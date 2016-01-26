Kaan Girgin şimdi nerede, ne yapıyor?

Ekranların aranan yüzü, rol arkadaşı Ceyda Düvenci ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.
Masal 2 yıl sürdü. Düvenci'den ayrıldı, ekrana ara verdi. 2005 yılında kalbini yeni bir aşka açtı ancak bu da mutsuzlukla sonuçlandı...
Kaan Girgin, 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Akasdemisyen ve gazeteci kimliği ile tanınan Atilla Girgin'in oğlu olan Kaan Girgin, Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu.
Üniversiteyi bitirdikten sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda göreve almaya başlayan Girgin, bir bankanın reklam filmi ile şöhret kapılarını araladı.
Hafızalarda 'Bay Pardon' olarak yer alan Kaan Girgin, 90'lı yıllarında başında rol aldığı 'Ayrı Dünyalar' dizisi ile zirveye çıktı.
1996 yılında 'Gözlerinde Son Gece' isimli dizide Türkan Şoray ile kamera karşısına geçti.
Kaan Girgin, ilk evliliğini balerin Canan Yakacık ile yaptı. Bu evlilikten bir de oğlu olan Girgin, kısa süre sonra eşi ile yollarını ayırdı.
Kaan Girgin, 2000'li yılların başında TRT'de ekrana gelen 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti.
Başrolü paylaşan iki oyuncuarasındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştü ve Kaan Girgin, kendisinden 10 yaş küçük olan Ceyda Düvenci ile ikinci kez nikah masasına otudu.
Çiftin mutsuz giden evliliği 2002 yılında resmi olarak bitti.
Reklam filmlerinde rol almaya devam eden Kaan Girgin, 2005 yılında Seran Göçer ile üçüncü kez nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Serap isminde bir de kızları oldu. Kaan Girgin'in üçüncü evliliği de yaklaşık 3 yıl önce sessiz sedasız bitti.
2006 yılında 'Dabbe' filmi ile sinema izleyicisinin karşısına çıkan Girgin, 2011 yılında kariyerine siyasette devam etmeye karar verdi ve Ak Parti'den İzmir milletvekili aday adayı oldu.
Samanyolu kanalında yayınlanan 'Sır Kapısı', 'Beşinci Boyut' , Fox Tv'de ekrana gelen Lale Devri dizilerinde oyunculuk macerasına devem eden Girgin, son olarak Kurtlar Vadisi Pusu ile ekrana geldi.
Kaan Girgin dizide 'Can Bey' karakterine hayat verdi.
Bir döneme damga vuran Kaan Girgin, şu sıralar kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.
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