Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bilim insanlarının akıl sır erdiremediği inanılmaz doğa mucizeleri
Gezegenimiz bizi şaşırtmayı her zaman sürdürüyor. Dünyanın her köşesinde öyle inanılmaz olaylar yaşanıyor ki, en şüpheci insanları bile mucizelere inanmaya iten bir şeyler mutlaka oluyor. Hatta bazıları bilim insanlarının akıl sır erdiremediği inanılmaz doğa mucizeleri… Sizin için merak ve gizemle dolu bir liste hazırladık. Bu listedeki yerler sizi çok şaşırtacak...
Gezegenimiz bizi şaşırtmayı her zaman sürdürüyor. Dünyanın her köşesinde öyle inanılmaz olaylar yaşanıyor ki, en şüpheci insanları bile mucizelere inanmaya iten bir şeyler mutlaka oluyor. Hatta bazıları bilim insanlarının akıl sır erdiremediği inanılmaz doğa mucizesi… Sizin için merak ve gizemle dolu bir liste hazırladık. İşte inanması güç doğa mucizeleri...
Gravity Hills / Hindistan Deniz seviyesinden 14 bin metre yükseklikte bulunan bu tepenin metalik objeleri çeken, yokuş yukarı, arabalar çalışmıyor durumdayken 20 km/s hızla sürükleyen manyetik kuvvete sahip olduğu iddiası bulunuyor.
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İşin aslı ise buranın bir optik illüzyondan ibaret olduğu. İllüzyonun sebebi tamamen engellenmiş olan ufuk çizgisi. Ufuk çizgisi olmadan bir yokuşun yönünü tayin etmek oldukça zor bir hal alıyor.
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Aslında bu tepe tırmanan bir yokuş görünümünde olan bir iniş yokuşu. Bu yüzden de motoru kapalı olan araçlar bile sürüklenebiliyor.
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Dolmenler / Kore, Çin, Hindistan, İsrail, İskandinavya, Rusya Menga Dolmen yani İspanyolca olarak Cueva de Menga 3 bin yıllık megalitik mezar höyüğüdür.
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Bir çeşit 'masa' oluşturan devasa antik taş plakalar, gezegenimizdeki çok farklı yerlerde bulunur. Arkeologlar onları eski papazların mezarları olarak görürler.
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Arkeologlar tarafından 19. yüzyılda açılıp incelendiğinde içerisinde yüzlerce insan iskeletine rastlanmış.
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Eternal Flame Falls (Sonsuz ateş şelalesi), ABD Olağandışı bir şelale. Araştrımalara göre yerin altından çıkan doğal gazlar şelalenin iç noktasında bir bölümde yanıyor ve ortaya ateş yanıyormuşçasına bir görüntü çıkıyor.
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Bu kaynağı besleyen doğal gazlar yerin altında bulunduğundan ve bol miktarda olduğundan yıllardan beri aktif bir şekilde yanıyorlar.
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Çin Taş Ormanı Belki de bu ülkenin en büyük harikası. Taş Orman, 200 milyon yıl önce ortaya çıktı.
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Bundan önce, kalın tabakalı kalker tabakalarının büyük yapılar oluşturduğu denizi vardı. Tektonik hareketler taşları yüzeye doğru kaldırdı.
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Ormanın yeraltı bölümünde, Qifeng Mağarası gerçekten merak uyandıran bir yer: Ağustos-Kasım ayları arasında, her 30 dakikada bir yer altı nehri sadece birkaç dakika süren ve daha sonra hızla dağılan bir dizi girdap oluşturuyor.
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Beş Renkli Nehir/ Kolombiya Yılın büyük bir kesiminde tamamen sıradan olan nehir yaz aylarına gelindiğinde renkli bir hal almaya başlıyor.
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Benzersiz yabani otların nehri; kırmızı, pembe, mavi, yeşil ve sarı renklere bürüdüğü yeni keşfedildi.
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Bölgedeki mitolojik efsanelere göre Su Anası La Mojana’nın hazinesi nehrin altında yatıyor.
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Efsane Şehir Dwarka Hindistan‘ın batı kıyısında Canbay Körfezi açıklarında 35 metre derinlikte 24 km² lik bir alana yayılmış olan Dwarka en eski şehirlerden biridir.
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Araştırmacılara göre bu eski şehirin yaşı tahminen 5 bin yıl ile 10 bin yıl arasındadır. Bilim adamlarını şaşırtan olay ise son buzul çağında şehir sular altında olduğu keşfidir. Buzların erimesine rağmen şehir hiç bozulmadan olduğu yerde kalmıştır.
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Bu ada şaşırtıyor Kafatası olarak bilinen Yarık Adası, Avustralya Victoria eyaletinde Wilsons Promontory kıyılarında bulunan bir granit adadır.
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Belirli bir açıdan bakıldığında adanın kendisi kafatası ve mağara da göz çukuru gibi göründüğünden bu adı almış.
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Adanın batı yakasında, muhtemelen deniz seviyesinin çok daha yüksek olduğu bir dönemde yine deniz dalgalarıyla oyulmuş 130 metre genişliğinde 60 metre yüksekliğinde devasa bir mağara bulunuyor.
