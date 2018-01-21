Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Böyle korkunç gelenek görülmedi! Yüzlerini kesiyorlar...
Güney Sudan'da bulunan kabilelerin oldukça ilginç bir geleneği var. Bu geleneğin adı: yüz nişanı... Nuer, Dinka, Mundari ve Shillu kabilelerinde görülen bu ilginç ritüelde yüze ve vücuda keskin bir bıçakla işaretler yapılıyor. Peki ama neden? İşte detaylar...
Güney Sudan'da bulunan kabilelerin oldukça ilginç bir geleneği var. Bu geleneğin adı: yüz nişanı... Nuer, Dinka, Mundari ve Shillu kabilelerinde görülen bu ilginç ritüelde yüze ve vücuda keskin bir bıçakla işaretler yapılıyor. Peki ama neden? İşte detaylar...
Fotoğraflar: Alamy, Hiveminer, thinglink.com
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Güney Sudanlı kabileler yetişkinlik çağına gelen erkek çocukların alınlarına kendi kabilelerine özgü işaretler koyuyorlar.
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Keskin bıçaklarla alınların çizilmesiyle gerçekleştirilen bu ritüel sonrasında erkek çocuklar, kabile büyüklerinin arasına katılabiliyor ve artık 'yetişkin' kabul ediliyor.
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Afrika'daki başka ülkelerde de uygulanan ve Güney Sudan’daki en önemli geleneklerden biri olan yüz nişanı ritüeli, özellikle ülkenin en büyük etnik grupları olan Nuer, Dinka, Mundari ve Shillu kabilelerinde görülüyor.
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Küçük çocukların çoğu hayatını ve sorumluluklarını kökten değiştiren bu gelenek için uzun süre heyecanla beklerken, acıdan korkan kimi çocuklar ise kabiledeki sosyal baskı sebebiyle uygulamaya ses çıkaramıyor.
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Kadınlar arasında da uygulanan aynı zamanda güzellik ve gösterişinde bir aracı olan yüz nişanları kimin hangi kabileden olduğunu belli etmesi sebebiyle ülkedeki iç savaş sonrası bazı kabileler tarafından artık uygulanmıyor.
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Ülkenin Tonj şehrinde doğup büyüyen ve Dinka kabilesinden olan 40 yaşındaki Marial Akon, AA muhabirine, uyguladıkları nişan ritüelini anlattı.
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Atalarının yüzyıllardır yüze işaret koyma geleneğini sürdürdüğünü söyleyen Akon, “Doğduk ve büyüklerimizi bunu yaparken bulduk.
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”Biz de kültürümüzün önemli bir parçası olan bu geleneği takip etmek zorundaydık.” diye konuşuyor.
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Genellikle 14 yaşına gelen, sesleri değişen ve vücutlarında büyüme emareleri görülen çocuklar, büyüklerin istişaresi sonrası seçiliyor.
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Sonrasında törene hazır hale getirilen çocuklar Akon’nun söylediğine göre, " Yüz nişanları konmadan önce çocuklar bir evde toplanırlar ve normal zamanda her şeyi yiyip içme özgürlüğüne sahiplerken yüzlerine nişan vurulmadan hemen önce ve sonrasında bazı kısıtlamalarla karşılaşırlar."
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Akon, nişan töreni sonrasında erkeklerin artık yaşlıların yanında daha saygılı olduğu ve hayvanlardan doğrudan süt içmeyi bıraktığını söylüyor.
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Akon, “Yüz işaretleme günü aileler ve tabii ki çocuklar için çok heyecanlı ve büyük bir gün. O günden sonra eğer kızlara arkadaşlık teklif ederlerse bu saygı görecekleri ve erkek olarak ciddiye alınacakları anlamına geliyor." diyor.
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Kabile üyelerinden Akon eğer yetişkin bir erkeğin yüzünde nişan yoksa bu kişi kabile içerisinde çocuk gibi algılanıyor diyor ve sözlerine şu şekilde devam ediyor:
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"Kızlar onu ciddiye almaz, olur da bir kız böyle bir erkekle görüşürse, kızın diğer arkadaşları onu ilişkiden vazgeçmesi için zorlar."
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Yüz nişanları yapılan erkeklerin hep birlikte içlerinden birinin evine gittiğini ve geceyi orda geçirdiğini anlatan Akon, "Onlar adına ertesi gün bir hayvan kesilir.
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Ertesi gün de içlerinden birinin evine giderler ve yine hayvan kesilir.
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Bu herkesi dolaşana kadar böyle devam eder"
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Akon, "erkekliğe yolculuğun" başladıktan sonra bir yaşlı kişinin bu çocuklara rehberlik etmekle görevlendirildiğini ve onlara kabiledeki rollerinin öğretildiğini dile getirdi.
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Ülkedeki kabilelerin hepsi kendine has bir veya birden fazla özgün işarete sahip.
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Dinka kabilesinin işareti de yüze üç veya dört paralel çizgi atmak ya da 'V' şekli yapmak.
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Dinka kabilesinden olan 38 yaşındaki William Deng, yüz nişanına 15 yaşında sahip olduğunu söylüyor.
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Zaman ne olursa olsun kültürün ve geleneğin hep yaşatılmasına gerektiğine inandığını belirten Deng, "Yüzüme nişan yapıldığında acıya dayanması oldukça zordu.
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Ama ne var ki sonra kendimi daha fazla cesur ve saygın hissettim." diye konuşuyor.
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Mundari kabilesinin kullandığı yüz nişanı büyük bir V işareti iken Nuer kabilesi yüzüne Dinkalar gibi paralel çizgiler çekiyor ancak genelde altı çizgi koyuluyor.
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Kabileler içerisinde en farklı ve dikkati çeken yüz nişanı ise yüzüne nokta işaretleri koyan Shillu kabilesi.
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Shillu kabilesinden 69 yaşındaki Oduk Ajak, çocukken nişan ayini sırasında çok korktuğunu ve nişan yaptırmak istemediğini anlatıyor.
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Ajak, "Hiçbir seçeneğim yoktu. Korkmuştum ama korkak gibi görünmek istemiyordum." diyor.
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Bu ilginç kabilelerin ilginç gelenekleri kendileri tarafından kutsal bir iş olarak görülüyor.
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Gelecek nesillere de aktaracaklarını zannediyoruz…