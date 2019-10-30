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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez adresi: Karanlık Kanyon
Seyahat
Anadolu Ajansı
30.10.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez adresi: Karanlık Kanyon

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde "Base Jamp" ve "Wingsuit" atlayışlarının yapıldığı Karanlık Kanyon, ziyaretçilerini cezbediyor.

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Coğrafi yapısı ve doğal güzellikleriyle her yıl çok sayıda adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turisti misafir eden ilçe, Karanlık Kanyon ve Taş Yolu ile macera tutkunlarına unutulmaz güzellikler sunuyor. Her iki tarafı yer yer 400-500 metrelik sarp kayalık yamaçlardan oluşan Karanlık Kanyon boyunca macera tutkunlarına nefis manzaralar sunan 7 kilometre uzunluğundaki Taş Yol, güzergahtaki irili ufaklı 38 tünel ile çok sayıda keskin viraj ve uçurumlarıyla artık ulaşımdan ziyade turizm amaçlı kullanılıyor.

Fırat Nehri kıyısında Kemaliye'den Divriği'ye uzanan ve daha çok araçla macera yaşamak isteyenlerin tercih ettiği yol, gerek yaya gerekse araçla yapılan tehlikeli yolculuğa rağmen doğal güzellikleriyle de misafirlerini büyülüyor.

Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez adresi: Karanlık Kanyon

İlçe, Turistik Doğu Ekspresi güzergahında

Turistik Doğu Ekspresi ile seyahat eden yolcular, ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezerek, Karasu Nehri'nin ikiye böldüğü kanyonda, kano, rafting ve tekne turları da yapabiliyor. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karasu Nehri'ni içerisinde barındıran Karanlık Kanyon'un 500 metrelik dik yamaçlardan oluştuğunu söyledi.

Kanyonun, Colorado Grand Kanyonu ile Alpler'deki kanyonlara örnek olduğunu ifade eden Arslantaş, şöyle konuştu: "Kemaliye ilçemizdeki Karanlık Kanyon, kano, rafting gibi su sporlarının yapılabildiği ve dünyanın en yüksek atlayışlarının gerçekleştirildiği, yarışmaların yapıldığı dünyadaki tek örnek. Her yıl düzenlenen Kemaliye Festivali çerçevesinde dünyaca ünlü sporcuların gelip hedef ve yükseklik yarışmalarını yaptıkları, bir tarafta yine aynı dağlardan wingsuit atlayışlarının yapıldığı bir yer."

Yayalar için asma köprü yapılacak

Arslantaş, Karanlık Kanyon'un üzerine "Sırat on Fırat" ismi verilen ve yayaların kullanacağı asma köprü yapacaklarını belirterek, köprünün 610 metre uzunluğu ve 500 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek asma köprülerinden biri olma özelliğine sahip olacağını dile getirdi.

Karanlık Kanyon içerisinde barındırdığı 1870 yılında yapımına başlanılan ve 130 yıl süren Taş Yol'un Ankara ve İstanbul'u Kemaliye'ye 220 kilometre kısaltmak için yapıldığını hatırlatan Arslantaş, "Şu anda bu yol daha çok turizm amaçlı hizmet veriyor. Bütün doğa, kültür turizmini seven turistlerimizi bekliyoruz." diye konuştu. Arslantaş, turistik ilçenin tanıtımı için çeşitli faaliyetler yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

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