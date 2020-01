Buraya gitmek cesaret istiyor! En son 21 yaşındaki İngiliz model hayatını kaybetmişti, şimdi ise…

9- Mont Blanc, Chamonix, Fransa Dünyada popüler bir kayak merkezi olan Cham’ın yüksek tepelerinde, her ülkenin dilinden konuşmalar duyabilirsiniz. The Atlantic Dergisi tarafından 2012’de ‘Dünyanın En Tehlikeli Dağlarından Biri’ olarak raporlanan bölgede, her sene yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.