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    Seven Knights’ta Diaochan karakteri gelişti ve güçlendi

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 14:31Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 14:32

    Birbirinden farklı yeteneklere sahip oyun karakterleriyle büyük ilgi gören Seven Knights oyununda Günlük Zindan için Kudretli Feng Yen ve Yeni Diaochan karakterleri geliştirildi ve güçlendi. Ayrıca oyunda Yağma Geliştirmesi yapıldı, oyuncular diledikleri zaman Ejderha Yıkıcı Bakış çağırabilecek. Ayrıca son güncelleme için kutlama etkinliği düzenlenecek.

    Yeni karakter Feng Yan, muhteşem yeteneklere sahip bir büyü kahramanıdır. Kudretli Feng Yan, Uçan Ejderha Kılıcı yeteneğine sahiptir ve bu yetenekle arka arkaya dört düşmana büyü saldırısı yapılabilir.

    Oyundaki önemli karakterlerden biri olan Diaochan yenilendi ve bu haliyle oldukça güçlü bir kahraman oldu. Diaochan’ın yetenekleri, gücü ve dayanıklılığı artırıldı. Diaochan artık daha fazla hasar veriyor. Oyuncular özel seçenekleri kullanarak Feng Yan ve Yeni Diaochan’ı Günlük Zindan’da verimli bir şekilde kullanabilir. 

    YAĞMADA YIKICI EJDERHA BAKIŞI

    Ayrıca ileri düzey yağma da oyunculara büyük kolaylıklar sunuyor. Oyuncular artık ne zaman isterlerse Ejderha Yıkıcı Bakış çağırabilir. Oyuncuların öncelikle çağırma göstergesini doldurmaları gerekiyor, bundan sonra savaşa başlamak için Yıkıcı Bakış çağırılabilirler. Göstergeyi dolduracak kadar zamanı olmayanlar, oyun içi Altın kullanarak göstergeyi doldurup savaşa katılabilir.

    Netmarble uzun animasyonları kesip oyun süresini kısaltarak, oyunculara istedikleri seviye ejderha seçme olanağı sunuyor. Artık oyuncular yağma ödüllerini bir defada alabilecek çünkü Netmarble artık 3 ödül birden aynı anda verecek. Kudretlendirme yağması artık etkin değil ve oyuncular Ejderha Özü ve Kudret Parçalarını ilk yağma ödülü olarak alacaklar.

    Yağma savaşı, ana saldırı takımı ve alt saldırı takımı tarafından yürütülecek. Bu daha önceden saldırı takımı 1 ve 2 olarak uygulanıyordu. Alt saldırı takımından bir kahraman, ana takımdan biri öldüğünde, otomatik olarak yağmaya katılacak. Oyuncular, savaşa girecek kahramanların sırasını belirleyebilecek.

    Yeni güncellemenin kutlanması kapsamında, Netmarble 31 Ağustos 2017 tarihine kadar bir etkinlik düzenleyecek. Kudretli Feng Yan’a sahip olan oyuncular bu etkinlikten 6 Yıldız Kahraman Bileti kazanabilecek. 7 Eylül 2017 tarihine kadar etkinlik başarımlarını tamamlayanlar, bonus kazanabilecek. Bu başarımlar herkese açık olan başarımlardır ve buradan kazanılan puanlar ile Asiler Eşya Seçici, 6 Yıldız Kahraman Seçici, Kudret Parçaları (kahramanlar) ve 6 yıldız Dört Lord/Eskilerin Dört Lordu Seçicisi alınabilir. Ayrıca günlük zindanlarda en yüksek seviyeye erişme konusunda, ipuçları veren 100 oyuncuya 6 yıldız Kahraman Seçici verilecek.

    Etiketler: seven knights , oyun , netmarble
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