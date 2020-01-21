Buraya gitmek cesaret istiyor! En son 21 yaşındaki İngiliz model hayatını kaybetmişti, şimdi ise…
Her ne kadar tehlikeli olduğu bilinse de turistlerin ziyaret etmekten vazgeçemediği bazı noktalar var. Örneğin her yıl yüzlerce kişinin hayatını tırmanırken kaybettiği Everest Dağı gibi. Amerikan haber sitesi Insider’ın hazırladığı listede, tehlikeli olmasına rağmen illaki gidilip görülmesi gereken destinasyonlar yer alıyor. Listedeki yerler, sadece fotoğraflarını görünce bile insanın dudağını uçuklatacak cinsten.
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14- Half Dome, Yosemite Ulusal Parkı, California
Half Dome’un zirvesine tırmanmak için dik uçurum gibi tepede bulunan çelik halatları kullanmak gerekiyor. Tırmanma kabloları kurulduğundan beri bölgede 20 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Ulusal Park Hizmetleri, 2010 senesinde güvenliği sağlayabilmek adına bir kısıtlama getirerek Half Dome’a tırmanacak kişi sayısını 300’e indirmiş olsa da bölgede çok dikkat etmek gerekiyor. Seyahat sitesi Yosemite Hikes ise Half Dome için ‘Tırmanmadan ölmeyeceğiniz bir yer ve tırmanırken ölmenizin çok yüksek ihtimal mümkün olabileceği yer’ olarak tanımlıyor.
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13- Angel's Landing, Zion Ulusal Parkı, Utah
Yaklaşık 300 metrelik bir bayırda, aşırı dar bir yürüyüş yolundan bahsediyoruz. Bu patikada, 2004 yılından beri altı kişi hayatını kaybetti.
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Nefes kesen manzarasının yanında aynı zamanda ölümcül bir destinasyon olan Angel's Landing’te yürüyüş yapmak için hem ekipmanlarınızın yanınızda olması gerekiyor hem de iyi bir fiziksel kondisyona sahip olmak gerekiyor. Ayrıca yükseklik korkusu olan ve kendine güvenemeyen kişilerin, Angel's Landing’e gitmemesi öneriliyor.
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12- Volusia Bölgesi, Florida
Florida’da dünyanın en iyi plajları bulunsa da yüzen kişilerin, denizde cirit adan köpek balıklarına kesinlikle dikkat etmeleri gerekiyor. 2017 yılında, dünya çapında raporlanan 88 köpek balığı saldırısından dokuzu, Volusia Bölgesi’nde gerçekleşmiştir. Miami Herald gazetesinin hazırladığı rapora göre Florida Üniversitesi’nin Köpek Balığı Saldırı Dosyasında, Florida, dünyada en çok köpek balığı vakasının yaşandığı yer. Volusia Bölgesi’nde gerçekleşen saldırılardan hiç biri ölümcül olmasa da Volusia Bölgesi, bu konuda listeyi en başta götürmeye devam ediyor.
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11- Mount Huashan - Shaanxi, Çin
Adeta ölüme meydan okuyan Huashan Dağı’nda yürüyüş yapan çılgın ziyaretçiler, incecik ve cıvata ile tutturulmuş tahtalar üzerinde 2 bin 150 metre yükseklikte yürüyüş yapıyor. Akıllara durgunluk veren bu manzarada ilerleyebilmek, gerçekten büyük cesaret istiyor.
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Çoğu kişiye göre, ‘Dünyanın En Tehlikeli Yürüyüşü’ sayılsa da bazılarına göre, Huashan Dağı’nda yürüyüş, aksine dağdaki en güvenli yer çünkü burası emniyet kayışının kullanıldığı tek yer. Tüm bu bilgilere rağmen, asla doğrulanamamış olsa da söylentilere göre Huashan Dağı, bir yılda yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği bir yer olarak biliniyor.
