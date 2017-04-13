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Yılan Hikayesi'nin Eleni'si Katerina Moutsatso şimdi nerede, ne yapıyor?

90'lı yıllara damga vuran yapımlarından biriydi Yılan Hikayesi...

Elif ÜNAL eunal@hurriyet.com.tr
19 Nisan 2017 - 13:41:08

Başrollerini Mehmet Ali Alabora, Meltem Cumbul, Ayten Gökçer ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizi komiser Memoli ile köylü kızı Zeyno'nun aşkını anlattı.
Dizi Kürşat'tan Gülsüm'e; Rambo Berk'ten Çaycı Avni'ye onlarca unutulmaz karakteri hayatımıza soktu. 
Onlardan biri de 'Yunan güzel Eleni' olarak izleyici karşısına çıkan Katerina Moutsatso idi.
Aradan 18 yıl geçti... Şimdi nerelerde o deniz gözlü güzel kız?

Yılan Hikayesinin Elenisi Katerina Moutsatso şimdi nerede, ne yapıyor

Katerina Moutsatsos 1972 doğumlu yani 45 yaşında!

Yılan Hikayesinin Elenisi Katerina Moutsatso şimdi nerede, ne yapıyor

Babası Kaliforniya'daki Deniz Yüksek Lisans Okulu'nda görevli olan Katerina, Atina'da büyüdü. 

Yılan Hikayesinin Elenisi Katerina Moutsatso şimdi nerede, ne yapıyor

6 yaşında klasik bale eğitimine başlayan Katerina, Sorbonne üniversitesi tiyatro bölümü'nde okudu.

Yılan Hikayesinin Elenisi Katerina Moutsatso şimdi nerede, ne yapıyor

Ana dili Yunanca'nın yanı sıra, iyi derecede İngilizce, Türkçe, Fransızca, İtalyanca ve Almanca biliyor...

Yılan Hikayesinin Elenisi Katerina Moutsatso şimdi nerede, ne yapıyor

1995 yılındaki Horismenoi me Paidia ile oyunculuk macerasına başlayan Katerina, 2005'te bu kez 'Yabancı Damat' ile Türk izleyicisinin karşısına çıktı.

Yılan Hikayesinin Elenisi Katerina Moutsatso şimdi nerede, ne yapıyor

Charles Como ile nikah masasına oturan Katerina Moutsatso şubat ayında anne oldu. 

Yılan Hikayesinin Elenisi Katerina Moutsatso şimdi nerede, ne yapıyor

Şu sıralar eşi ile birlikte Los Angeles'da yaşayan Katerina, reklam filmlerinde boy göstermeye devam ediyor. 

Yılan Hikayesinin Elenisi Katerina Moutsatso şimdi nerede, ne yapıyor

Yılan Hikayesinin Elenisi Katerina Moutsatso şimdi nerede, ne yapıyor

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Yayınlanma Tarihi : 13 Nisan 2017 - 09:31:00
Etiketler: Katerina Moutsatso , şimdi nerede ne yapıyor , yılan hikayesi , elif ünal
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