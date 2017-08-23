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    Sancar’ın madalya ve şiltleri Harbiye’deki askeri müzede

    Uğur ERGAN / ANKARA
    23 Ağustos 2017 - 19:38Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 20:03

    Genelkurmay Başkanlığı, Ankara İskitler’de kurulan bitpazarında satılan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Semir Sancar’ın madalya ve şiltlerini satın aldı. Sancar’ın madalya, şilt, plaket ve rozetlerinden oluşan 48 parça özel eşyası Harbiye’deki Askeri Müze’de sergilenmeye başlandı.

    AKAR DEVRİYE GİRDİSancar’ın madalya ve şiltleri Harbiye’deki askeri müzede

    Sancar’ın madalya ve şiltlerinin bitpazarında satışa sunulması ve bunların koleksiyoner Necdet Doğan tarafından satın alındığının ortaya çıkması üzerine, Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulusi Akar devreye girdi.

    ATEŞE BAŞKANI GÖRÜŞTÜ

    Orgeneral Akar’ın verdiği talimatla Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik (ATESE) Etüt Dairesi Başkanı Tuğgeneral Necdet Tuna, koleksiyoner Doğan’la irtibata geçerek görüştü. Hafta başında yapılan görüşme sonrası Doğan’ın bitpazarında bulduğu Sancar’a ait 48 parça özel eşyası bedeli ödenerek satın alındı. Kontrolden geçirilen eşyalar İstanbul Harbiye’deki Askeri Müze’de sergilenmeye başlandı.

    Sancar’ın madalya ve şiltleri Harbiye’deki askeri müzede

    KIBRIS KAHRAMANI

    Türkiye’nin 16’ncı Genelkurmay Başkanı olan Sancar, 20 Temmuz 1974’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’ta başlattığı ve 14 Ağustos 1974’te Türk birliklerinin başkent Lefkoşa’ya girmesiyle sonuçlanan Kıbrıs Barış Harekâtı’nı yönetmişti. 6 Mart 1973 - 7 Mart 1978 tarihleri arasında 5 yıl boyunca Genelkurmay Başkanlığı yapan ve ‘Kıbrıs Kahramanı’ olarak bilinen Sancar, 8 Aralık 1984’te vefat etmişti. Koleksiyoner Doğan, “Sancar gibi bir kahramanın eşyalarının bitpazarına düşmesi üzüntü verici” demişti.

    Sancar’ın madalya ve şiltleri Harbiye’deki askeri müzede

     

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    Etiketler: Semih Sancar , bit pazarı , madalya
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