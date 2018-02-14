Sevgililer Günü'nde atılmış en komik 10 tweet

Lafı çok uzatmadan bu muazzam günden geriye kalan en güzel tweetleri sizin için derledik!
bir suredir yazılıp çiziliyor konuyla ilgili konuşuluyor bize de her gün soruyorlar doğru mu değil mi? değil desek de inanamıyorlar yok öyle bir şey desek de inanamıyorlar demek ki hissediyorlar belki de haklılar evet doğru YALNIZIM #SevgililerGünü— S. (@haklisinsercan) 14 Şubat 2018
#sevgililergünü de neymiş önemli olan 80 milyon kişinin içinde yalnız kalabilmek— deniz (@eywallahdeniz) 14 Şubat 2018
Bu başarım için hediye vermek isteyen olursa kabul edilir
#SevgililerGünü nüz mübarek olsun 😂😂 pic.twitter.com/BDaC6mRt7Y— Kemal Sülün (@kemal_sulun) 14 Şubat 2018
Yalnız bu #Sevgililergünü videosu baya iyi ❤️ pic.twitter.com/GQbFHdS989— meric keskin (@otekidunyali) 13 Şubat 2018
Şu Anda Psikolojim 😏 #Bence14Şubat #SevgililerGünü pic.twitter.com/NZXQaI6a8p— Mesut Burhan ATAK (@BurhannAtak) 14 Şubat 2018
Panik yapmayın yalnızlık güzeldir hemde ekonomik🤓 (züğürt tesellisi diyenin ağzına kürekle vururum) #SevgililerGünü— Goodmorning tiçır (@huccetinho) 14 Şubat 2018
#SevgililerGünü geldi, üzerine bir soğuk su içek. 😅 pic.twitter.com/y0VzI1KT1s— Şenol Pehlivan (@swizzap) 14 Şubat 2018
Flash TV’den #Bence14Şubat #SevgililerGünü’ne özel hazırlanmış gerçek kesit #BugünYalnızlarOlarak pic.twitter.com/KVT8bhJYMn— Ata Benli (@atabenli) 14 Şubat 2018
Yaş olmuş 32 hiç flörtle #14subat la filan uğraşamam gönlü olan varsa 3 vesikalık 1 adli sicil kaydı 1 psikiyatri raporu 1 maaş bordruosuyla anama başvursun— 👼 (@Antepli_melek) 12 Şubat 2018
Sevgilisi olanı ayrı, olmayanı ayrı tribe sokan gün. #14Şubat— Soner Sarıkabadayı (@srkbdy) 14 Şubat 2018