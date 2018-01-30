Savunmada kritik toplantı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın 16 Aralık’ta yayınlanan KHK ile Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınarak Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmasının ardından Savunma Sanayii İcra Komitesi, ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapacak. Komite toplantısında Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de yer alacak.

Komitede, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın yürütmekte olduğu projeler ele alınacak. Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekâtlarından edinilen tecrübeler eşliğinde değerlendirme yapılacak. Komitede Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir’in geçtiğimiz günlerde seri üretim kararının 15-20 gün içerisinde alınacağını açıkladığı ALTAY Ana Muharebe Tankı’nın da gündeme gelmesi bekleniyor.

S-400 KARARI AÇIKLANABİLİR

Bir önceki komite toplantısında detayları görüşülen, Rusya’dan S-400 füze sistemi alımıyla ilgili anlaşmaya ilişkin de bir açıklama çıkabileceği belirtiliyor. Komite toplantısında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kullanımına yönelik yaklaşık 500 araçlık 4x4 özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araç projesinde de karar alınması bekleniyor.