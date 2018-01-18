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Satürn'ün uydusu Titan'da "deniz seviyesi" tespit edildi

Hürriyet Haber
18.01.2018 - 17:52 | Son Güncelleme:

Bilim adamları, Satürn'ün uydusu Titan'daki denizlerin yüzeyinin hemzemin olduğunu keşfetti.

ABD'nin Cornell Üniversitesinden Gökbilimci Alex Hayes önderliğindeki araştırma ekibi, Titan'daki hidrokarbon denizlerinin kütle çekiminin etkisiyle dünyadaki "deniz seviyesine" benzer bir ortalama yüzey irtifasına sahip olduğunu belirledi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Satürn keşif uydusu Cassini'nin, gezegenin yüzeyine yaptığı nihai dalış sırasında dünyaya gönderdiği radar görüntülerini kullanan araştırmacılar, hidrokarbon göllerinin de bu ortalama irtifadan yalnızca birkaç yüz metre yüksekte olduğunu gözlemledi.

Titan'ın, Güneş Sistemi'nde, yüzeyinde istikrarlı şekilde sıvı barındıran dünya dışındaki tek gök cismi olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, ortalama su seviyesinin varlığının metan ve etan gibi hidrokarbonlardan oluşan deniz ve göllerin, tıpkı dünyada olduğu gibi bir yeraltı sistemi aracılığıyla birbirine bağlı olduğu anlamına geldiğini vurguladı.

Araştırmanın bulguları, "Geophysical Research Letters" dergisinde yayımlandı.

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