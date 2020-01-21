Buraya gitmek cesaret istiyor! En son 21 yaşındaki İngiliz model hayatını kaybetmişti, şimdi ise…

10- The Maze, Canyonlands Ulusal Parkı, Utah Sıcaklığın yaklaşık 43 dereceyi bulduğu bölge o kadar ıssız bir yer ki kaza geçiren bir kişiye yardım için ulaşmak, neredeyse üç günü alıyor. Ayrıca bölgenin uzaklığı ve yolların zorlu olmasından dolayı, burayı ziyaret etmek için daha fazla zaman ayırmak gerekiyor. Ziyaretçilerin, kendi kendilerine yetebilecek kadar ekipman, donanım, yiyecek ve içecekleri yanında bulundurmaları önemle belirtiliyor. Arabayla gelecek sürücülerin ise her ihtimale karşı yanlarında fazladan benzin, gaz ve yedek lastik almaları gerekiyor.