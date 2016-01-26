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Kaan Girgin şimdi nerede, ne yapıyor?

Özellikle 90'lı yıllarda rol aldığı reklam filmleri ve dizilerle adından sıkça söz ettiren bir isimdi Kaan Girgin...

Hürriyet Haber
26.01.2016 - 14:34 | Son Güncelleme :

Kaan Girgin şimdi nerede, ne yapıyor

Ekranların aranan yüzü, rol arkadaşı Ceyda Düvenci ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.
Masal 2 yıl sürdü. Düvenci'den ayrıldı, ekrana ara verdi. 2005 yılında kalbini yeni bir aşka açtı ancak bu da mutsuzlukla sonuçlandı...

Kaan Girgin, 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Akasdemisyen ve gazeteci kimliği ile tanınan Atilla Girgin'in oğlu olan Kaan Girgin, Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu.Kaan Girgin şimdi nerede, ne yapıyor

Üniversiteyi bitirdikten sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda göreve almaya başlayan Girgin, bir bankanın reklam filmi ile şöhret kapılarını araladı.

Kaan Girgin şimdi nerede, ne yapıyor

Hafızalarda 'Bay Pardon' olarak yer alan Kaan Girgin, 90'lı yıllarında başında rol aldığı 'Ayrı Dünyalar' dizisi ile zirveye çıktı.

Kaan Girgin şimdi nerede, ne yapıyor

1996 yılında 'Gözlerinde Son Gece' isimli dizide Türkan Şoray ile kamera karşısına geçti.

Kaan Girgin şimdi nerede, ne yapıyor

Kaan Girgin, ilk evliliğini balerin Canan Yakacık ile yaptı. Bu evlilikten bir de oğlu olan Girgin, kısa süre sonra eşi ile yollarını ayırdı.

Kaan Girgin şimdi nerede, ne yapıyor

Kaan Girgin, 2000'li yılların başında TRT'de ekrana gelen 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti.

Kaan Girgin şimdi nerede, ne yapıyor

Başrolü paylaşan iki oyuncuarasındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştü ve Kaan Girgin, kendisinden 10 yaş küçük olan Ceyda Düvenci ile ikinci kez nikah masasına otudu.

Kaan Girgin şimdi nerede, ne yapıyor

Çiftin mutsuz giden evliliği 2002 yılında resmi olarak bitti.

Kaan Girgin şimdi nerede, ne yapıyor

Reklam filmlerinde rol almaya devam eden Kaan Girgin, 2005 yılında Seran Göçer ile üçüncü kez nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Serap isminde bir de kızları oldu. Kaan Girgin'in üçüncü evliliği de yaklaşık 3 yıl önce sessiz sedasız bitti.

Kaan Girgin şimdi nerede, ne yapıyor

2006 yılında 'Dabbe' filmi ile sinema izleyicisinin karşısına çıkan Girgin, 2011 yılında kariyerine siyasette devam etmeye karar verdi ve Ak Parti'den İzmir milletvekili aday adayı oldu.

Kaan Girgin şimdi nerede, ne yapıyor

Samanyolu kanalında yayınlanan 'Sır Kapısı', 'Beşinci Boyut' , Fox Tv'de ekrana gelen Lale Devri dizilerinde oyunculuk macerasına devem eden Girgin, son olarak Kurtlar Vadisi Pusu ile ekrana geldi.

Kaan Girgin şimdi nerede, ne yapıyor

Kaan Girgin dizide 'Can Bey' karakterine hayat verdi.

Bir döneme damga vuran Kaan Girgin, şu sıralar kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. 

Etiketler: oyuncu , o şimdi nerede ne yapıyor
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