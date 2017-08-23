MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Şarj etmek istediği telefon sonu oldu!

    Şarj etmek istediği telefon sonu oldu!

    Uğur BUDAK / ŞANLIURFA, (DHA)
    23 Ağustos 2017 - 11:54Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 12:04

    Şanlırfa'nın Akçakale ilçesinde cep telefonunu şarj etmek için fişi prize takmak isteyen 15 yaşındaki Ahmet Akkuş, kablodan kaçak yapan akıma kapılarak öldü.

    Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Aşağı Arıcan Mahallesi’nde meydana geldi. Evde cep telefonunu şarj etmek için fişi prize takmaya çalışan Ahmet Akkuş, iddiaya göre şarj cihazından kaçak yapan elektrik akımına kapıldı.

    Yere yığılan Ahmet Akkuş’u gören ailesi 112’ye haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri Akkuş’u ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Ahmet Akkuş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Akkuş'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

    Şarj etmek istediği telefon sonu oldu
    15 yaşındaki Ahmet Akkuş'un yakınları acı haberle yıkıldı.

     

    Etiketler: CEP TELEFONU , şarj , Ölüm
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri