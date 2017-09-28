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    Savcı şüphelenip DNA testi istedi!

    Banu ŞEN/İZMİR
    28.09.2017 - 17:07 | Son Güncelleme:

    Behzat Ç.'nin yazarı Emrah Serbes'in 2 kişinin ölümü bir kişinin de yaralanmasına karıştığı kazayla ilgili şüpheli durum üzerine soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

    Serbes hastanedeyken kaza sırasında aracı kullandığını beyan eden Kenan Doğru'nun bu beyan üzerine tutuklandığı, ancak beyan yeterli olmadığından durumu şüpheli bulan savcının deliller üzerine soruşturma başlattığı öğrenildi. Savcı şüphelenip DNA testi istedi
    Savcılığın talebiyle kazaya neden olan araçtaki hava yastığındaki kan, kıl ve tüy örnekleriyle kamera kayıtları incelemeye alındı. Ancak kamera kayıtları gece ve karanlık tünele ait olduğundan aracı kullanan kişinin tam belli olmaması üzerine bu deliller beklendi.

    HAVA YASTIĞINDAN ÖRNEKLER İNCELEMEYE ALINDI

    Bu kapsamda şoför hava yastığı üzerindeki kan örnekleri alınarak Kenan Doğru ve Emrah Serbes’ten alınacak örneklerle Adli Tıp Kurumu'nda karşılaştırılması talimatı verildi. Bölge Kriminal Laboratuvarı'ndan sonuçlar beklenirken Serbes, sosyal medya hesabından itirafta bulunup Torbalı Savcılığı'na teslim oldu. Emrah Serbes çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serbes'in aracının önündeki araca arkadan çarparak birlikte bariyerlere çarptıkları da ortaya çıktı.

    Behzat Çnin yazarı Emrah Serbesten şok itiraf... TutuklandıBehzat Ç'nin yazarı Emrah Serbes'ten şok itiraf... Tutuklandı!

    Etiketler: Emrah Serbes , Savcılık , itiraf , Trafik kazası
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