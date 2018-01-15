Sekiz oy farkla ikinci kez seçildi

KONGREYE 683 üye katıldı. CHP Parti Meclisi Üyesi Emre Çam’ın da katıldığı kongrede 269 oy alan Ali Ercan başkan seçildi. Ercan’ın rakipleri Ali Çetinkaya 261, Gazi Güleç 70 ve Malik Gürses 4 oy aldı.

Yönetim kurulu ise Ayşe Eroğlu, Çakır Ali Fırat, Meltem Dulda, Yaşar Acar, İhsan Höhelekli, Nalan Seval, Yılmaz Şahin, Savaş Köktaş’tan oluştu. Birliğin disiplin kuruluna Zeynel Fırat, Muharrem Aydemir ve Tülün Elasız; denetleme kuruluna da Servet Tarı, Güler Özçelik, Sadık Nazenin seçildi.

MİLLİ GÖRÜŞ’E GÖRE YENİYİZ

Genel kurulda konuşan PM üyesi Emre Çam, CHP yurtdışı teşkilatlanmasının Türk Federasyon ve Milli Görüş gibi örgütlere göre oldukça yeni bir örgütlenme olduğunu belirterek şöyle dedi:;

“Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını bulundukları ülkelerde de dile getirmek, çözüm bulmak için hukuki altyapıyı araştırmak, lobi faaliyetlerinde bulunmak gibi çalışmalarımız var. Vatandaşlarımızın evlilikleri, askerlikleri, pasaport ve önemli evrak harçları gibi sorunları, milletvekillerimiz aracılığı ile Meclis’e ve Türkiye’nin gündeme taşıyoruz.”

YENİ BAŞKAN HEDEFLERİNİ ANLATTI

Yeni başkan Ali Ercan, bir önceki genel kurulda görevi 340 üye ve 1450 Euro borç ile devraldıklarını belirterek, “Üye sayımız 1235, kasamızda da 32 bin euro para oldu. Birliğimiz üç eyalette 16 temsilciliğe ulaştı. Frankfurt’ta merkezi bir büro açmak için çalışmalarımız son aşamaya geldi. Gelecek iki yılda dört bin üye hedefliyoruz. Almanya’da vatandaşlarımızı sorunlarına çözüm bulmak onları CHP’de birleştirmek istiyoruz” dedi.

MÜNİH’TEN ‘BİRLİK OLALIM’ ÇAĞRISI

Bu arada üç ay önce görevine başlayan CHP Münih Birliği’nin yeni yönetimi, ilk üye toplantısı yaptı. Geçmişte yaşananların unutulması gerektiğini belirten Başkan Gülbey Kılıç, “Artık birlik olma zamanıdır. Birbirimize rakip olabilir eleştiren olabiliriz ama düşman olmamalı. Kendi çıkarlarımız için değil toplumsal çıkarlar için mücadele etmek zorundayız. Bunun için herkes taşın altına elini koysun. Herkesi geçmişte olanları unutup hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye çağırıyoruz” dedi.