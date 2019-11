SEKTÖRLERLE BULUŞMALAR - BELLONA

Boydak Mobilya Grubu’nun yaklaşık 60 yıllık deneyimini de arkasına alan Bellona, yenilikçiliği, modayı yakından takip etmesi ve hemen uygulamaya geçirmesiyle hem Türkiye’de hem de dünyada pek çok evin kapısından giriyor.

KURULDUĞU yıl olan 1997’den beri mobilya sektöründe modanın öncüsü olarak yer edinen ve trendleri ile ev modasına öncülük eden Bellona, 15 yıl içerisinde 750 mağazaya ulaştı. Bu yıl 16’ncı yılını kutlayan Bellona, sloganları ve reklamlarıyla, müşterileri ve ürünleri arasında duygusal bağı da kolaylıkla kurarken ‘İyi ki O’na Rastladım’ reklam sloganıyla bugün herkesin bildiği ve sevdiği bir marka konumuna ulaştı. Boydak Mobilya Grubu’nun 60 yıllık deneyimini de arkasına alan Bellona, yenilikçiliği, modayı yakından takip etmesi ve hemen uygulamaya geçirmesi, fonksiyonelliği ile de bugün hem Türkiye’de hem de dünyada pek çok evin kapısından giriyor. Kaliteden ödün vermeden yeniliklerini hep artıran Bellona bugün her kullanıcının evine yüzde yüz güvenle aldığı ürünleri üretiyor.

AR-GE YATIRIMLARI

Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak Bellona’nın bu kadar sevilmesi ve

yeniliklere imza atmasının arkasında deneyimli bir ekibin olduğunun altını çiziyor. Bellona’nın arka planında gece gündüz demeden çalışan ve her yeniliğe öncülük eden bir ekibin yer aldığını belirten Bekir Boydak, “Hayatı kolaylaştıran, yer aldığı evlerde fonksiyonelliği ile göz dolduran, modern bir şekilde ürünlerini sunan Bellona için deneyimli bir ekibimiz var ve Bellona için karınca gibi çalışıyorlar. Yaklaşık 150 kişiden oluşan Ar-Ge ekibimiz sahada son kullanıcıya dokunuyor” dedi. Ar-Ge faaliyetlerinin önemine de değinen Bekir Boydak, “Bugün Ar-Ge ile geliştirdiğimiz ürünlerimiz tüketiciden tam not alıyor. Her geçen gün hem Bellona’yı hem de mobilya sektörünü bir adım öne nasıl taşırız onu düşünüyoruz. Ar-Ge’de yapılan yenilikler tek başına tabi ki yeterli değil. Üretim ekibimiz, nitelikli mağazalarımız ve Boydak Mobilya Grubu olarak sektör deneyimimiz de bizim için önemli değerler” diye konuştu.

HER YIL YÜZDE 15 BÜYÜME

Bugün Bellona markası ile geldikleri noktada marka bilinirliği ve güven konusunda güzel bir duruş sergilediklerinin de altını çizen Bekir Boydak, “Bellona, bugün Türkiye çapında 750’yi aşkın mağazası ile ev modasında hatırlanan en büyük marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu yıl yurtdışı mağaza yatırımlarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz. 20 ülkede 70 mağazamız ile hizmet veriyoruz. Faaliyette olduğumuz başlıca

ülkeler arasında Rusya, Ukrayna, İngiltere, Fransa, Hollanda, Bosna Hersek, Azerbaycan ve Irak’ı sayabiliriz. Yeni mağazalarımız ise Mısır, Lübnan, Kazakistan, Türkmenistan, Bosna Hersek gibi ülkelerde olacak” diye konuştu. Bellona büyümesinin her geçen yıl daha da kuvvetleneceğini belirten Boydak, “Bellona sahip olduğu enerji, bilgi birikimi genç ve dinamik yapısıyla her yıl büyümeye devam ediyor 2023 yılına kadar ise aynı ivme ile dünya mobilya sektöründe ilk 5 marka arasında söz sahibi olmak” diye konuştu.

