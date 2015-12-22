 Sedef Altıntaş şimdi nerede, ne yapıyor

Ayrılığın ardından kabuğuna çekilen ve kendini işine adayan 'Bilgili Sarışın' şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor...

Sedef Altıntaş, 1980 yılında Ankara'da doğdu.

Türkiye, Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunu Altıntaş'ı, Mehmet Ali Erbil ile yaptığı evlilik sayesinde tanıdı.

2000'li yıllada Nefise Karatay ile evliliğin eşiğinden dönen Mehmet Ali Erbil, kısa süre sonra Sedef Altıntaş ile aşk yaşamaya başladı.

İkili, 3 haftalık flörtün ardından 28 Ağustos 2001'de nikah masasına oturdu.

Rüya gibi bir düğünle evlenen Erbil çiftinin mutluluğu 1,5 yıl sürdü.

Eşinin kendisini aldattığını öğrenen Altıntaş, boşanma kararı aldı ve evlilik tek celsede bitti.

Sedef Altıntaş yaşadığı zorlukları ve evliliğinin bitmesine neden olan sebepleri verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı:

"Boşanmamızın en önemli sebebi Mehmet Ali'nin Tuğba Coşkun adlı kadınla ilişkisi. Hiçbir kadın, hele benim gibi söylenti çıkmasın diye evden bile çıkmayan bir kadın, aldatılmayı kabul etmez. Aksi halde boşanmak için bu kadar diretmezdim, onu çok sevdiğim için 21 yaşımdan beri bir sürü sıkıntıya katlandım."

Mehmet Ali Erbil, boşanırken 200 bin TL tazminat ödedi, bir de eski eşinin yıllık 11 bin dolar olan eğitim masraflarını üstlendi.

İkili bir daha hiç bir araya gelmedi.

Erbil, 2004'ten beri görüşmediği Sedef Altıntaş'ı ve aralarındaki ilişkiyi 3 yıl önce verdiği röportajda anlatmıştı:

"Bütün eşlerim arasında Sedef en farklı olandı. Bazı şeyleri unutmadı. Belki çok sevdiği, belki çok genç olduğu için... Bazı şeylerin izleri onda çok ağır oldu. O yüzden onunla görüşemedik. Bu evlilik için hata diyemem. O bir aşk evliliğiydi. Birden birbirimize aşık olduk ve evlendik. O benim için çok özeldir. Çok gençti. Birçok şeyi benimle birlikte yaşayıp gördü."

Evlendiğinde henüz öğrenci olan Sedef Altıntaş, üniversiteden mezun oldu ve kendi işinin başına geçti.

Sedef Altıntaş 2004 yılında annesiyle birlikte 'Dooris' adını verdikleri bir modaevi açtı ve kendi tasarımlarını satışa sundu.

En büyük hayali kendi defilesini yapmak olan Sedef Altıntaş'ın işleri beklediği gibi gitmedi. Anne kız modaevini kapattı.