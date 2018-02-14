Ara
MENÜ
Kampüs Haberleri

KAMPÜS

    Haberler >Kampüs>Sevgililer Günü'nde atılmış en komik 10 tweet

    Sevgililer Günü'nde atılmış en komik 10 tweet

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 12:21 | Son Güncelleme:

    Malum bugün 14 Şubat... Alexander Graham Bell'in telefonu icat ettiği o muazzam gün!

    Lafı çok uzatmadan bu muazzam günden geriye kalan en güzel tweetleri sizin için derledik!


     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Etiketler: üniversite , sevgililer günü , 14 Şubat
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri