerler görmek, yeni kültürleri keşfetmek ise paha biçilemez. Bu gibi yerler turist sayısı açısından her yıl oldukça fazla ziyaretçi çekiyor. Peki ya turistlerin gelmediği, belki de adını ilk defa duyacağınız diğer ülkeler? Sizin için adı duyulmamış, her birinin şaşırtıcı hikâyesinin olduğu 10 ülkeyi derledik. Listede hırsızlar adası olarak bilinen, dünyaca ünlü isimlerin sığınağı olmuş hatta iki ülke arasında takas edilmiş olan ülkeler var. İşte detaylar…
Avrupa'ya gitmek ya da Afrika'yı keşfetmek herkesin hayali… Görmediğimiz yeni yerler görmek, yeni kültürleri keşfetmek ise paha biçilemez. Bu gibi yerler turist sayısı açısından her yıl oldukça fazla ziyaretçi çekiyor. Peki ya turistlerin gelmediği, belki de adını ilk defa duyacağınız diğer ülkeler? Sizin için adı duyulmamış, her birinin şaşırtıcı hikâyesinin olduğu 10 ülkeyi derledik. Listede hırsızlar adası olarak bilinen, dünyaca ünlü isimlerin sığınağı olmuş hatta iki ülke arasında takas edilmiş olan ülkeler var. İşte detaylar…
Fotoğraflar: Ingimage, DepoPhotos, Alamy
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Hırsızlar adası: GUAM Guam adası, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı özerk bir yapıya sahip. ABD'ye en yakın noktası Hawaii adası. Oraya da uzaklığı 5 bin kilometre. Pasifik Okyanusu'nda, Mariana takımadaları arasında yer alan Guam, Filipinler'in doğusunda, Avustralya'nın da batısında kalıyor.
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Nüfusu yaklaşık olarak 175 bin. İlginç olansa Guam’a ‘Hırsılar Adası’ denmesi… Günümüzde adada yaşayanlar bu isimden hiç hoşlanmasa da kaşifler ‘Hırsızlar Adası’ ismini vermiş. 1521 yılında Portekizli denizci Ferdinand Macellan adaya çıkan ilk Avrupalı olur.
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Adanın yerlileri ile girdiği mücadele ve yaşadıklarından sonra bölgeyi Ladrones (Hırsızlar) ismiyle anmaya başlar. Uzun yıllar İspanyolların hâkimiyetinde olan Guam, 1950'den sonra resmen Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı özerk bir ada olur ve bölgenin yerlilerine ABD vatandaşlığı verilir.
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Vergisiz alışveriş cenneti: CURACAO Başkenti Willemstad olan ve Venezuela’nın kuzeyinde, Karayip Denizi’nin güneyinde yer alan ülkede yaklaşık 150 bin kişi yaşıyor.
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Hollanda Antilleri’nin en büyük ve en kalabalık adası Curaçao. ABC Adaları’nın ‘C’si. Aruba, Bonaire ve bölgenin diğer adalarıyla karşılaştırıldığında çok daha Avrupalı. Gitmek için pek çok neden var: Tropik doğası, rengârenk denizi ve vergisiz alışveriş fırsatı...
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Şehirde dükkânlar alışveriş tutkunlarının, kumarhaneler ise heyecan arayanların akınına uğruyor. Pastel renklere boyanmış kırmızı damlı evler bir çocuk tiyatrosu dekorunu andırıyor. Willemstad ve doğal limanı UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmış.
Hürriyet Seyahat
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Dünyaca ünlü isimlerin sığınağı: GUERNSEY Başkenti Saint Peter Port olan Guernsey, Manş Denizi’nde konumlanan, Birleşik Krallık’a bağlı bir ada.
Hürriyet Seyahat
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Yaklaşık 65 bin nüfusu bulunan adanın en önemli özelliği ise Victor Hugo’nun sürgün edildiği evinin burada olması. Ünlü Fransız yazarın Sefiller romanını Hauteville House’da yazmış olması bu tarihi eve olan merakı daha da artırıyor.
Hürriyet Seyahat
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Yeni güne giren ilk ülke: KİRİBATİ Kiribati Cumhuriyeti, Büyük Okyanus'un orta kesiminde, takımadalardan oluşan bir ada ülkesi.Başkenti Güney Tarava şehri...
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Ülkenin 33 atolü, ekvator civarındaki 3.5 milyon kilometrekare alana yayılmış. Ülke adı, ana takımadalara verilen İngilizce isim olan ‘Gilberts Adaları’ndan geliyor. Ülkenin doğu ucu tarih değiştirme çizgisine sınırdır.
Hürriyet Seyahat
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Dolayısıyla Kiribati yeni güne ilk giren ülkedir. Hatta 1999 yılında ülkenin en doğusundaki Caroline Adası, Kiribati'nin üçüncü milenyuma giren ilk ülke olması şerefine ‘Milenyum Adası’ olarak adlandırılmış.
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Dünyanın en fakir ülkesi: BURUNDİ Burundi ya da resmi adıyla Burundi Cumhuriyeti, Afrika kıtasının orta bölümünün doğu kısmında yer alıyor. Ülkenin sınır komşularını Ruanda, Tanzanya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti oluşturuyor. Son 25 yılın verilerine göre dünyanın en fakir ülkeleri arasında Burundi…
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Bağımsızlığını 1962’de kazanmış. Yalnız Burundi’de dünyanın en derin ikinci gölü bulunuyor: Tanganyika… 1470 metre derinliğinde olan göl, Afrika’nın en büyük yeryüzü kırığı gölü olma özelliğine sahip.
