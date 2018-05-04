Doğayla iç içe mimari harikası şelale evi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Pittsburgh şehrinde yer alan ve doğal bir şelalenin üzerindeki kayalara oturtulmuş Fallingwater evi turistlerin en uğrak yeri haline geldi...
Fotoğraflar: Alamy, Fallingwater, BBC
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Ünlü mimar Frank Lloyd Wright tarafından tasarımı yapılan Fallingwater evi, yapımının üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen günümüzün en modern ve önemli mimari eserlerinden ve ilham kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor.
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Mimari çevrenin ve bu sanata ilgi duyanların dahi olarak nitelendirdiği mimar Frank Lloyd Wright, Pittsburgh’da ünlü bir mağaza sahibi olan Edgar J. Kaufmann ve eşinin sahipleri olduğu Allegheny Dağları’ndaki Mill Run bölgesindeki arazilerine, günümüzde bile modern mimarinin başyapıtı sayılan bu Fallingwater evini tasarladı.
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Organik mimarinin ilk örneklerinden biri olan evin tasarımı 1935 yılında, inşaatı ise 1936-39 yılları arasında gerçekleştiriliyor.
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Yapıldığı dönem 155 bin dolara mal olan Fallingwater, 1939-1963 yılları arasında Kaufmann’ların yazlık evi olarak kullanılıyor.
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Pittsburgh şehrindeki Bear Run nehri üzerinde bulunan Fallingwater, organik mimari ile Kübist akımının görüldüğü, aynı zamanda mimar Wright’ın Japonya’da kaldığı dönemde etkisinde kaldığı Japon mimarisinin örneklerini de barındırıyor.
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Frank Lloyd Wright’ın tasarladığı bu evde şelale manzarası yok. Çünkü mimar, önemli olanın şelaleyi görmek değil, onu yaşamak olduğu düşüncesini savunuyor.
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Frank Lloyd Wright’ın bu zamansız mimari harikasının içerisinde nehre inen merdivenler bulunuyor.
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Pencerelerin konumlandırıldığı yerlerde ise doğrama yok, camlar taşların arasında açılan oyuklara yerleştiriliyor.
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Pencerelerin bu şekilde tasarlanmış olmasının sebebi ise evin içinde yaşayanlara doğayla iç içe yaşıyormuş hissi vermek.
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Fallingwater’ın öne çıkan özelliklerinden biri de oldukça geniş balkonları.
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Bu balkonlar o kadar geniş ki zamanla kendi ağırlıklarını taşıyamaz hale gelmiş ve eğilmeler meydana gelmeye başlamış.
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2002 senesinde bu sebeple restorasyona başlanmış ancak mühendislerin balkonlara takviye kolon fikri ev sahipleri tarafından reddedilmiş.
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Her dönem oldukça ünlü olan evin misafirlerinin arasında, döneminin önde gelen sanatçıları da yer alıyor.
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Diego Rivera, Frida Kahlo, Einstein, Brad Pitt ve Angelina Jolie gibi isimler de Fallingwater’ın önde gelen hayranları ve ziyaretçileri arasında bulunuyor.
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1963 yılında Kaufmann’ın oğlu tarafından ailesinin anısına bir kuruma devredilen Fallingwater, o dönemden beri müze olarak kullanıyor.
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Dünyanın her tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Fallingwater’ın yıllık ziyaretçi sayısı 120.000 civarında.
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Pittsburgh’a 90 km mesafede olan Fallingwater’ı ziyaret etmek için önceden rezervasyon yaptırıp bilet almanız çok önemli, aksi halde kapıdan çevrilebilirsiniz.