Sakarya’da katliam gibi kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Sakarya’nın Taraklı ilçesi Taraklı-Göynük yolu üzerinde 11 AC 673 plakalı Ahmet Yılmaz idaresindeki Taraklı istikametinden Göynük istikametine giden kamyon ile karşı şeritten peş peşe gelen Ayhan Sürer idaresindeki 34 DL 4363 plakalı otomobil ve 34 PH 5400 plakalı Mustafa Gelgek idaresindeki otomobil çarpıştı. Kamyonun iki aracı altına alarak biçtiği kazada, 34 DL 4363 plakalı otomobilde bulunan sürücü Ayhan Sürer, Ecenaz Sürer, Melih Sürer ve Zeynep Yurtdoğan ağır yaralanırken, otomobilde sıkışan Müjgan Sürer ise feci şekilde hayatını kaybetti.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

11 AC 673 plakalı kamyon sürücüsü Ahmey Yılmaz’ın da ağır yaralandığı kazada, diğer 34 PH 5400 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Gelgek, Selim Gelgek, Dilnaz Gelgek ve Yasin Gelgek de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan ve olay yerinde hayatını kaybeden Müjgan Sürer, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Taraklı İtfaiye Grup Amirliği ve Göynük’ten gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Kazada yaralananlar ise sağlık ekiplerince Sakarya ve Bolu’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili incelemesini devam ettiriyor.