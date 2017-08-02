Şeker hakkında 4 yaygın yanlış

Yapay tatlandırıcılar şekerden daha sağlıklı
Sağlıklı yaşamı bir tutku haline getirmiş çoğu insan yiyeceklerde ve içeceklerde yapay tatlandırıcı kullanmayı tercih eder. Kalori içermediğinden bunun daha sağlıklı olduğunu düşünürler. Kaloriden kaçınıldığı doğrudur evet ancak uzmanlar uzun vadede vücuda etkileri konusunda oldukça şüpheli şeyler düşünüyor. Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin araştırmasına göre yapay tatlandırıcılar beyine normal şekerin verdiği enerji sinyalini vermediğinden kısa süre sonra yüksek kalorili gıdalara yönelmeye neden olabiliyor.
Organik (ham) şeker, masa şekerinden daha sağlıklı
Halk arasında kahverengi şeker olarak da bilinen şeker sanki daha sağlıklıymış gibi görünüyor. Bu nedenle sağlıklı olarak nitelendirilen birçok üründe de kullanılıyor. Şeker hem pancardan hem de şeker kamışından elde edilebiliyor. Şeker kamışı suyu bir kez kaynatıldığında içindeki pekmez ortaya çıkar ve ham şekere o rengini verir. Masa şekeri ise beyazlayana kadar kaynatılır. Yani ham şeker daha az işlem görür. Ancak bu onu daha sağlıklı yapar mı bu bir muamma. Çünkü bazı uzmanlar ham şekerde kalan pekmezin vücudumuzun kullanabileceği değerli besin maddeleri içerdiğini düşünürken, diğer uzmanlar bunun hiç bir etkisi olmadığını, günün sonunda da iki şekerin aynı kaloriyi taşıdıklarını söylüyor.
Çok fazla (şekerli) meyve yemeyin
Meyvelerin bol şeker içerdiği inkâr edilemez bir gerçek. Sulu bir şeftali ya da armudu ısırdığınızda ağzınızda patlayan bu tatlı su bir canavar mıdır o tartışılır. Evet, meyvelerde şeker vardır ama doğal şeker ya da fruktoz eklenen şekerli yiyeceklerden çok daha sağlıklıdır. Üstelik şekerin yanında vücudunuza son derece yararlı olan; lifler, antioksidanlar, vitaminler ve bir dolu besin maddesi barındırırlar. Size ihtiyacınız olan şekeri ve doygunluğu verdiklerinden kötü içerikli yiyeceklerden uzak tutarlar. Bu nedenle çekinmeyin, meyveleri bol bol yiyin.
Şeker diş çürüğüne neden olur
“Çok şeker yersen dişlerin çürür.” Anneleriniz babalarınız sizi şekerden uzak tutmak için kim bilir kaç kez bu cümleyi kurdu. Ancak şekerin adı çıkmış ki, kendisi diş çürüğüne doğrudan neden olan bir yiyecek değildir. Elbette şeker diş üzerinde uzun süre kaldığında diş tabakasına zarar verir ama diğer yiyecekler de verir. Diş çürümesine neden olan şey dişlerde kalan yiyeceklerin neden olduğu plaklardır. Bu nedenle her yemek yediğinizde dişlerinizi fırçalamanız gerekir.
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