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Door To Hell (Cehennem Kapısı) Türkmenistan‘ın Ahal Vilayetindeki Derweze ilçesinde bir doğalgaz kuyusudur.
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1971‘de Rus yer bilimi uzmanları doğalgaz araması yaparken tesadüfen buldukları uzun bir kuyu burası...
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Çapı 70 metreyi bulan bu kuyudan metan gazı çıktığı için bilim insanları çevreyi korumak için o senede bu kuyuyu ateşe verdiler ve o zamandan beri kuyu sürekli yanıyor.
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Relámpago Del Catatumbo (Dinmeyen Fırtına) Dünyada eşi benzeri olmayan bir doğa olayı. Venezuela’da Catatumbo Nehri ile Marakaibo Gölü’nün buluştuğu yer üzerinde oluşan bulutların çarpışması sonucu şimşek fırtınası meydana geliyor.
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5 kilometre yüksekte oluşan yüksek voltaj nedeniyle yılda 140-160 gece boyunca, her gece 10 saat süreyle şimşekler çakıyor. Şimşekler bazen saatte 280 kez tekrarlanıyor. Bölgede, şiddeti 400 bin amper olmak üzere yılda ortalama 1 milyon 176 bin elektik boşalma meydana geliyor.
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Bu nedenle bölge dünyada ozon oluşturan tek yer olarak geçiyor. İnanılmaz ‘şimşek fırtınası’ ise 400 kilometre mesafeden izlenebiliyor. Gemiler bile yön tayin etmekte şimşekleri kullanıyor.
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Kan Şelalesi / Antarktika Bu kan kırmızısı şelale eksi 10 derecede bile donmaz. Buzul kütlesi etrafındaki sular, gezegendeki en soğuk olanlardan biri olarak kabul edilir.
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Harvard Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, Kan Şelalesi’nin bu inanılmaz doğal fenomene ev sahipliği yapmasının sebebini bölgeye has mikrobik canlılara bağlıyorlar.
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Ggantija Tapınakları Malta'da önemli kazı alanlarından biri olan Gozo Adası’ndaki megalitik tapınak kompleksi, Milattan önce 3600 yılında Neolitik dönemde iki dev tapınaktan oluşmakta.
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Tapınakların çevresi 50 ton ağırlığında 5.5 metrelik taşlardan oluşturulmuş. İçerinde doğurganlık ile ilgili heykeller bulunmuş ve doğurganlık kutlamaları için inşa edilmiş olabileceği tahmin ediliyor. Bu dev taşlar ile inşa edilmiş tapınağı yine dev insanlar tarafından inşa edildiği düşünülüyor.
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Mısır'ın Bitmemiş Dikilitaşı Aswan Eski Mısır taş ocaklarının kuzey kesimlerinde henüz bitirilememiş olan Dikilitaş keşfedilmiştir. Yüksekliği yani yattığı yerde uzunluğu 42 metredir. Arkeologların tahminlerine göre dikilitaşın yapımı esnasında çatlak meydana geldi ve Firavun eserin yapımını yasakladı. Bu yüzden dikilitaşın bitirilemediği tahmin edilmekte…
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Olmec Taş Kafaları Bazalt kayalardan oyulan ve baş şeklinde olan bu heykeller, Meksika ve Guatemala, Karayip kıyı şeridinde bulunmuştur.
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Orta Amerika halklarının geleneksel özelliklerini taşıyan bu heykelleri kimin yaptığı bilinmiyor. Her kafa 50 ton ağırlıkta ve tek bir kayadan oyulmuştur. Olmec medeniyeti tarafından yapıldığına inanılan bu heykeller nasıl taşınmış ve neden yapılmış bilinmiyor ama 2000 yıl önce medeniyet ortadan kaybolmuştur.
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Paskalya Adası Moai Dünyanın en gizemli heykelleri Paskalya adasındadır. Bu heykellerin 13-16. Yüzyıllarda ada sakinleri tarafından yapıldığına inanılır.
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Yaklaşık bir heykel 82 ton ağırlıktadır. Bu nedenle oyulan heykellerin nasıl taşındığı bilinmemektedir. Bu heykellerin ataların yüzleri olduğu düşünülüyor. Fakat ağırlıkları ve oyulma tarzı ile ileri bir medeniyetin eseri olduğuna inanılıyor.
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Angkor Wat Angkor Wat klasik Khmer mimarisinin en ihtişamlı örneğidir. Fakat, Angkor Wat'ın henüz gün ışığına çıkmamış mimari sırları da var.
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Tapınağı meydana getiren kum taşı bloklarının nasıl bir teknik kullanılarak birbirine yapıştırıldığı halen gizemini koruyor. Angkor Wat'ın gerçek ismi ve nasıl inşa edildiği de hala bir sır perdesi.
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Kosta Rika Topları Nicoya Yarımadasında Dikvis nehrinin kıyısında bulunan alanda garip gizemler meydana gelmiştir.
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1930 yılından sonra tanesi 2 metreden büyük 16 ton ağırlığında 300 den fazla dev taş toplar bulunmuş ve hala nasıl oluşabildikleri ya da kimler tarafından yapıldıkları konusunda bir fikir birliğine varılamamıştır.