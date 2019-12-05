Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Anadolu Ajansı, Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
05 Aralık 2019 - 17:21,
Avrupa'nın en güzel 30 kasabasından biri seçildi! Türkiye'nin Venedik'i olarak biliniyor...
Evliya Çelebi'nin ‘Ruhaniyetli bir şehir’ dediği ve ilk seyahatini gerçekleştirdiği yer Bursa… Özellikle Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce yaşamın başladığı Nilüfer ilçesindeki Gölyazı hafta sonu sessiz sakin tatil isteyenlerin uğrak adresi... İşte size Avrupa'nın en güzel 30 kasabasından biri seçilen Gölyazı gezilecek yerler rehberi...
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Küçücük bir yer Gölyazı… Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı bu kasaba, tarihi adı Apolyont olan Uluabat Gölü'nün kucağında bir yarım ada ve adada sürdürüyor yaşamını. Tarihi milattan öncelere kadar dayanıyor. İşte size Gölyazı rehberi… İşte huzurlu bir hafta sonu için Gölyazı gezi rehberi...
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa'nın Nilüfer Belediyesi öncülüğünde devam eden kazılarda ortaya çıkarılan buluntulara göre, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce yaşamın başladığı Gölyazı, eşsiz doğal güzelliğiyle ilgi görüyor.
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Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) tarafından 'Avrupa'nın en güzel 30 kasabası' arasında gösterilen, yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselip evlerin önüne kadar gelmesinden dolayı kasaba 'Küçük Venedik' olarak adlandırılıyor.
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Yarımada üzerine kurulu mahalle, ilkbahar ve yaz aylarında daha fazla ziyaretçi ağırlasa da kışın da görsel şölen sunuyor.
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Gölyazı'ya gelen ziyaretçiler, talebe göre gölde balıkçı ve saltanat kayıklarıyla gezinti yapabiliyor.
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Gölyazı'da neler yapmalı?
Balıkçı teknesiyle ada turu Rum evlerinin Türk evleriyle kucaklaştığı adada caminin önünden başlayarak bir daire çizebilirsiniz.
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Ucunda göl manzarası olan sokak aralarında kaybolarak geçirebileceğiniz bir öğleden sonrası bekliyor sizi.
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1890'da mübadele öncesi Rumların yaptığı ancak yarım kalmış bir kilise iskeleti de gezilebilecek yerlerden.
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Ağlayan çınar Kasabanın göl manzarasına en çok doyulacak yeri Biyolog Mehmet Okatan'ın iki yıl uğraş verdikten sonra Karayolları'nı ikna ederek uluslararası anıt ağaç işareti taşıyan 'Ağlayan Çınar' tabelasını koydurmayı başardığı ağacın 400 metrekarelik gölgesi.
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Peki Gölyazı'ya kadar gelmişken Bursa'da başka nereleri gezmeli?
Evliya Çelebi'nin ‘Ruhaniyetli bir şehir’ dediği ve ilk seyahatini gerçekleştirdiği yer Bursa…
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Hangi mevsimde giderseniz gidin size mutlaka en güzel özellikleriyle kucak açacak. İşte Gölyazı dışında diğer alternatifler...
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Sırlarıyla Ulu Camii I. Bayezid tarafından yaptırılan Ulu Camii usta işçiliği ve görkemli duruşuyla dimdik ayakta duruyor. Osmanlı tarihinin ilk mimari örneklerinden biri olan cami, şehrin dini kimliğinin en önemli parçalarından...
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Camide dikkat çeken en önemli sırların başında ‘vav’ harfi yer alıyor. Vav harfinin uç kısmında lale motifi bulunuyor. Üstelik vav harfinin ön kısmında ise eski dönem de Hz. Hızır’ın namaz kılmış olduğu bölüm yer alıyor. Kısaca belirtmek gerekirse buradaki insanları rahatlatan manevi hava insanlara hem huzur hem de mutluluk veriyor.
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Çinilerin şehri: İznik Bursa’ya gelmişken tarihteki önemli yeriyle İznik’i görmeden olmaz. Eğer bir yer İstanbul’a yakınsa, gönüllere huzur veren bir gölün kenarında konuşlanmışsa ve muhteşem bir tarihe sahipse ziyaretçi akınına uğramasını beklersiniz değil mi? Oysa ki, tam tersi oluyor ve hem yerli hem de yabancı turistlerin çoğu burayı ıskalıyor. İznik’e yaklaştıkça etrafı çeviren surlardan ötürü İstanbul’un minyatürüne varıyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz. Bizans, Anadolu Selçuklu Devleti gibi güçlü devletlere ev sahipliği yapmış İznik her yeriyle tarih kokuyor. Fotoğraf: İsmail SARI
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Şehrin merkezine vardığınızda Aya Sofya’yı görmeden sakın buradan ayrılmayın. Tabi İznik deyince akla ilk gelen çiniyi es geçmek olmaz. İznik Çinisi tek başına insanların ayakta kalmasını sağlayamadığı için, birçok mağaza seramik de satıyor. İznik’e gelmişken sevdiklerinize Çini almadan sakın dönmeyin. Fotoğraf: İsmail SARI
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Kozahan Tarihi Ulu Cami’ye yakın bir konumda olan Kozahan şehrin en önemli hanlarından... Zamanında ipek böceği kozası ticareti gerçekleştiği için adını buradan alan han, Bursa’nın tekstil sektöründe neden lider şehir olduğunu gösteren en önemli detaylardan biri. Kozahan’da Bursa’ya özgü yöresel ürünler satın alabileceğiniz gibi buradaki mekânlarda kaliteli vakit geçirebilirsiniz.
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Tarihi Osmanlı köyü: Cumalıkızık Uludağ'ın eteklerinde daracık sokakları, orijinal dokusunu yitirmemiş otantik evleri ve köy havasını koruyan atmosferiyle Cumalıkızık Bursa'nın anlatılmaz yaşanır efsanelerinden biri. 700 yıllık gizemli tarihi, Osmanlı'dan kalma binaları, doğal kaynakları, şenlikleri ve yaşanmışlıklarıyla kentin hem tarihi hem de doğal güzellikleri arasında...
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Üstelik dünyanın en dar sokağı da bu köyde! UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Cumalıkızık'ın kuruluş hikâyesinin 1300'lü yıllara kadar uzandığı biliniyor. Osmanlı'da erken dönem sivil mimari örneklerine ev sahipliği yapan köy, Uludağ'ın çevresine kurulan yedi kızık köyünden biri. O zamanlar dağ eteklerine kurulan köyleri tanımlamak için 'kızık' sözcüğü kullanılıyordu. Bu köylerden Cumalıkızık, Hamamlıkızık, Derekızık, Fidyekızık ve Değirmenlikızık olmak üzere beşi günümüze kadar ulaşmış. Aralarında orijinal dokusunu korumuş olan ise Cumalıkızık.
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İçinde çarşı olan köprü: Irgandı Dünyada sadece dört örneği bulunan Irgandı Köprüsü üzerinde 4 çarşı yer alıyor. 1922 yılında Yunanlıların kenti terk ederken bombaladığı köprüdeki dükkanlar tamamen yıkılmış.
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Köprü daha sonra 1949 yılında onarılmış ve dükkanların ise 2004 yılında Osmangazi Belediyesi tarafından restore edilerek bugünkü halini almış. Köprü içerisinde geleneksel el sanatlarının birbirinden farklı örnekleri bulunan çarşıda keyiflice vakit geçirebilirsiniz.