EV DEKORASYONUNA HİTAP



Bellona bugün bini aşkın ürünü ile tüm evin ihtiyacını karşılayan bir marka olarak karşımıza çıkıyor. Oturma gruplarından Salon takımlarına yemek ve yatak odasından ev tekstili, yatak ürünlerine, halıdan banyo, mutfak ve bahçe ürünlerine, tablo ayna gibi tamamlayıcı aksesuarlara kadar bir evin her odasına dokunan Bellona, tasarım ve fonksiyonellik özelliklerini hep merkezde tutarak ev modasında öncülüğünü sürdürüyor. Bellona mağazalarının kapısından giren müşteriler konsept olarak bir evin tüm ihtiyaçlarına ulaşabiliyor. Yatak odası, yemek odası, koltuk takımı, duvar ünitesi, sehpa, yatak örtüsü, halı konsepti ile tüm ev uyum içine döşeyebiliyor.

Her Zaman Çevre ile Dost

HAYATIMIZIN her anını geçirdiğimiz lokasyonlar olarak evlerin sağlıklı ortamlarına da destek veren Bellona, döşemeli ürünlerde kullanılan derileri Phatalate free özelliğiyle toksik kimyasalları ürünlerinden uzak tutuyor. Ayrıca yemek odası, yatak odası, genç odası gibi panel mobilya ürünlerinde kullanılan ahşap malzemeleri de E1 standardında üreterek, kanserojen maddelere ‘hayır’ diyor. Bunların yanı sıra ürünlerde

kullanılan boyalar su bazlı seçilerek yine insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyecek maddeler içermemektedir.

Kampanyalar



MOBİLYA sektörünü ve tüketici matematiğini iyi okuyarak kampanyalar organize eden Bellona, her yeni dönemde tüm evlere dokunmak için çalışıyor. Bellona’nın en son kampanyası olan ve ‘Bellona’dan evsel dönüşüm kampanyası’ adı altında gerçekleştirilen kampanya ile eski ürünler 600 TL’ye varan bedellerle tüketicilerin evinden alarak yerine yepyeni, şık ve estetik Bellona ürünleri uygun fiyatlarla sunuyor. Evini 7.900 TL ve üzeri alışverişlerle Bellona’dan döşeyen tüketiciler; full ortopedik çift kişilik Caprice Yatak ve çelik konstrüksiyonlu çift kişilik Twinjoy Bazayı yüzde 50 indirimli alabiliyor.

Ayrıca Bellona tüm bu alışverişleri çok özel ödeme koşulları ile tüketicilerine sunuyor.



Yeni Seri Yeni Heyecan



BU yıl Cordoba Serisi ve Pablo Serisi ile göz dolduran Bellona, bir evin kapısından girdiğinde tüm eve dokunacak ve evin havasını değiştirecek şekilde tasarlandı. ‘Yine Bu Bahar Evler Bellona ile Yenilenecek’ sloganıyla her evin vazgeçilmezi gene Bellona olacak. Ürünsel detayları ile de göz dolduran Bellona, Pablo Serisi ile modern hatları ortaya çıkarıyor. Koltuk Takımı, Yatak Odası Takımı ve Yemek Odası Takımı ve duvar ünitesinden oluşan Pablo Serisi, modern hatları ile evleri bahara hazırlıyor. Pablo Koltuk Takımı, kollarındaki çift renk deri uygulaması, yerden yüksek ayakları, fonksiyonel yapısı ve konsept bütünlüğü sağlayan tasarımı ile dikkat çekerken, kırlentlerindeki ve alt baza kısmındaki deri uygulamaları ile görsel zenginlik sağlıyor. Pablo Yatak Odası Takımı ise, ceviz gövdesi, XL gardırop seçeneği ve tuvalet aynasının arkasının aksesuarlık olarak kullanılabilmesiyle fonksiyonelliği ön plana çıkarıyor. Pablo Yemek Odası Takımı ise son dönemin en beğenilecek ürünleri arasında yerini alırken büfesinde bulunan kaşıklık ve vitrin ve gümüşlük içinde led aydınlatmaları ile dikkat çekiyor.