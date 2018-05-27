Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bu adada yaşayanlar kraldan farksız! Yerleşene ev ve para veriyorlar...
Avustralya'ya bağlı Maatsuyker Adası sunduğu iş fırsatıyla duyanları şaşırtıyor. Ada, üzerinde yaşamak isteyenlere hem barınma hem de para kazanma şansı sunuyor. Dünyanın en ilginç deneyimlerinden birini yaşama fırsatı sunan Maatsuyker Adası ilginç yanlarıyla sizi çok şaşırtacak…
Avustralya'ya bağlı Maaatsuyker Adası sunduğu iş fırsatıyla duyanları şaşırtıyor. Ada, üzerinde yaşamak isteyenlere hem barınma hem de para kazanma şansı sunuyor. Dünyanın en ilginç deneyimlerinden birini yaşama fırsatı sunan Maatsuyker Adası ilginç yanlarıyla sizi çok şaşırtacak…
Fotoğraflar : lonelyplanet, Alamy, Pinterest
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Burası, Maatsuyker Adaları olarak bilinen minik bir adalar topluluğu.
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Avustralya'ya bağlı en büyük ada olan Tasmanya'nın güneybatısında kalıyorlar; yaklaşık 10 km kadar açığında.
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Maatsuyker Adası ise, bu adalardan en uçtaki. Bundan sonrası birkaç ufak kayalık sadece.
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Haliyle, buraya Avustralya'nın da en ücra toprakları demek yanlış olmaz.
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Muhteşem bir yeşillikle bezeli ada Yeni Zelanda ve Avustralya'ya özgü kürklü foklar, deniz filleri gibi kuluçkadaki memeliler ve daha pek çok canlı türü için çok çok önemli bir alan teşkil ediyor.
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Ayrıca 186 hektarlık minik bir ada olan Maatsuyker, 'Vahşi Yaşam Dünya Mirası' olarak kabul ediliyor.
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Maatsuyker Adası'nın deniz feneri, Avustralya'da fenerciler tarafından işletilen son deniz feneri unvanına sahip.
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Adanın en güney ucunda bulunan bu fenerin yapımı 1891 yılında tamamlanmış.
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Burada yaşamak içinse, kendi kendinize yetebilen, sağlıklı bir birey olmanız, ücra yerlerde yaşayıp çalışabilme becerisine sahip olduğunuzu kanıtlayabilmeniz yeterli.
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Sizden beklenen iş bitkiler ve tüm florayla ilgilenmek, çeşitli onarım işleri ve de kullandığınız alet ve ekipmanların düzenli bakımları ile gerekirse onarımlarını yapmak.
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Bunlara ek olarak ise, meteoroloji bürosu için günlük olarak hava durumunu gözlemeniz gerekiyor.
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Bunun için özel bir eğitim alıyorsunuz ve karşılığında da size para ödeniyor.
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Bu gördüğünüz ev de tıpkı deniz feneri gibi 19. yüzyıldan kalma ve önceden fenercilerin, artık ise gönüllülerin konaklaması için kullanılıyor.
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Ekvatorun 40* ile 50* arasındaki kuzey ve güney enlemleri aşırı şiddetli rüzgarların görüldüğü bir bölge.
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O yüzden Burası 'Kükreyen Kırklar' olarak bilinmekte.
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İşte Maatsuyker Adası tam da buradan gelen inanılmaz sert dalgalar ve fırtına nedeniyle deniz taşıtları için ciddi tehlike arz ediyor.
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Modern navigasyon teknolojilerinin icadından önce sayısız gemi bu noktalara feci biçimde çarparak kaza yaptığından, ikaz niteliğindeki bu deniz feneri yapılmış. Çünkü anlaşıldığı üzere, yol yok iz yok bir yer burası.
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Bu adada yaşamak isteyen gönüllüler ya Eylül - Mart, ya da Mart - Eylül olacak şekilde kendi vardiyalarını seçebiliyorlar ve buna göre de transferleri gidiş-dönüş organize ediliyor.
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Kendi güvenliğiniz için ve ayrıca iş bölümü de gerektireceğinden, en az iki kişi olmak zorundasınız. Bu kişi eşiniz, dostunuz ya da bir yabancı olabilir.
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Gıdadan nevresim takımına, ada içinde kendinize göre kullanmak isteyeceğiniz her türden donanım mevcut. Sadece üçüncü ayın bitiminde, bir kereliğe mahsus olarak dışarıdan ilave tedarik yapılabiliyor.
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Yine de bir radyonuz, bir acil çağrı radyonuz, hava durumuna göre çalışmayabilen bir acil durum telefonunuz ve bir de tek bir adet küçük, portatif bir ısıtıcınız var.
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Çoğu gıda ürününün, bilhassa da taze sebze meyveler ile süt ürünlerinin raf ömrü son derece kısa.
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Bu yüzden bu adada kendi sebze ve meyvelerinizi yetiştirebileceğiniz alanlar var.
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Burada ekim dikim yapabiliyorsunuz. Ancak et ve süt ürünlerini saklayabileceğiniz bir derin dondurucu vb taşımadıysanız bunları düzenli tüketebilmek söz konusu değil.
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Öncelikle siz ve partneriniz iki yıllık bir sürede altışar ay boyunca tamamıyla yalnız olacağınız gibi, bu görev TV ya da Wi-Fi gibi vakit geçirmeye yardımcı her türden modern hayat konforundan da ayrı düşmeyi gerektiriyor.
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Her şeyden önce fotoğraflardan anladığınız üzere kilometrekarelerce ot var ve düzenli olarak biçip, yolup, temizlemelisiniz.
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Meteoroloji için günde iki kez hava raporu iletme görevi ise, adanın tepesindeki gözlem noktasına kilometreler uzunluğunda bir mesafeyi günde gidiş-geliş dört kez almanız anlamına geliyor; hava koşulları ne olursa olsun.
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Maatsuyker Adası'nda maksimum rüzgar saatte 176 kilometreye kadar ulaşabiliyor ve yılın da neredeyse 250 günü yağış var.
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Şiddetli rüzgardan kırılan, kopan, tahrip olan şeyleri onarmaya çalışmanın fazlasıyla zaman aldığını; bununla beraber evin de gerçekten soğuk olduğunu ve ısıtıcının da yetmediğini belirtmiş eski gönüllülerden Gary Miller..
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Hepsinin yanında, bu cennet parçası görünümlü adanın kapkaranlık fırtınalı bir havada insanı korkudan ağlatabileceği de bir gerçek.