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    Sayıbilimciler isminize göre performansınızı buldu!

    Hürriyet Haber
    26 Ağustos 2017 - 19:55Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 19:55

    Sayıbilimcilere göre isimlerdeki sesli harfler seks performansını belirliyor; doğru mu gerçek mi, hesaplayın ve siz karar verin!

    Sayıbilimcilere göre isimlerdeki sesli harfler seks performansını belirliyor…

    Sadece sesli harflere puan veren sayıbilimcilere göre,

    ‘A’ harfinin karşılığı 1,

    ‘U’ harfinin 3,

    ‘E’ harfinin 5,

    ‘O’ harfinin 6 ve

    ‘İ’ harfinin 9 puan…

    TÜRKÇE ALFABEYE UYGUN HESAPLAMA

    Numerologlar, bu sesli harfler dışında kalan ve Türkçe’de de kullanılan ‘Ü’ ve ‘Ö’yü de unutmadılar.

    Uzmanlar Ü’nün ‘U artı E,’ Ö’nün de ‘O artı E’ olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirttiler.

    Yani ‘Ü’ için 8 puan, ‘Ö’ harfi için 11 puan alındı. Sesli harflerin bu rakamsal değerlerin ışığında yorumlanacağı belirtildi.

    PERFORMANSINIZI HESAPLAYIN

    İsimden cinsellik analizine, sesli harflerin yerine yukarıda anlatılan rakamsal karşılıkların konulmasıyla başlanıyor.

    Örneğin, ABD’li ünlü sosyetik güzel Paris Hilton’un ismindeki sesli harflerin toplamı 25 ediyor. Sonuç iki basamaklı olduğu için 2 ve 5 birbiriyle toplanıyor.

    Bu durumda Paris Hilton, 7 numaralı değerlendirmeye dahil oluyor.

    DEĞERLENDİRME:

    1- HIZLI: Romantizmi sevmiyor, hemen işe koyuluyor. Riskli yerlerde sevişmeyi seviyor.

    2- DUYGUSAL: Romantik… Yatak odasında mum ışığı ve şampanya bulunduruyor.

    3- YENİLİKÇİ: Değişikliği seviyor. Sevişme sırasında değişik karakterler sergiliyor.

    4- TECRÜBELİ: Cinsellikte ‘klasik’ birleşmeden yana. Alışılagelmişin dışına çıkmıyor. Haz aldığı oyunların keyfini çıkarıyor.

    5- DENEYCİ: Başta yeni aşk oyunları, her şeyi denemek istiyor. Seks oyuncakları hatta kelepçe bile kullanıyor.

    6- HİSSEDİYOR: Duyuları kullanıyor. İpek tüller içinde, vücuduna egzotik yağlar sürdükten sonra sevişmeyi seviyor.

    7- SINIRSIZ: Başkalarının uygun bulmadığı muzır oyunları denemekten kaçınmıyor.

    8- ATEŞLİ: Güçlü, ateşli. Nabzının hızlı atmasını seviyor. Kamasutra hayranı.

    9- SERT: Cinselliği sert yaşamak istiyor. İsteklerini partnerinin kulağa fısıldıyor, ama yatakta hayal kırıklığına uğratmıyor.

    Etiketler: Sayıbilimciler , isim performansı , cinsel ilişki
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