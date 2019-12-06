70 TL'ye karların içinde hafta sonu tatili

Kış mevsiminin en güzel yanı maceracı kayakseverlerin kayak merkezlerindeki pistleri doldurması. Siz de kayak sporlarına meraklıysanız linki tıklayın.



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Kayak severleri izlemek bile zevki… Mesela bembeyaz, yumuşacık karların üzerinde yuvarlanmak, kayak takımlarıyla kayak pistlerden hızlıca süzülmek... İnsana paha biçilemez bir eğlence yaşatıyor. Biraz adrenalin ve biraz hız, kış mevsimini özel anlara dönüştürüyor. Bu duygulara henüz yabancıysanız, günübirlik turlarla kayak yapmanın zevkini tadabilirsiniz.









Kayak yapmayı denediniz ve çok sevdiyseniz bunu bir spora dönüştürmek istiyorsanız şöyle yavaş yavaş ilerleyeceğiniz, sadece bir güne sığdırmayacağınız konaklamalı turlarla yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Yine de büyük şehirlerden çok uzaklaşmayacağınız Kartepe ve Uludağ’da deneyimlerinizi devam ettirebilirsiniz.









İstediğiniz mekanı ya da turu seçerek bu sporu keşfetmenin ayrıcalığına varacağınız etkinlikler sizi bekliyor... İndirimli turlardan yararlanmak için linki tıklayın.









Uzun süredir kayak yapıyor ve kayak tutkunuzu sınırlamak istemiyorsanız, günübirlik veya konaklamalı turlar sizi kesmeyecek, o yüzden maceracı ruhunuzu yurt dışına taşımak isteyebilirsiniz. Size önerimiz sömestirde de aileniz ile gidebileceğiniz Bulgaristan ve Pamporovo’daki kayak merkezlerini görmeniz.









Kayak yapmanın yanı sıra bembeyaz karın oluşturduğu görsel manzarada sımsıcak çayınızı veya kahvenizi yudumlayabilir. Şömine karşında sevdiklerinizle günün kritiğini yapabilirsiniz. Üstelik kış mevsiminde de Türkiye’de ve yurt dışında görülecek nice doğal güzellikler var. Bunları kaçırmak istemiyorsanız, linki tıklayın ve görmek istediğiniz yerleri inceleyin.



Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.