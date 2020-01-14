Çukurların içinde yaşayan insanlar! BBC yazarları gördükleri karşısında şaşkına döndü...

Bir diğer Coober Pedy sakini Jason Wright ise yeraltı sığınağı adını verdiği evini şu cümlelerle anlatıyor: “Madenden dönüştürülmüş dört yatak odalı yeraltı sığınağının, iki yatak odası üst katta yer alıyor. Coober Pedy, restorasyonlar ve değişiklikler yapılabilecek bir yer, burada para kaybetmektense kazanırsınız. Çünkü her kazdığımız yerden opal madeni çıkıyor. Bu kasabanın, opal madencilik ile bilindiği malum.”