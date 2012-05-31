Setur yurt içi ve yurt dışında büyüme sözünü tutuyor

KOÇ Grubu şirketlerinden Setur yurtiçi ve yurtdışındaki yatırımlarını hızlandırıyor. Setur Genel Müdürü Üstün Özbey, Turizm , Marinacılık, Gümrükten Muaf Mağazacılık ve Havacılık alanında çeşitli faaliyetleri bünyesinde barındıran, Koç Grubu şirketlerinden Setur'un kısa ve orta vadede yurtiçi ve yurtdışında yeni proje ve yatırımlarla büyüyeceğini söyledi.

SEKTÖRDE İLKLERE İMZA ATTI

Türk turizm sektöründe ilkleri yaratan Setur'un bünyesinde bulundurduğu turizm, duty free, marina başta olmak üzere tüm faaliyetlerinde hem lokal olarak hem de uluslararası büyüme hedefi içinde olduklarına dikkat çeken Üstün Özbey, yurt dışında yeni Duty Free mağazacılık ve Marina girişimleri olduğunu söyledi.

'LAST MİNUTE SHOP'

Özbey, Setur çatısı altında toplanan; turizm, duty free, marinalar ve Setair için oldukça hareketli geçen 2011 yılında Çanakkale Kepez'de Duty Free Mağazasını açarken, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı içinde ise "Last Minute Shop" konsepti ile ek hizmet vermeye başladıklarını belirtti.

FIRSATLAR DEĞERLENDİRİYOR

2012 yılına da güçlü yatırımlarla giriş yapan Setur, Erbil'deki seyahat acentesi ve Duty Free mağazası açılışlarının ardından, Yunanistan'ın gözde adalarından Midilli'de marina ve Çukurova uluslararası havalimanında duty free işletmeciliklerini aldı. Özbey, yurt içi ve yurt dışında tüm fırsatları ve işbirliklerini değerlendirdiklerini belirtti.

SETUR'LA KEYİFLİ TATİLLER

Bu yıl her yıldan daha çok özlemini duyduğumuz, içimizi ısıtsın diye beklediğimiz bahar aylarını yaşadığımız şu günler tatil planları yapmanın, yeni bir seyahatle kışın yorgunluğunu üzerinizden atmanın tam zamanı. Setur, ülkemizin birbirinden güzel sahillerinde sizi deniz ve güneşle buluşturacak en lüks otelleri, bambaşka ülkelerin birbirinden farklı kültürleriyle tanıştıracak en yeni gemi ve yurt dışı turlarını bir araya getirdi.

Yılların vermiş olduğu tecrübe ile müşterilerinin beklentilerini daima kalite ve istikrarla karşılamayı amaçlayan Setur, her türlü konforu sunan en lüks gemilerle her sabah ayrı bir limanda uyanarak dünyanın en güzel yerlerini tek bir tatilde gezip görebileceğiniz büyüleyici gemi turları, seyahatinizden keyifli anılarla dönmenizi hedefleyerek program içeriklerini özenle hazırladığı yurt dışı turları ve hayallerinizin ötesinde kusursuz tatil, dinlenme ve eğlence imkanı sunan en kaliteli yurt içi otellerde birbirinden keyifli tatil seçenekleri sunuyor.

Doğunun gizemli dünyasını batılı bir bakış açısı ile yorumlayan, ihtişamlı mimarisi ile Ela Quality Resort Hotel'in yanısıra bu yıl her zevke, keyfe ve arzuya hitap eden kaliteli hizmet anlayışı, parmak ısırtan dünya mutfakları ile mükemmel tatillerin adresi Rixos ve huzur veren büyüleyici doğa güzellikleri, gurme zenginliğindeki enfes yiyecek sunumları, sıradışı eğlence anlayışı ile Amara otelleri ve tatilinizi unutulmaz bir anıya dönüşterecek hizmet ve ayrılacalıklarıyla Hilton Dalaman Sarıgearrme Resort&Spa da Setur portföyünde.