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10- The Maze, Canyonlands Ulusal Parkı, Utah
Sıcaklığın yaklaşık 43 dereceyi bulduğu bölge o kadar ıssız bir yer ki kaza geçiren bir kişiye yardım için ulaşmak, neredeyse üç günü alıyor. Ayrıca bölgenin uzaklığı ve yolların zorlu olmasından dolayı, burayı ziyaret etmek için daha fazla zaman ayırmak gerekiyor. Ziyaretçilerin, kendi kendilerine yetebilecek kadar ekipman, donanım, yiyecek ve içecekleri yanında bulundurmaları önemle belirtiliyor. Arabayla gelecek sürücülerin ise her ihtimale karşı yanlarında fazladan benzin, gaz ve yedek lastik almaları gerekiyor.
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9- Mont Blanc, Chamonix, Fransa
Dünyada popüler bir kayak merkezi olan Cham’ın yüksek tepelerinde, her ülkenin dilinden konuşmalar duyabilirsiniz. The Atlantic Dergisi tarafından 2012’de ‘Dünyanın En Tehlikeli Dağlarından Biri’ olarak raporlanan bölgede, her sene yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
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Karın ve buzun dans ettiği tepede bu sayının çokluğu, rehberli turların fazla sayıca olmasına bağlı oluyor. Potansiyel tehlikeyi azaltmak için turların dağa inip çıkarken ‘üretim hattı’ mantığıyla, birbirlerini görüp tura devam etmeleri öneriliyor. Yaklaşık 4 bin 800 metre yükseklikte yer alan Fransız Alpleri’nin en güzellerinden biri olan Chamonix Bölgesi’nde, kayak yapanların güvenliği için önemle pistten çıkmaması tavsiye ediliyor.
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8- Eagle's Nest Mağarası, Weeki Wachee, Florida
Eagle's Nest Mağarası, zorluğundan ve 90 metreye dalış için ciddi bir tecrübe gerektirdiğinden dolayı su altı mağara dalış sporunun ‘Everest Dağı’ olarak biliniyor. 1981 yılından beri yaklaşık 12 kişinin hayatını kaybettiği mağara, ekipman arızaları, medikal sorunlar, yeterli oksijen bulunmaması, duvarlardan ve tavandan düşen rahatsız edici parçalar gibi ciddi problemlerle boğuşuyor. Bu sıkıntılı ve riskli mağarada dalış yapmak ise önemli ölçüde tecrübe ve cesaret gerektiriyor.
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7- Colorado Nehri, Colorado
Akıntılı sularda rafting yapmak, Colorado’da oldukça popüler bir spordur. Sadece 2016 senesinde, 550 bin 861 kişi, bu adrenalin dolu sporu, Colorado’da yapan kişi sayısı olarak kayıtlara geçmiştir. Sıcaklık arttığında, dağlardaki karlar hızla erir ve böylece akıntı hızı artarak Colorado Nehri’nde rafting yapmak, daha tehlikeli bir hale dönüşür.
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Fox 31 Denver televizyon kanalının haberine göre, 2016’da 11 kişi, 2015’te 9 kişi ve 2014’te ise 14 kişi, bu sularda adrenalin ararken hayatını kaybetti. Her ne kadar tehlikeli ve riskli olursa olsun, yaklaşık 2 bin 330 kilometre uzunluğundaki Colorado Nehri, rafting meraklıların uğrak yeri olmaya devam ediyor.
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6- Yungas, Ölüm Yolu - Bolivya
Ölüm Yolu’nun omuzları, onu arşınlamaya çalışırken ölen gezginler için konulmuş haçlar ve anıtlar ile sıralanmış. Bu yol, özellikle bisikletçiler ve otomobillerle dolu olduğunda tehlike arz ediyor. Yılda 200 - 300 sürücünün öldüğü düşünüldüğünde, Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası tarafından ‘Dünyanın En Tehlikeli Yolu’ olarak seçilmesi gayet doğal karşılanıyor. Otomobiller ve kamyonlar, daha güvenli bir yola yönlendirildiğinde, ölüm oranı düşmüş olsa da hala gözü pek bisikletçiler, Yungas’ı kullanmakta ısrarcı olabiliyor. Ayrıca bu riskli yolda, 1998’den beri 22 bisikletçinin hayatını kaybettiği biliniyor.