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Ayrıca 1980 yılında kurulan Ruvubu Milli Parkı, birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor. Nesli tükenmekte olan hayvanları ve kuşları korumayı hedefleyen park, Burundi’nin en büyük milli parkı…
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50 kişinin yaşadığı cennet: PİTCAİRN ADALARI Pasifiklerin ortasında, medeniyetten uzak bir ada Pitcairn Adaları. Bu adada yaşayan yerel halk ise Pitkernler…
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Tahiti'ye 2000 Hawaii'ye 3500 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Adadaki en eski yerleşim izleri 11. yüzyıla dayanan adaya 1790 yılında yerleşen korsanlar ada nüfusunu arttırmış. Kimsenin bilmediği bu adaya yerleşen korsanlar ilk yıllarda çok huzurlu vakitler geçirmiş.
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Ama 1808 yılında balina avcıları tarafından da keşfedilen ada birçok kişi tarafından uğranmış ve kıtalar arası ulaşımı sağlayan uğrak bir liman olmuş.
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Yıllar geçtikçe nüfusu arttığı için adada yer bulamayan veya kalmak istemeyenler adayı terk etmiş. Günümüzde 45-55 kişi arası nüfusa sahip olan adaya her yıl yaklaşık 1000 turist gelmekte.
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Gelen turistlerin büyük bir kısmı ise adanın başkenti olan Adamstown'u ziyaret ediyor. Pitcairn Adaları, Britanya Denizaşırı Toprakları'nın bir üyesi. Ve bu adaya gidenlerden 14 güne kadar vize istenmiyor.
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İki ülke arasında takas konusuydu: SURİNAM Resmi adıyla Surinam Cumhuriyeti, Güney Amerika’nın Atlantik kıyısında egemen bir devlet. Güneyde Brezilya, batıda Guyana ve doğuda ise Fransız Guaynası ile sınırı bulunuyor. Nüfusu yaklaşık 566 bin…
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Adını Suriname Gölü’nden alan ülke, zamanında İngiltere ile Hollanda arasında takas konusu olmuş. Yalnız burayı özel kılan başarılı futbolculara sahip olması. Örneğin Pierre Van Hoijdonk, Van Gobbel, Jimmy Floyd Hasselbaink ve Clarence Seedorf gibi dünyaca ünlü futbolcunun yetiştiği ülke Surinam…
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Dört ülkenin ortak sınırı: BOTSVANA Botsvana, Afrika kıtasının güneyinde bulunan ve denize kıyısı bulunmayan kara ülkesi.
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Ülke güney ve güneydoğu bölümünde Güney Afrika Cumhuriyeti, kuzey ve batısında Namibya, kuzeydoğu bölümünde ise Zambiya ve Zimbabve ile komşu…
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Ülkenin kuzey bölümünde, Kasane şehri yakınlarında dünyanın dört ülke sınırının kesiştiği tek nokta olarak kabul edilen, ancak söz konusu Botsvana, Zambiya, Zimbabve ve Namibya ülkelerinin sınır anlaşmalarıyla sınırlarına karşılıklı olarak resmiyet kazandırmadıkları için kabul görmeyen bir sınır noktası mevcuttur.
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Bostvana, Afrika kıtası üzerinde demokrasi alanında en gelişmiş ülke olarak kabul görüyor. Ayrıca ülke elmas kaynakları bakımından dünyada önemli pay sahibi…
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İki kere dünyanın en mutlu ülkesi seçildi: VANUATU Pasifik Okyanusu’nun güneyinde yer alan ve 83 adadan oluşan Vanuatu, Solomon Adaları’nın yakınında Avustralya’nın 1750 kilometre doğusunda bulunuyor.
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2006 ve 2010 yıllarında dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı ülke seçilen Vanuatu, 265 bin kişilik nüfusa sahip.
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Eğitimli kişi sayısının fazla, işsizlik oranının ise sadece yüzde 1.7 olduğu ülke fay hattı üzerinde konumlandığından birkaç yılda bir büyük depremlerle sarsılıyor.
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Napolyon Bonapart sürgün edilmişti: SAİNT HELENA Saint Helena, adını Bizanslı Azize Helena'dan alan, Atlas Okyanusu'nun güneyindeki volkanik tabanlı ada. Yönetimi Birleşik Krallık'a bağlı… İlk kez 16. yy'ın başlarında, 1502 yılında Portekizli denizciler tarafından keşfedildiğinde adada yaşam izine rastlanmamıştı.
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Birleşik Krallık'ın Bermuda'dan sonraki en eski koloni yerleşim birimi olma özelliğini de taşır. Yüzyıllar boyunca Britanyalı denizciler için stratejik önem taşıyan ada, Avrupa'dan Asya'ya yapılan seferlerde önemli bir liman olma özelliğindeydi. Saint Helena, Birleşik Krallık tarafından genellikle sürgün amacıyla kullandı. Adaya sürgün edilen kişiler arasından belki de en önemlisi 1815-1821 yılları arasında adaya sürgüne gönderilen Napolyon Bonapart olmuştu.