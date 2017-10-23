Şehide veda... Kardeşini okutuyordu

Ailesinin altı çocuğundan biri olan Kemal Zeren’in cenazesi helallik alınmak üzere dün önce Beykoz’daki evine getirildi. Şehidin babası Mehmet, annesi Esme Zeren ve kardeşleri ayakta durmakta güçlük çekti. Oğlunun tabutuna sarılan anne Esme Zeren “Oğlum senin vasiyetini yerine getiriyorum. Kıyafetlerini tabutunun üzerine koydum. ‘Ölürsem asker kıyafetlerimi tabutuma ser’ demiştin” dedi. Baba Mehmet Zeren ise “Oğlum nisanda uzman onbaşı olarak göreve başladı. Koşarak askere gitti. ‘Bu vatanın bana ihtiyacı var, ben gidiyorum’ dedi. İşini bıraktı gitti. Koluna sarıldılar, ‘gitme’ dediler. Askerde aldığı parayı bile bilmezdi. Kardeşini okutuyordu. ‘Onu özel okulda okutacağım’ diyordu. Kardeşi liseye gidiyor. Daha okulunun ikinci taksidini ödedi. Aldığı paraya dokunmazdı. Bu kadar kısa ömür mü olur? Vatan sağ olsun” diye konuştu.

Şehit, Pendik’teki 15 Temmuz Şehitler Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı’nda torağa verildi.