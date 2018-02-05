Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Burada her şey masal gibi! Turist akınına uğruyor...
Avusturya’nın göller bölgesinde yer alan, nefes kesen manzarasıyla birçoğumuzun bilgisayar ekranlarına duvar kâğıdı olmuş, Avrupa’nın en güzel yerlerinden biri Hallstatt… Burada her şey masal gibi dersem yanlış olmaz... Hatta Çinliler kasabanın birebir kopyasını bile yaptı. Salzburg ve Graz şehirlerinin tam ortasında bu rüya gibi kasabada yapılacak çok şey var. İşte size Hallstatt gezi rehberi…
Avusturya’nın göller bölgesinde yer alan, nefes kesen manzarasıyla birçoğumuzun bilgisayar ekranlarına duvar kâğıdı olmuş, Avrupa’nın en güzel yerlerinden biri Hallstatt… Burada her şey masal gibi dersem yanlış olmaz... Hatta Çinliler kasabanın birebir kopyasını bile yaptı. Salzburg ve Graz şehirlerinin tam ortasında bu rüya gibi kasabada yapılacak çok şey var. İşte size Hallstatt gezi rehberi…
Fotoğraflar: Görkem Temelkaya, Alamy
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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Graz’dan trenle iki saatte, Salzburg’dan araçla bir saatte kasabaya varabiliyorsunuz. Kasabaya doğru giden yolda fotoğraf makineniz hep elinizde olsun, çünkü Alp Dağları'na nazır Heidi köyleri ve orman manzaraları yol boyunca size eşlik ediyor olacak.
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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Hallstatt’a adım attığım andan itibaren düşündüğüm şey; ‘doğa ana burayı boş zamanında özene bezene yaratmış’ oldu. Kasabanın bu kadar büyüleyici olmasının sebebi tabii ki dağların arasında tüm görkemiyle sizi karşılayan ve kasabaya da ismini veren Hallstatt Gölü…
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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Ama o masal evlerin de hakkını vermek gerek. İnşa edildikleri günden bu yana aslına sadık kalınarak korunmuşlar. Üçgen ahşap çatıları ve dış yüzeylerinin mimarisine hayran kalacaksınız.
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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Hatta Çin'in en büyük metal şirketi Minmetals Land Inc. Hallstatt'ın birebir kopyasını Çin'de inşa etti.
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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Gerçek Hallstatt sakinleri ise kasabalarının kopyalanması konusunda karışık duygular besliyor. Bazıları Çinli firmanın yasaları ihlal ettiğini belirtirken, bazıları da bu proje sayesinde turistik kasabalarının dünya çapında reklamının yapılmasından ve her yıl artan sayıda Çinli turisti misafir etmekten memnun.
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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Hallstatt 7 bin yıllık tarihi bir geçmişe sahip. Efsane manzarasının yanı sıra bir diğer özelliği de dünyanın ilk tuz madenine ev sahipliği yapıyor olması. Tuz madenlerini gezmek isterseniz üç dakikalık finiküler yolculuğuyla ulaşabilirsiniz.
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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Tuz madeni deyince öyle aklınıza sıkıcı bir yer gelmesin, madenin tarihçesini anlatmak için hazırlanmış eğlenceli videolar ve kaydıraklı birkaç atraksiyon bu turda sizi bekliyor.
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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Hallstatt bu kadar meşhur olunca, en büyük müdavimleri de Japon turistler oluyor haliyle.
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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Miicik 1000 nüfuslu kasabada, o kadar yolu sırf burayı görmeye gelen yüzlerce çekik gözlü kardeşimizi görmeye hazır olun!
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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Kasabanın ana meydanı; Market Square. Şirin mi şirin bu meydanda kasabada bir şeyler yiyebileceğiniz birkaç restoran ve kafe, hediyelik eşya dükkânları bulunuyor.
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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Zaten o kadar küçük bir yer ki, her yolun sonu bu meydana çıkıyor diyebilirim.
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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Bu masal kasabada görmeyi en son düşüneceğiniz şey kafatası müzesi olurdu herhalde değil mi? Evet biraz ürpertici ama Beinhaus yani ‘Kemik Evi’ bence görmeden geçilmemesi gereken bir nokta.
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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Burada 1200’ün üzerinde kafatası var. Neden mi? Kasabada mezarlık alanı sınırlıymış, yeterli mezar alanı kalmayınca, 70’li yıllara kadar gömülen ölüler mezarlardan çıkarılıp Beinhaus’da sergilemeye başlanmış.
