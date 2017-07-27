MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Sevan Nişanyan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

    Sevan Nişanyan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

    Banu ŞEN / İZMİR
    27 Temmuz 2017 - 07:09Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 10:10

    İzmir Şirince'de SİT alanına yaptığı imara aykırı inşaat nedeniyle tutuklanan yazar Sevan Nişanyan'a 21 yıl hapis cezası verilmişti.

    Nişanyan, iki hafta önce tutuklu olduğu Foça Cezaevi'nden izinli olarak çıktıktan sonra bir daha geri dönmemişti. Twitter'dan ''Kuş uçtu. Darısı geride kalan 80 milyonun başına'' yazan Nişanyan'ın yurtdışına kaçtığı tahmin ediliyordu.

    Dün akşam yazar, yine sosyal medya hesabından bu kez Yunanistan'a siyasi sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı. Kapak fotoğrafını uçan kuştan Atina'da bulunan Akropolis fotoğrafı ile değiştiren Nişanyan, ''Yunanistan'a siyasi iltica başvurusunda bulunduk, ikamet kartımı aldık'' mesajı yazdı.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler: Sevan Nişanyan , Şirince , cezaevinden firar , Twitter
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri