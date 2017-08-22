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    Sakarya ve Kocaeli'de sağanak yağış etkili oluyor

    SAKARYA (AA)
    22 Ağustos 2017 - 16:30Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 16:30

    Sakarya ve Kocaeli'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

    Sakarya şehir merkezinde öğle saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran sağanak nedeniyle yollarda büyük su birikintileri oluştu. Merkez ve bazı bölgelerde yolların su altında kalması nedeniyle de sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, bölgede sorun yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kuvvetli yağışın gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

    Kocaeli'de de sağanak İzmit, Karamürsel ve Kartepe ilçelerinde etkili oluyor. Karamürsel ilçesinde bazı evlerin giriş katında su baskını yaşandı, kaldırımdaki parke taşları zarar gördü. Kartepe'de de D-100 karayolu Sapanca Kavşağında su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İzmit ilçesi Erenler Mahallesi mevkisinde de bir iş yerini su bastı.

    Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su baskını ve fırtınaya karşı, İzmit ve Gebze ilçeleri merkezli olmak üzere 40 motopomp, 20 dalgıç pompa, 5 ana ve 7 yardımcı ekiple çalışmalarını sürdürüyor.

    Etiketler: Sakarya , Kocaeli , sağanak yağış
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