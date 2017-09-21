Sevgilisinin önünde harakiri yaptı!

Olay, Burhaniye Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde meydana geldi. Kıskançlık krizine giren Firat Ç., iddiaya göre sevgilisi 20 yaşındaki Naciye K.’ya telefon açarak, "el,yoksa ben sizin eve geleceğim” diyerek tehdit etti. Bunun üzerine genç kız, Burhaniye Mahallesi Edirne Caddesi üzerinde bekleyen Fırat Ç.'nin yanına gitti. İki sevgili arasında çıkan tartışma sırasında Fırat Ç., genç kıza tokat attı. Bu olayı gören çevredekiler genç tepki gösterirken, polise haber verdi.



5 LİRAYA ALDIĞI BIÇAKLA HARAKİRİ YAPTI



Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekibini gören Fırat Ç., bir marketten 5 liraya aldığı ekmek bıçağını karnına saplamaya başladı. polis, hemen müdaha ederek kanlar içerisinde kalan Fırat Ç.'nin elinden bıçağı aldı. Polislerden biri, yere düşerek kanlar içindeki Fırat Ç.'nin kan kaybını önlemek için sağlık ekibi gelinceye kadar eliyle tampon yaptı.



SEVGİLİSİNE SİTEM ETTİ



Ağır yaralanan Fırat Ç., başından ayrılmayan kız arkadaşı Naciye K.'ya “Sen beni hiç sevmedin. Hakkımı sana helal etmiyorum” diyerek sitem etti. Ağır yaralı genç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Fırat Ç. hemen ameliyata alınırken, Naciye K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.