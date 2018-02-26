Hiçbir Türk'ün olmadığı 'Türk Köyü'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Belçika'da bulunan Faymonville köyü bildiğiniz bütün köyleri size unutturacak kadar ilginç bir özelliğe sahip. Çünkü bu köy hiçbir Türk’ün yaşamamasına rağmen 'Türk Köyü' olarak anılıyor. Ayrıca Türk adını nereden aldığı hâlâ kesin olarak bilinmeyen bu köyde her yıl bir de karnaval düzenleniyor. İşte ilginç bilgileriyle Türksüz Türk köyü Faymonville…
Belçika'da bulunan Faymonville köyü bildiğiniz bütün köyleri size unutturacak kadar ilginç bir özelliğe sahip. Çünkü bu köy hiçbir Türk’ün yaşamamasına rağmen 'Türk Köyü' olarak anılıyor. Ayrıca Türk adını nereden aldığı hala kesin olarak bilinmeyen bu köyde her sene karnaval düzenleniyor. İşte ilginç bilgileriyle Türksüz Türk köyü Faymonville…
Fotoğraflar:Al Jazeera Turk,turks.nl
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Belçika'nın Almanya sınırındaki Arden Dağları bölgesinde bulunan bu köyün ismi Faymonville.
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Belçika da bulunuyor dediğimize bakmayın köyün meydanında, Belçika ve Valonya otonom bölgesi bayraklarının yanında Türk bayrağı da dalgalanıyor.
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Köyün merkezinde bulunan ve şuan kütüphane olarak kullanılan binanın girişindeki, mermerin üzerinde oyulmuş ay yıldız, binanın içindeyse camlara işlenmiş Türk bayrağı motifleri dikkati çekiyor.
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Bu kadar Türklüğü simgeleyen objelerin ardından burada nasıl Türk olmaz diyebilirsiniz.
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O konu hakkındaki bilgiyse şöyle…
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Türklerin yaşamadığı Faymonville köyüne 'Türk köyü' denilmesiyle ilgili, 8'inci yüzyıla dayanan çeşitli rivayetler bulunuyor.
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Öncelikle köyün bu günlere kadar gelmesinin nedeni köyün yaşlıları tarafından 2. Dünya Savaşı ile ilgili verdikleri çok ilginç bir anektod tarafından açıklanıyor.
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Yaşlıların dediklerine göre Alman orduları 2. Dünya Savaşı sırasında köyün girişindeki Türk bayrağından dolayı bu köye zarar vermezler çünkü Türkiye ile saldırmazlık anlaşması vardır.
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Gelelim Faymonville köyünün ‘Türk Köyü’ ismini nereden ve nasıl aldığına...
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Köyün bu ismi alması hakkında birçok söylem bulunuyor. Bu söylemlerin içinde köyüler tarafından kabul edilenler ise şöyle..
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16.yy'da Osmanlılarla savaşmak için yardım adında kilise tarafından para toplanırken, Feymonville köylüleri diğer Valon (Belçika'nın içinde otonom bir bölge) köylerinin aksine Lüksemburg Düşesliğine bağlı oldukları için ödeme yapmayı reddetmişler.
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Ve bu sebeple 'Hristiyanlık aleminin düşmanı ve Türklerin dostu' ilan edilmişler.
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Diğer bir söyleme göreyse Faymonville köylüleri, zamanında Haçlı seferlerine katılmadı ve soyutlanarak onlara 'Türk' denildi.
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Faymonville köyüleri, eski dönemlerde Türklüğü o kadar benimsemiş ki, rivayete görr bir dönem kilise çanlarını susturup dua çağrısını ezan taklidi sesle yapmaya başlamışlar.
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Köyde bir çok Türklüğü simgeleyen şey var. Hatta Faymonville'deki tek otel 'Eski Sultan' (Le Vieux Sultan) adını taşıyor.
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Ayrıca köyün futbol takımı RFC Turkania (Genç Türkler Birliği) amatör liginde Türk bayraklı logosuyla mücadele ediyor.
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Köyde Türk bayrağı bulunması hakkında da rivayetler bulunuyor.
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Faymonville'e 'Türk Köyü' denilmesi ve Türk bayrağının bu köyün sembolü olması, bu geleneğin 8'inci yüzyıldan kaldığını savunan köylülerce açıklanıyor.
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Köyün tanınmasında etkili olan bir şey daha var ki oda Faymonville'de her yıl Şubat ayında düzenlenen geleneksel karnaval...
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Her sene coşkuyla kutlanan karnaval köyün tanınmasında önemli rol oynuyor.
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Bu karnavalda Faymonville köylüleri, Türk bayraklı süvarilerin öncülüğünde, mehter marşı çalarken yürüyorlar.
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Her yıl farklı ülkeleri temsil eden komşu köylerse ilginç kıyafetleri ve danslarıyla karnavala katılıyorlar.
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Geçmiş yıllarda Faymonville'in bağlı olduğu Waimes Belediyesi'nin davetlisi olarak karnavala katılan Türkiye'nin Eski Brüksel Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay ve Brüksel Başkonsolosu Ali Barış Ulusoy karnaval hakkında şunları söylemişti;
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Büyükelçi Olcay, "Son 4 yıldır basından takip ettiğim bu karnavala katılmaktan büyük mutluluk duydum. Gerçekten çok görkemli ve eğlenceli bir şölen oldu.
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Ülkemizin Faymonville gibi bin nüfuslu bir köyde tanıtılması gurur verici ve bizim Belçika'yla dostluğumuza ve halklarımız arasındaki kaynaşmaya büyük katkı sağlayacaktır.
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İnşallah gelecek yıllarda da burada olmayı umuyorum".
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Bu ilginç Türk köyü önümüzdeki zamanlarda da adından söz ettireceğe benziyor...