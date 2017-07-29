Sancaktepe'de silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı

Mevlana Mahallesi Otlukbeli Caddesi Zembil Sokak'ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada, Cihan Karataş, Doğan Karataş ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2'SİNİN DURUMU AĞIR

Sokağın giriş ve çıkışları polis ekipleri tarafından kapatılırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemede, çok sayıda boş kovan bulundu.

Kavganın ardından otomobille kaçtıkları tespit edilen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.