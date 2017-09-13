Selim Gündüzalp kimdir, kaç yaşında vefat etti?

Selim Gündüzalp, 1951 yılında Adapazarı'nda dünyaya gelmiştir. Gerçek adı Selçuk Yıldırım olan Gündüzalp, İstanbul Eğitim Enstitüsü'nde Türke Bölümü'nden mezun olmuştur. Zafer Dergisi'nde çalışmaya başlayan Selim Gündüzalp, bir süre sonra Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir.

“Ölüm ve Ötesi” adlı ilk kitabı 1985’de Cihan Yayınları’nda neşroldu. 1986’da Zafer Yayınları’nda, aile serisinde “Ölüm Son Değildir” adlı kitabı çıktı. 1991 yılında “Ölüm Son Değildir” adlı kitabı, küçük cep kitabı olarak basıldı. Ölüm Son Değildir 1, 2 ve 3 adlı kitapları, sırasıyla 1999, 2001 ve 2002 yıllarında basıldı. 1991 yılında Zafer Yayınları’nın da kurucusu olan Selim Gündüzalp, 2002’den itibaren toplamı 15 adet olan öykü dizisi kitaplarını çıkarmaya başladı.

Bunların dışında birçok esere imza atan Selim gündüzalp, 13 Eylül 2017 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 66 yaşında hayata gözlerini yummuştur.