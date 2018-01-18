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    Haberler >Gündem>Şehidin annesi cenazede fenalaştı, kızının gözyaşları yürek dağladı

    Şehidin annesi cenazede fenalaştı, kızının gözyaşları yürek dağladı

    AA
    18.01.2018 - 15:31 | Son Güncelleme:

    Isparta’nın Yalvaç ilçesinde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan teknisyen Kıdemli Astsubay Başçavuş Ömer Kadir Arlı, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi tören sırasında fenalık geçirdi.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Şehit Ömer Kadir Arlının cenazesi
    • Şehit Ömer Kadir Arlının cenazesi
    • Şehit Ömer Kadir Arlının cenazesi
    • Şehit Ömer Kadir Arlının cenazesi

    ŞEHİT Arlı'nın (39) Türk bayrağına sarılı tabutu, töreninin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Havva, eşi Berna, kızı Duru, ağabeyi Gültekin Arlı ve yakınları da törenin yapılacağı caminin avlusunda Eskişehir Valiliği tarafından kendileri için ayrılan taziye çadırına geçti.

    Törene, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu ile diğer yetkililer katıldı.

    Şehidin kızı Duru, İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan namazın ardından top arabasına konulan babasının tabutunu öptü. Şehidin annesi fenalık geçirdi. 
    Şehit Ömer Kadir Arlı'nın cenazesi, Vişnelik Hava Şehitliği'ne defnedildi.

    Şehidin annesi cenazede fenalaştı, kızının gözyaşları yürek dağladı
    Şehidin 8 yaşındaki kızı Duru'nun gözyaşları yürek dağladı

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    Etiketler: Isparta , Yalvaç , Ömer Kadir Arlı
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