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    Segway'den yeni oyuncak: e-Scooter!

    Hürriyet Haber
    17 Ağustos 2017 - 07:55Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 07:55

    Segway, geliştirilmiş menzil ve hıza sahip, akıllı ve hafif E-Scooterları piyasaya sürüyor.

    Dünyanın elektrikli kişisel ulaşım çözümleri sağlayıcısı Segway, 1-6 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek IFA 2017'de sergileyeceği iki akıllı ve hafif Ninebot by Segway KickScooter'ı piyasaya sürerek tüketici ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

    Segway Europe B.V. Başkanı Dennis Hardholt, "Her bir KickScooter hem akıllı telefon uygulanmasından faydalanmakta hem de hedef pazarlardaki günümüzün bilinçli tüketicilerinin beklentileri doğrultusunda sürüş tercihlerini destekleyen kullanışlı özellikler sunmaktadır." dedi ve ekledi: "KickScooter'larımıza karşı ilginin mükemmel olacağından eminiz."

    Segway Europe B.V. Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Richard van Santen, "KickScooter'larımız ile hızla büyüyen diğer bir tüketici pazar segmentine giriş yaptığımız ve bu yeni ürünleri dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından biri olan IFA'da lanse ettiğimiz için heyecanlıyız." dedi ve ekledi: "Tüketicileri, perakendecileri ve basın mensuplarını standımızı ziyaret etmeye ve çok yönlü, elektrikli, kişisel mobilite çözümlerinden oluşan geniş ürün yelpazemizi deneyimlemeye davet ediyoruz."

    Segwayden yeni oyuncak: e-Scooter

    ES1 - ES1 scooter modeli 20 km/saat azami sürate ve yaklaşık 25 km*'lik bir menzile sahiptir. Ek olarak LED dijital ekran, kilitlenmeyen fren sistemi ve hız sabitleyici ile donatılmıştır.

    ES2 - ES2 modeli yaklaşık 25 km/saat azami sürate ulaşabilir ve yaklaşık 25 km*'lik azami menzile sahiptir. Arka amortisörü ile konforlu bir sürüş sunar ve kişiselleştirilebilir çevre ve arka aydınlatması sadece eğlenceli olmakla kalmaz aynı zamanda sürücülerin karanlık ortamlarda görülebilir olmasını sağlar.

    Hafif, katlanabilir ve yükseltilebilir

    Her iki KickScooter da çok hafiftir ve tek dokunuşlu katlama sistemine sahiptir. Toplu ulaşım araçlarında veya arabada kolay bir şekilde taşınabilir böylece sürücüler pratik bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilir ya da sadece eğlence amaçlı bir sürüş yapabilir. Arzu eden sürücüler her iki e-scooterı da opsiyonel ikinci bir pil ile donatabilirler. Bu ek donanım sürüş mesafesini 45 km*'ye kadar çıkarır ve ES2 sürücülerinin saatte 30 km'ye varan hızlara ulaşmasına, daha fazla yol katetmelerine ve biraz daha dik eğimleri çıkmalarına olanak sağlar. Ninebot by Segway KickScooter'ları 2017'nin 4. çeyreğinde satışa sunulacaktır. Kesin satış fiyatları o zaman açıklanacaktır.

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    Etiketler: segway , e-scooter , teknoloji
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