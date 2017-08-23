Sancar’ın madalya ve şiltleri Harbiye’deki askeri müzede

AKAR DEVRİYE GİRDİ



Sancar’ın madalya ve şiltlerinin bitpazarında satışa sunulması ve bunların koleksiyoner Necdet Doğan tarafından satın alındığının ortaya çıkması üzerine, Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulusi Akar devreye girdi.



ATEŞE BAŞKANI GÖRÜŞTÜ



Orgeneral Akar’ın verdiği talimatla Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik (ATESE) Etüt Dairesi Başkanı Tuğgeneral Necdet Tuna, koleksiyoner Doğan’la irtibata geçerek görüştü. Hafta başında yapılan görüşme sonrası Doğan’ın bitpazarında bulduğu Sancar’a ait 48 parça özel eşyası bedeli ödenerek satın alındı. Kontrolden geçirilen eşyalar İstanbul Harbiye’deki Askeri Müze’de sergilenmeye başlandı.





KIBRIS KAHRAMANI



Türkiye’nin 16’ncı Genelkurmay Başkanı olan Sancar, 20 Temmuz 1974’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’ta başlattığı ve 14 Ağustos 1974’te Türk birliklerinin başkent Lefkoşa’ya girmesiyle sonuçlanan Kıbrıs Barış Harekâtı’nı yönetmişti. 6 Mart 1973 - 7 Mart 1978 tarihleri arasında 5 yıl boyunca Genelkurmay Başkanlığı yapan ve ‘Kıbrıs Kahramanı’ olarak bilinen Sancar, 8 Aralık 1984’te vefat etmişti. Koleksiyoner Doğan, “Sancar gibi bir kahramanın eşyalarının bitpazarına düşmesi üzüntü verici” demişti.

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