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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Ayırt edebilmek için de aile soylarına göre boyayarak desenlendirmişler ve üzerlerine isimleri yazılmış. Bu kafataslarının çoğu 18. yüzyılın sonlarına doğru boyanmış, bazısı ise 20’nci yüzyılda hâlâ boyanmaya devam edip sergilenmiş.
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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Buradaki en son konulan kafatası ise 1983 yılında ölen bir kadına ait. Kemik Evi hemen St. Michael Kilisesi’nin girişinde bulunuyor. Mayıs-ekim arasında hizmet veriyor ve giriş ücreti 1.50 Euro.
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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Biz gidemedik, siz gidin” diyeceğim bir yer var. Yaz aylarına seyahat planı yapıyorsanız Skywalk’a çıkmadan dönmeyin.
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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“Aralıktan nisan başına kadar kapalı olduğu için biz o şerefe nail olamadık ama size kısaca bilgi verebilirim. Yerden 350 metre yükseklikte bulunan ve finikülerle çıkılan üçgen yapıda bir platform burası.
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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Bulutsuz ve sissiz bir havaya denk gelirseniz, Slovenya ve Çek Cumhuriyeti’ne kadar görebileceğiniz eşsiz bir manzarası olduğu söyleniyor. Yapılacaklar listesine not edin derim.
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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Hallstatt küçücük bir kasaba ama vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Daracık sokaklarının her bir köşesinden başka bir güzellik çıkıyor. Hallstatt gezisi biter ama yazısı anlatmakla bitmez.
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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Hallstatt Top 10 1- Google’a Hallstatt yazınca karşınıza çıkan o güzel fotoğrafı "Bir de ben çekmeliyim" diyorsanız, sahilden kıyı boyunca gölü sağınıza alarak 200 metre kadar ilerlediğinizde kalabalığı gördüğünüz yer, işte fotoğrafların çekildiği yer.
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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2- Hallstatt fotoğraflarının simgesi olan Protestan Kilisesi’nin geçmişi 18. yüzyıla dayanıyor. Bazı özel akşamlar kilisesinin içinde konserlerinde verildiği bu kiliseyi ziyaret edin.
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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3- Baharda ya da yazın Hallstatt’a giderseniz, elektrikli bot kiralayarak göl turu yapmalısınız. Gölün kirlenmemesi adına botlar mazotla değil elektrikle çalışıyormuş.
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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4- Göl kenarında sahil boyunca yürürken, elbet kuğulara ve kazlara rastlayacaksınız. Yaz kış demeden gölün tadını çıkaran bu şirin varlıklar inanılmaz evcil. Onları beslemek de bir o kadar keyifli, çantanızda bir kraker bulundursanız hiç fena olmaz
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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5- Market Square yakınlarında yer alan Hallstatt Müzesi, kasabanın tarihi ve bugüne kadar yaşadığı gelişmeleri görmek için faydalı bir müze. Girişi 8 Euro.
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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6- Hallstatt ufacık bir kasaba, 1 gün içinde rahatlıkla gezilebilir ama kendinizi şımartıp birkaç gün huzurun ve bu cennettin tadını çıkarmak isterseniz, otel yerine günlük kiralayabileceğiniz masal evlerden birinde kalın.
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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7- Hallstatt’a konaklayacaksanız etrafındaki şirin kasabaları ve gölleri de programınıza ekleyebilirsiniz. Hallstatt’tan sonra en çok ziyaret edilen Wolfgang Gölü de doğasıyla ve kıyısındaki St. Gillen köyüyle sizi kendine hayran bırakacak. Hatta bu köy aynı zamanda “Mozart Village” olarak da anılıyor.
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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8- Hallstatt’ın içinde Dachstein adıyla bilinen buz mağarası bulunuyor. Güzelim manzara dururken ilginiz çeker mi bilemem ama mağaranın içinde güzel görüntülerle karşılaşıyorsunuz.
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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9- Restaurant Rudolfsturm’u, tepeden kasabayı gören muhteşem göl manzarası için, Gasthof Simony Restaurant’ı, göl kenarında Avusturya mutfağından lezzetler tatmak için tercih edebilirsiniz.
Görkem TEMELKAYA / Instagram: @gorkemce
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10- Hallstatt’ın meşhur birası “Hallstatt Das Beer”ın tadına bakmadan kasabadan ayrılmayın.