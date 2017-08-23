Şarj etmek istediği telefon sonu oldu!

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Aşağı Arıcan Mahallesi’nde meydana geldi. Evde cep telefonunu şarj etmek için fişi prize takmaya çalışan Ahmet Akkuş, iddiaya göre şarj cihazından kaçak yapan elektrik akımına kapıldı.



Yere yığılan Ahmet Akkuş’u gören ailesi 112’ye haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri Akkuş’u ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Ahmet Akkuş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Akkuş'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.





15 yaşındaki Ahmet Akkuş'un yakınları acı haberle yıkıldı.