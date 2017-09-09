Salihi: Reddedeceğiz sonucu tanımayacağız

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, dün Kerkük’te düzenlediği basın toplantısında Türkmen siyasi partilerin IKBY bağımsızlık referandumu planlarına karşı ortak açıklamasını okudu. Türkmen partilerin 25 Eylül’de yapılması planlanan söz konusu referandumu reddettiklerini ve sonuçlarını tanımayacaklarını ifade eden Salihi, bununla Kerkük ve diğer Türkmen bölgelerinde emri vaki yapılmak istendiğine dikkati çekti. Salihi, Türkmenleri söz konusu referandumu boykot etmeye çağırarak, “Tüm Türkmen halkını referanduma katılmayıp, boykot etmeye çağırıyoruz. Bunun sonuçlarını da tanımayacağız ve o yokmuş gibi davranacağız” şeklinde konuştu.