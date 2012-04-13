Secret Age’le gençleşin

Yaşınız sizin küçük sırrınız olarak kalsın.

Nebahat Çehre’nin vazgeçilmezi Secret Age ürünleri ile yaşınız sizin küçük sırrınız olarak kalacak. Mucizevi formülünü zeytin yaprağı özünden alan Secret Age, doğal içeriği ile yüzünüzden yılların tahribatını siliyor, sizi ışıl ışıl ve genç bir ciltle tanıştırıyor.

Nebahat Çehre’nin yıllara meydan okuyan güzelliğinin kaynağını hiç merak etmediniz mi?



Çehre, gençliğini ve güzelliğini Secret Age ürünlerine borçlu. Zeytine uzun ömrünü veren oleuropein maddesi ile cildinizi besleyen ve koruyan Secret Age kremleri, ilk kullanımdan itibaren sonuçlarını hissettiriyor.



Farklı medeniyetlerin “Hayat Ağacı” ya da “Ölümsüzlük Ağacı” olarak adlandırdıkları kudretli zeytin ağacı, yüzyıllardır sağlık ve güzelliğin sırlarını insanlıkla paylaşıyor. İçerdiği maddelerden hücre yenilenmesini hızlandıran, cildin nemli kalma ve sıkılaşma yeteneğini artıran oleuropein, Secret Age ürünlerinin de etken maddesini oluşturuyor.



Secret Age Yenileyici Göz Kremi, Secret Age Kırışıklık Giderici Botox Etkili Krem ve Secret Age Yaşlanma Karşıtı Yenileyici Krem’den oluşan krem seti derideki çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü ortadan kaldırıyor, cilt yaşlanmalarına karşı koruyucu ve canlandırıcı etki gösteriyor. Ayrıca kanıtlanmış hücre yenileyici özelliğiyle kolajen dokunun yenilenmesini sağlayarak cilde daha genç ve pürüzsüz bir görünüm kazandırıyor.

Secret Age Yenileyici Göz Kremi, özel yöntemlerle üretilmiş %100 bitki özleri ve eşsiz formülüyle giderilmesi güç gözaltı morlukları, kırışıklıklar ve torbaların hızlı bir şekilde azalmasını sağlıyor.



Secret Age Botox Etkili Krem, devrim niteliğinde bileşenleriyle kullanımdan çok kısa bir süre sonra ciltte “botox” ve “lifting” etkisi başlatarak kırışıklıkları gözle görülür biçimde azaltıyor.



Secret Age Yaşlanma Karşıtı Yenileyici Krem ise bileşiğindeki şeftali çekirdeği yağı, buğday yağı ve kantaron yağı karışımı ile cilt yaşlanmasının yıpratıcı etkilerini geri sararak cilde saniyeler içinde canlılık veriyor.



Secret Age Yenileyici Göz Kremi, Secret Age Kırışıklık Giderici Botox Etkili Krem ve Secret Age Yaşlanma Karşıtı Yenileyici Krem’den oluşan setin ürünlerini ister ayrı ayrı, ister daha hızlı ve etkili bir sonuç elde edebilmek için bir arada kullanabilirsiniz.



Secret Age ürünleri Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından gerekli mikrobiyolojik, iritasyon ve viscozite testlerinden geçirilmiş ve başarı raporları alınmıştır.



Nebahat Çehre’nin gençliğinin sırrı Secret Age’le hemen tanışmak ve zeytin ağacının mucize dokunuşuyla zamanı geriye sarmak için SECRETAGE.COM adresini ziyaret edebilir ya da 444 15 31’den ayrıntılı bilgi alarak siparişinizi verebilirsiniz.

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