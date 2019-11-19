'Aralık'ta yazı yaşayacağınız adresler! Listede Türkiye’den de bir yer var…

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Conde Nast Traveller, kış güneşinin en sıcak hissedileceği 9 noktaya seçti. Biraz olsun her şeyden uzaklaşıp kafa dinlemek istiyorsanız bu liste tam size göre...
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Conde Nast Traveller, kış güneşinin en sıcak hissedileceği 9 noktaya seçti. Lokasyonlara bakıldığında, bu seyahatler hem pahalı hem de jet lag yapabilme ihtimali yüksek yerler olarak görünse de eğer çok zamanınız varsa değerlendirmeye alabilirsiniz.
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Malta Kimler için uygun: Otel ve tasarım tutkunları için uygun Aralık ayı ortalama sıcaklık: 11 - 17 derece Yılın 300 günü güneşin ısıttığı Malta Adası’nın ünü, tabi ki sadece bu sebepten gelmiyor.
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Akdeniz’in en değerlisinin popülerliği, aynı zamanda gastronomik açıdan geleneksel Akdeniz mutfağını temsil etmesinden ve dünyanın en iyi dalış merkezlerinden bazılarına ev sahipliği yapmasından gelmekte.
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Konakların mükemmel tasarım otellere dönüştüğü başkent Valletta’yı ziyaret sakın etmeyi ihmal etmeyin.
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Kanarya Adaları, İspanya Kimler için uygun: Güneş tutkunları için Aralık ayı ortalama sıcaklık: 11 - 21 derece Dillere destan güzelliği ile Kanarya Adaları, anlatmakla ve yazmakla bitmez.
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Lanzarote ve Fuerteventura adalarından gelen rüzgar eşliğinde yapılan rüzgar sörfü, başkent Las Palmas’ın canlı mutfak manzaraları, adaların en iyi otellerinden sayılan Bed and Chic ve yürüyüş tutkunlarının nokta atış adresi Artenara, adanın incilerinden sadece bazıları.
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Madeira, Portekiz Kimler için uygun: Maceraperestler için Aralık ayı ortalama sıcaklık: 7 - 15 derece Portekiz’e bağlı Madeira Adası, siyah beyaz kumları, kanyonları ve destansı kayalık dağları ile outdoor aktiviteleri için adeta bir cennet.
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Dağ bisiklet turları, yamaç paraşütü ve tüple dalış için biçilmiş kaftan olan Madeira, kış mevsiminde ise tepelerinden karda kızakla kaymak için en uygun lokasyonlardan. Farklı stillerde üretilen bölgenin şaraplarının ünlü olduğunu da belirtelim.
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Azorlar, Portekiz Kimler için uygun: Doğa ve çevre tutkunu maceraperestler için Aralık ayı ortalama sıcaklık: 13 - 18 derece Atlas Okyanusu takımadalarından olan Azorlar, Maldivler tarzı plajlarda uzanıp güneşlenmek isteyenler için değil de daha çok vahşi doğada ve yemyeşil ormanlarda kendini kaybetmek isteyenler için ideal.
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Portekiz’e bağlı olan Azorlar, termal suları, mağaraları, 30’a yakın mavi bayraklı plajı ile ziyaretçilerini büyüler nitelikte.
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Kuzey Kıbrıs Kimler için uygun: Dğa tutkunları için Aralık ayı ortalama sıcaklık: 10 - 19 derece Yunan şair Leonidas Malenis’in dizelerinde haykırdığı gibi ‘Denize atılmış altından yeşil bir yaprak’ misali güzeldir Kıbrıs. Karışık bir geçmişe sahip olan ada gerek güneşi gerekse plajları ile ziyaretçilerini mest etmeyi başarıyor.
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Başkent Lefkoşa, liman kenti Girne, tarihi Gazimağusa, gezip görülecek yerlerin başında geliyor. Kıbrıs’a gitmişken birbirinden lüks otelleri ve casinoları görmeden geri dönmeyin.
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Girit, Yunanistan Kimler için uygun: Açık denizde yüzmeyi sevenler için Aralık ayı ortalama sıcaklık: 10 - 17 derece Göz kamaştıran Ege kıyıları, şüphesiz Avrupa denizlerinin en sevilen bölgesidir. Güneşin her daim parladığı Girit’in suları da, tüm yıl boyunca yüzme tutkunlarını mutlu etmeye yeter de artar bile.
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Muhteşem dalgalar için ise adanın kuzey batısında yer alan Phalasarna Plajı, kesinlikle doğru tercih olacaktır. Sakin plajları ve huzur veren atmosferi ile Girit, sizi ağırlamaya hazır.
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Sicilya, İtalya Kimler için uygun: Maceraperest İtalyan mutfağı tutkunları için Aralık ayı ortalama sıcaklık: 11 - 17 derece İtalya’nın en güneyindeki ada, şaşırtıcı bir şekilde Roma’dan ziyade Tunus’a daha yakındır. Senenin son ayında ziyaret etmek ise sezonda aşırı kalabalık olduğundan mantıklı bir hareket olacaktır.
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Adanın güney bölümündeki barok tarzı ile göz kamaştıran Noto ise mutlaka ziyaret edilmesi gereken noktalardan. Sicilya’nın eşsiz haz veren mutfağının, yaz boyunca daha bereketli olduğunu da ayrıca belirtmek lazım.
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Antalya, Türkiye Kimler için uygun: Mola vermek isteyen gezginler ve aileler için Aralık ayı ortalama sıcaklık: 10 - 16 derece Türkiye’nin parıldayan turizm cenneti Antalya, ‘dört mevsimlik’ lakabını hak eder derecede, muhteşem güneşi ile kışın ülkemizin gidilebilecek en güzel yerlerinden sadece biridir.
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En lüks otellerden aile dostu eğlence otellerine, golf otellerinden maceracı otellere kadar, Antalya’nın upuzun plajlarında ne ararsanız var.
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Algarve, Portekiz Kimler için uygun: Tam anlamıyla her şeyden kaçmak isteyenler için Aralık ayı ortalama sıcaklık: 9 - 18 derece Avrupa’nın en güneybatı bölgesi, Portekiz’in diğer kesimlerinin da havasını ısıtan ve kendine has bir iklime sahip olan Algarve’dir.
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Kışın belki direk mayo giyemezsiniz ama yıl boyunca açık olan otellerde ve kafelerde bir tshirtle rahat rahat oturabilirsiniz. Turist kalabalığından uzak olan bu bölgede, kırmızı kayalıklı kıyı şeritlerine ve masmavi denize hayran kalabilirsiniz.