SETAİR İLE DİLEDİĞİNİZ YERE DİLEDİĞİNİZ ZAMAN DİLEDİĞİNİZ NOKTADAN UÇUN

SETUR yurtiçi ve yurtdışı uçak bilet rezervasyonları, seyahat organizasyonları, gemi seyahatlerinin yanı sıra duty free işletmeciliği, marinacılık, kruvaziyer turizm ve hava taşımacılığı gibi çeşitli alanlarda faaliyetler yürütüyor. 1990 yılında Koç Holding'in havacılık birimi olarak kurulan, Setur ailesinin en gözde isimlerinden Setair ise ticari hava taksi faaliyetlerini sürdürüyor. Setair filosunda 10 yolcu kapasiteli 2 adet jet, 9 yolcu kapasiteli 2 adet helikopter ve 8 yolcu kapasiteli 1 adet deniz uçağı bulunmaktadır.

SETUR MİDİLLİ ADASI'NDA MARİNA İŞLETECEK

YUNANİSTAN Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özelleştirme kapsamında ihalesi yapılan Mytilene (Midilli) Marina'da Setur bayrağı dalgalanacak. Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan marina 40 yıl boyunca, yurtiçi ve yurtdışı uçak bilet rezervasyonları, seyahat organizasyonları, gemi seyahatlerinin yanı sıra duty free işletmeciliği, marinacılık, kruvaziyer turizm ve hava taşımacılığı gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Setur ve Yunanlı Follie Group bünyesindeki Hellenic Duty Free ortaklığı ile işletilecek. Setur'un marina hizmetleri konusundaki üstün deneyimi ile ihaleyi kazanması "Ege'de tabuları yıkan bir gelişme" olarak yorumlanıyor. Aynı zamanda Setur'un başarısı Türk - Yunan ekonomi ilişkileri ve turizmde Ege'nin iki yakasının sıkı işbirliği yapmasının önünü açması açısından çok önemli sayılıyor. Yunanistan'ın en büyük üçüncü adası olan Midilli Adası'nda bulunan marinada 220 deniz kapasitesinin yanı sıra 35 kara park kapasitesi bulunuyor. Marina hizmetleri konusunda yılların tecrübesiyle faaliyetlerini sürdüren Setur, Midilli Marina'ya yıllık 250 bin Euro yatırım yapacak.

İŞLETTİĞİ 9 MARİNA İLE AKDENİZ'İN EN GENİŞ MARİNA ZİNCİRİ

SETUR ailesinin önemli isimlerinden biri de Setur Marinas. Marina işletmeciliğinde Akdeniz çanağının ve Türkiye'nin en büyük zinciri konumunda olan Setur'un Kalamış-Fenerbahçe, Yalova, Ayvalık, Çeşme, Kuşadası, Marmaris, Finike, Kaş ve Midilli olmak üzere toplam 9 marinası ve 4 bin adet yat bağlama kapasitesi bulunmaktadır.

SETUR GEÇEN SENE SÖZ VERDİ, BU SENE GERÇEKLEŞTİRDİ

Erbil mağazasını açtı, Çukurova duty free işletmesini de aldı

Geçtiğimiz haftalarda Kuzey Irak'ın başkenti Erbil'de açtığı ilk yurt dışı Duty Free mağazasının ardından Setur, Çukurova Uluslararası Havalimanı Duty Free Mağazası işletmesini 14 yıllığına alarak, faaliyet noktasına bir yenisini daha ekledi.

STRATEJİK ÖNEME SAHİP

İnşaat sektöründe köklü bir kuruluş olan ve inşaatın yanında enerji, tarım, gıda, turizm, raylı sistemler, havacılık gibi sektörlerde'de önemli yatırımları bulunan Koçoğlu Grubu'nun havacılık sektöründe yer alan iştiraki Skyline Ulaşım Ticaret A.Ş tarafından Yap-İşlet-Devret modeli ile serbest bölge olarak yapılacak olan Çukurova Uluslararası Havalimanı, stratejik öneme sahip Doğu Akdeniz Bölgesi'nin Adana-Mersin-Tarsus üçgeninde planlanan en büyük konteynır limanı ile 20.000 yataklı yeni turizm bölgesinin tam ortasında yer alacak.

