Eskilerin sanayi bölgesi Güneşli ve Basın Ekspres Yolu, yaşadığı dönüşüm süreci ile dikkat çekiyor. Markalı konut projelerine, ofis ve otellere ev sahipliği yapan bölgenin değeri metro çalışmalarıyla artıyor. İkinci Maslak olarak görülen bölge yeni kimliğine kavuşma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Sanayiden Dönüşüm Güneşli’ye Yaradı

Son dönemde İstanbul Avrupa yakasında en dikkat çeken bölgelerden biri Güneşli oldu. Bağcılar ilçesine bağlı Güneşli, özellikle Basın Ekspres Yolu ile Mahmutbey arasındaki bölgenin ‘Merkezi İş Alanı’ ilan edilmesinden sonra hızla gelişti. Atatürk Havalimanı’nı kullananlar için de yakın lokasyonda konaklama ihtiyacını karşılayabilecek bölgelerden biri haline gelen Güneşli ’de konut piyasası oldukça hareketlendi. Tüm bunlara ek olarak, bölgeye talebi artıran ticari nitelikli yatırımlara da devamlı yenileri ekleniyor. Hem altyapı, hem de geliştirilen gayrimenkul projelerinin bölgeye değer katmaya devam edeceği belirtiliyor.



Güneşli’nin Avantajları

• Bölgenin havaalanına ve CNR Expo’ya yakın olması

• Konut fiyatlarının halen erişilebilir olması

• Markalı konut projeleri açısından en çok değer kazanan bölgelerden biri olması

• Prestij imar alanı lejantı ile her türlü fonksiyonun yapılabiliyor olması

• Altyapı yatırımları ile ulaşımın kolaylaşması



Merkezi Konumda

Konumuyla dikkat çeken Güneşli, Atatürk Havalimanı’na, Basın Ekspres Yolu, E-5 ve Tem bağlantı yollarına yakınlığı ile önemli bir avantaja sahip. Ayrıca bölgeden geçen metro, ulaşım açısından da kolaylık sağlayacak. 2013 yılı içerisinde açılışı gerçekleştirilen metro hattı ile bölgenin İstanbul’un geri kalanı ile entegrasyonu sağlamlaştırıldı. Söz konusu metro hattı, önümüzdeki dönemlerde açılışı gerçekleştirilecek olan Gebze-Halkalı yüzeysel raylı sistemi ve Marmaray ile birlikte düşünüldüğünde, Atatürk Havalimanı, Kadıköy, Maltepe ve Taksim gibi önemli merkezler ile Güneşli bölgesi arasındaki ulaşım, tamamen raylı sistemler kullanılarak gerçekleştirilecek. Önümüzdeki dönemde bölgeyi etkilemesi beklenen önemli projelerden biri de Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro hattı. 2014 yılı başlarında çalışmaları başlayan hattın, 2017 yılı başlarında tamamlanması bekleniyor. Mahmutbey ve Mecidiyeköy’ü Kağıthane üzerinden birbirine bağlaması beklenen hattın, Güneşli bölgesine olumlu katkı yapacağı düşünülüyor.



Fabrikalar Dönüşüyor

Bölgedeki fabrikaların taşınmalarının yanı sıra, imar planlarında yapılan düzenlemelerle, yeni konut ve ofis projeleri birbiri ardına inşa edildi. Markalı konut projeleri açısından Basın Ekspres Yolu ve çevresi en çok değer artışı gösteren bölgelerden biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Merkezi alanda yer alması ve gelişimi ile dikkat çeken bölgedeki önemli avantajlardan biri de sanayi, depo ve fabrika alanlarına sahip olması. Diğer dönüşüm bölgelerinde bir arsa için yüzlerce kişi ile anlaşma yapmak gerekirken Güneşli’de tek elden anlaşma yapılarak dönüşüm gerçekleşiyor. Bu da sürecin hem daha sancısız, hem de kısa sürmesini sağlıyor. Bölgedeki bu avantajı gören müteahhitler ile arsa sahipleri arasında sıkı pazarlıklar yaşandığı biliniyor. Yapılan anlaşmalarla sanayi tesisleri, içinde her türlü imkanın olduğu lüks sitelere dönüşüyor.



İkinci Maslak

Basın Ekspres Yolu, konut, AVM, ofis ve otel yatırımlarıyla İstanbul’un yeni gelişim hattı olarak görülüyor. Avrupa yakasında havaalanına yakın bir bölgede yer alan, batısında Küçükçekmece, doğusunda Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerini kapsayan, hızla gelişen üç ilçeye sınırı olmanın yanı sıra E-5 ve TEM otoyollarını birleştiren önemli bir aks olan Basın Ekspres Yolu ve çevresi, gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından İstanbul’un büyük fırsatlar barındıran yeni Maslak hattı olarak değerlendiriliyor.



Yatırımcı Da Ev Alıyor

Bölge konutlar açısından değerlendirildiğinde, her türlü ihtiyacı karşılayan farklı alternatifleriyle dikkat çekiyor. Aile yaşamına uygun 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 tipindeki dairelerin yanı sıra yatırım yapmak isteyenlere yönelik 1+1’ler de bulunuyor. Uzmanlar, bölgede ailelerin yanı sıra havaalanında ve çevre sanayilerde çalışan orta-üst gelir gruplarının yaşadığını belirtiyor.



Oteller Artıyor

Ofis açısından bölgenin henüz ilk tercih olmasa da ilerleyen dönemlerde Maslak hattına yaklaşacağı ifade ediliyor. Bölgede otel yatırımları da artıyor. Özellikle Atatürk Havalimanı’na olan yakın konumu nedeniyle bölgede inşa edilen konut projelerinin bir bölümü otel olarak işletiliyor. Bölgedeki iş oteli sayısının 22’ye çıkması bekleniyor.



Fiyatlar Yükseliyor

Güneşli’de konutların prim yaptığını ve ortalama metrekare satış fiyatının 4 bin TL olduğunu belirten TSKB Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Doğuşcan Iğdır “Arsa fiyatları ise ortalama 2 - 2 bin 500 dolar. Fiyatların değişken olmasının nedeni imar planlarında birden çok yapılaşma şartının bulunması” dedi. Iğdır, bölgenin eğitim kurumları tarafından da tercih edildiğini söyledi.



