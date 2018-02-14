Sevgililer Günü'nde atılmış en komik 10 tweet

Lafı çok uzatmadan bu muazzam günden geriye kalan en güzel tweetleri sizin için derledik!







bir suredir yazılıp çiziliyor konuyla ilgili konuşuluyor bize de her gün soruyorlar doğru mu değil mi? değil desek de inanamıyorlar yok öyle bir şey desek de inanamıyorlar demek ki hissediyorlar belki de haklılar evet doğru YALNIZIM #SevgililerGünü — S. (@haklisinsercan) 14 Şubat 2018

#sevgililergünü de neymiş önemli olan 80 milyon kişinin içinde yalnız kalabilmek

Bu başarım için hediye vermek isteyen olursa kabul edilir — deniz (@eywallahdeniz) 14 Şubat 2018

Yalnız bu #Sevgililergünü videosu baya iyi ❤️ pic.twitter.com/GQbFHdS989 — meric keskin (@otekidunyali) 13 Şubat 2018

Panik yapmayın yalnızlık güzeldir hemde ekonomik🤓 (züğürt tesellisi diyenin ağzına kürekle vururum) #SevgililerGünü — Goodmorning tiçır (@huccetinho) 14 Şubat 2018

Yaş olmuş 32 hiç flörtle #14subat la filan uğraşamam gönlü olan varsa 3 vesikalık 1 adli sicil kaydı 1 psikiyatri raporu 1 maaş bordruosuyla anama başvursun — 👼 (@Antepli_melek) 12 Şubat 2018