2014'TE FAALİYETTE



Havalimanının Türkiye'nin planlanan yeni ve en büyük lojistik üssü olması bekleniyor. 465 milyon Euro'luk yatırımla, yılda 30 milyon yolcu kapasiteli olacak Çukurova Uluslararası Havalimanı inşaatının bu yıl içersinde başlayıp, 2014 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Setur da inşaatın bitmesi ile birlikte Duty Free mağazasını hizmete açacak.

21 DUTY FREE MAĞAZASI İLE HİZMET VERİYOR

SETUR Duty Free ile tüm yurda yayılan havalimanları, kara sınır kapıları ve deniz limanlarında 15.000 metrekareyi aşkın 21 duty free mağazası ile gümrükten muaf mağazalar işletmeciliği Setur yıllık cirosunun önemli bir payını oluşturmaktadır. Setur; parfüm - kozmetik, içki-sigara, oyuncak, aksesuar, gıda ve lüks tüketimi içeren 500'den fazla ürün çeşidi ve 1000'e yakın uzman kadrosu ile 7 gün 24 saat uluslararası standartlarda hizmet veriyor.

SETUR DUTY FREE MAĞAZALARI

Havalimanı Mağazalarımız

İstanbul Sabiha Gökçen

Samsun Çarsamba

Havalimanı Exclusive Mağazaları

İstanbul Atatürk Havalimanı

Ankara Esenboga Havalimanı

İzmir Adnan Havalimanı

Muğla Bodrum Havalimanı

Sınır Kapısı Mağazaları

İpsala

Kapıkule

Cilvegözü

Sarp

Habur

Hamzabeyli

Deniz Limanı Mağazalarımız

İzmir Alsancak

İzmir Çeşme

Aydın Kuşadası

Muğla Bodrum

Muğla Yalıkavak

Muğla Marmaris

Çanakkale Kepez

Antalya Seaport

Diplomatik Duty Free

Irak, Erbil



Yeni bir tatil şekli Sedventure ile belgesel tadındaki fotoğraf karelerini yerinde çekme fırsatı

BELGESELLERDE izlenen fotoğraf kareleri artık hayal olmaktan çıkıyor. Artık bizzat o belgesel tadındaki kareler yaşanabilir ve hatta orada görülen fotograf kareleri çekilebilir. Yapılması gereken izlenmesi veya fotograflanması hayal edilen yer ve canlıları belirleyip Sedventure'a ulaşmak yeterli olacak. Tamamen kişisel beklenti ve hedeflere yönelik olarak Sedventure tarafından organize edilen foto-safarilerde başta Afrika olmak üzere dünyanın bir çok vahşi yaşam alanında Süha Derbent ile fotoğraf çekme imkanı sunuluyor. Mesela Afrika'da kişiye özel bir araçla Süha Derbent ile safariye çıkarak vahşi kedileri fotoğraflama imkanı yakalanabilir. Süha Derbent özel olarak eğittiği ve fotoğraf bilgisine sahip yerel rehberi ile birlikte vahşi kedileri bulup, hayvan davranışı konusunda da katılımcılara danışmanlık vererek onların ne yapacağınızı önceden söyleyerek "kişiye özel" fotoğraflara ulaşma fırsatı sağlıyor.

NELER YAPABİLİRSİNİZ

Mesela bir leoparın ne zaman ağaca çıkacağını, çıkarken hangi dalı kullanacağını, bir aslanın yerinden ne zaman kalkacağını, ne zaman esneyeceğini her seferinde önceden Süha Derbent aktaracak. Böylelikle kamerayı hazırlayıp Süha Derbent'ten alınan hayvan davranışı danışmanlığı ile o özel kareye ulaşmak daha kolay olacak. Sedventure'un yapacağı eksiksiz organizasyon ile çok özel bir safari kampında akşamları ateş başında Süha Derbent'le günü değerlendirme ve fotoğraf sohbetleri yapılırken, görülebilecek en güzel günbatımları ve doğa manzaraları fotoğraflanabilecek.

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