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5- Grand Canyon (Büyük Kanyon) Ulusal Parkı
Büyük Kanyon’da her sene yaklaşık 12 kişi hayatını kaybediyor. Örneğin 2019’un sadece Mart ayında iki kişi hayatını kaybetti. Ulusal Park Hizmetleri korucularının, CNN’in haberine göre detayları henüz açıklanmasa da 26 Mart tarihinde, bölgenin South Rim kısmında gerçekleşen ölümcül bir vakaya müdahale ettikleri söyleniyor.
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Bu olaydan hemen iki gün sonra, Batı büyük Kanyon’da Eagle Point gözlem alanında bir turistin düştüğü belirtiliyor. Bölgede yaşanan ölüm sebeplerinin başında medikal sorunlar, sıcaklık, boğulma, trafik kazaları ve intihar bulunuyor.
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4- Precipice Patikası, Acadia Ulusal Parkı, Maine Acadia Ulusal Park Servisi, her sene yaklaşık 160 kişinin öldüğünü raporladı. Bir milyon ziyaretçide istatistik olarak 0.57 ölümün yaşandığı göz önüne alındığında, parkların genellikle güvenli yerler olduğu düşünülebilir.
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Fakat yine de tehlikeli yollarda ve dik uçurumlarda her an kazalar olabiliyor. Dimdik uçurumların tepesinde, dimdik kayalıkların basamaklarında yapılan bir yürüyüş düşünün. İşte Maine Eyaleti Acadia Ulusal Parkı’nda bulunan Precipice Patikası, böylesine korkutucu bir görüntüye sahne oluyor. 1985’ten beri gerçekleşen ilk ölümlü kaza ise 2012 senesinde tırmanırken bir kadın hayatını kaybetmesiyle meydana geldi.
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3- Hawksbill Crag, Newton County, Arkansas
KY3 kanalına konuşan Newton County şerifi Glenn Wheeler, Arkansas’taki Hawksbill Crag tepesinde yürüyüş sırasında yaşanan incinmelerden ya da düşmelerden ötürü, polis merkezine yılda 5 ile 10 arası arama geldiğini belirtiyor.
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Örneğin geçen hafta sonu okul arkadaşlarıyla tepeye gelen 20 yaşındaki Andrea Norton, uçurum kenarında fotoğraf çekerken 30 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmişti. Güzel olduğu kadar tehlikeli de olan Hawksbill Crag’te, insanın yürüyüş yaparken ya da fotoğraf çektirirken nereye bastığına dikkat etmesi gerekiyor.
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2- Everest Dağı, Tibet ve Nepal
Dünyanın en yüksek dağı söz konusu olunca, tırmanmak hiçbir zaman ne tam anlamıyla güvenlidir, ne de tereyağından kıl çeker gibi kolaydır. Everest’in 8 bin metrelik ‘Ölüm Bölgesi’ diye anılan kısmı, düşük oksijen oranı ve düşük atmosfer basıncı sebebiyle tehlikelidir.
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Yüksek rakımın yarattığı bir hastalık bazen ölümcül bile olabiliyor fakat dağdaki en büyük tehlike bununla da bitmiyor. Tırmanırken 300’ün üzerinde dağcının öldüğü Everest’teki ölüm sebepleri arasında dağda ortaya çıkan çığ ve dikkatsizlikten kaynaklanan düşmeler yer alıyor. Örneğin geçtiğimiz mayıs ayında sadece aşırı kalabalık bile bir haftada en az 11 kişinin ölümü ile sonuçlandı.
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1- Diamond Bay Reserve, Avustralya
Diamond Bay Reserve’in tehlikeli uçurumları ve merdiven boşlukları, popüler bir selfie noktası olsa da dik kayalık kısımları, zaman zaman öldürücü olabiliyor. Örneğin daha yenice uçurumu gezen iki turist, bu kayalıklarda hayatını kaybetti. Ağustos ayında ise selfie çekmek isteyen 27 yaşındaki bir kadın düşerek öldü. Beş ay sonra ise diğer bir kadın, uçurumun kenarından düştükten sonra hayatını kaybetti. Ölen kadın henüz resmi olarak teşhis edilemese de, arkadaşları ve ailesi, ölen kişinin 21 yaşındaki İngiliz model Madalyn Davis olduğunu söylüyor.