Sevgililer Günü mesajları - 14 Şubat sevgililer günü için en güzel mesajlar

14 Şubat Sevgililer Günü’nde en yaygın uygulama eşe ya da sevgiliye verilen karttır. Bu kartlara sevgi mesajları, aşk şiirleri vs. yazılır. Bu geleneği 2017’de de sürdüren çiftler, en güzel Sevgililer Günü mesajlarını araştırıyor. Peki, bu özel günde başka neler yapılabilir? İşte, en güzel Sevgililer Günü mesajları ve bugüne dair merak ettiğiniz her şey

Dünyanın en özel günlerinden biri olarak görülen Sevgililer Gününde, sizde eşinizi, nişanlınızı veya sevgilinizi mutlu etmek için haberimizin içinde sizler için derlediğimiz Sevgililer Günü mesajlarından faydalanabilirsiniz. Köklerini Roma döneminde Luepercalia adı verilen ve üç gün süren bir festivalden aldığı düşünülen Sevgililer Günü için dev arama motoru olan Google'da, doodle hazırlayarak kutlamayı unutmadı. Peki, tüm çiftlerin yüzlerini güldüren Sevgililer Günü nedir? Bugünün tarihçesi ve önemi nedir? İşte, sizler için özenle hazırladığımız en güzel Sevgililer Günü mesajları ve Sevgililer Günü hakkında detaylar.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Kalbimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim…

Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin benim için sevgilim...

Güller anlatsın sana olan aşkımı... Karşında nasıl aklımın yerinden gittiğini, gözlerimi nasıl senden ayıramadığımı... Güller anlatsın...

Güllerin sayısı duyduğun aşkı yansıtır derler. Sana olan aşkımı gösterecek kadar gül yok kainatta!

Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum.

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat. Yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!

Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat. Yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!

Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

Güller anlatsın sana olan aşkımı... Karşında nasıl aklımın yerinden gittiğini, gözlerimi nasıl senden ayıramadığımı... Güller anlatsın...

Güllerin sayısı duyduğun aşkı yansıtır derler. Sana olan aşkımı gösterecek kadar gül yok kainatta!

Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum.

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

Kalbimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim…

Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin benim için sevgilim...

SEVGİLİER GÜNÜ TARİHÇESİ

Sevgililer Günü’nün tarihçesi çok eskiye dayanıyor. Köklerini Roma döneminde Luepercalia adı verilen ve üç gün süren bir festivalden aldığı düşünülüyor. Doğurganlık tanrısının şerefine gerçekleşen festival Şubat ayının ortasına denk geliyor, baharın resmi başlangıcını müjdeliyordu.

Kutlamaların parçası olarak erkekler bir kutunun içine atılmış kağıtlardan kızların ismini çekiyordu. Festival boyunca bu eşleşmede biraraya gelen çiftgler sevgili oluyor, hatta belki de evleniyordu. Daha sonraki yüzyıllarda kilise pagan kutlamalarını bitirmek istedi ve şenlikleri Aziz Valentine adına kutlamalara dönüştürdü.

Üç tane Aziz Valentine

İlk resmi Aziz Valentine günü Papa Gelasius tarafından 496 yılında 14 Şubat'ta ilan edildi. İsmini o zamanın şehitlerinin birinden alıyordu. Ama bunun hangi şehit olduğu konusunda net bilgiler yok. En yaygın açıklama Aziz Valentine'in Roma'da bir rahip olduğu ve 3. yüzyılda öldürüldüğü yönünde.Ama bu tarihe denk düşen en az iki başka Aziz Valentine daha var. Biri Roma yakınlarında bugün Terni olarak anılan kentten bir papaz, diğeri ise Kuzey Afrikalı bir şehit.Aziz Valentinelar hakkkında bundan başka birşey bilinmiyor ve Roma'daki rahip bu üçü arasından en fazla kabul edilen oluyor. Bu hikayenin geçmişi İmparator İkinci Claudius'a dayanıyor. Claudius evli erkeklerin kötü askerler olduğuna inandığı için evlenmeyi yasaklıyor. Valentine ise evlenmenin Tanrı'nın insan için planladığı şeylerden biri ve ayrıca dünyanın amacı olduğuna inandığı için gizli şekilde insanları evlendirmeye devam ediyor. Claudius bunu fark ettiğinde Valentine'ı hapse atıyor ve sonra ölüme mahkum ediyor. Hapiste Valentine gardiyanın kızına aşık oluyor ve 14 Şubat'ta idama götürülürken kıza "Senin Valentine'ın" imzalı bir aşk mektubu gönderiyor. Günümüzde Sevgililer Günü'nde insanların birbirine kart göndermesinin kökeni işte burada.