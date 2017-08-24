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    Sahibi bir Türk... 1 hafta tatilin bedeli 1 milyon dolar

    CELAL SÖNMEZ/LONDRA, (DHA)
    24 Ağustos 2017 - 09:31Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 10:11

    Türk asıllı Timuçin Avni Wickhamın sahibi olduğu Calala Adasında bir haftalık tatilin bedeli bir milyon dolar.

    DHA’nın sorularını yanıtlayan, Karayiplerde yer alan, Calala Adasının sahibi Timuçin Avni Wickham, "Tatil, ABD'nin herhangi bir kentinden bir özel jet yolculuğuyla başlıyor ve Nikaraguya inen uçaktan helikopter transferiyle adaya ulaşılıyor" dedi.

    Sahibi bir Türk... 1 hafta tatilin bedeli 1 milyon dolar

    Tropik Calala Adası 10 kişinin konaklayabileceği dört villaya ev sahipliği yapıyor.

    Ziyaretçilerin 25 kişilik bir ekip tarafından ağırlandığı adada, mahremiyet sağlamak adına bölgenin uçuşa yasaklandığını söyleyen Wickham, "Calala Adası eski zamanlarda korsanların uğrak yeri olarak kullanılmış, biz de misafirlerimizi sadece lüks bir tatile değil, aynı zamanda tarihi bir yolculuğa da çıkarıyoruz" dedi.

    Sahibi bir Türk... 1 hafta tatilin bedeli 1 milyon dolar

    Tatilin ücretinin yüzde 10'unun Calala Adası yakınlarında bir okul inşa etme amacıyla bağışlanacağını söyleyen Wickham, "Calala Adası misafirlerine dokunulmamış resiflerde sınırsız dalış, kişisel havai fişek gösterileri, sınırsız şampanya, havyar tadım dersi, 12 ayrı yemekten oluşan akşam yemeği, adaya özel olarak getirtilen puro sarma uzmanları eşliğinde kendi purolarını hazırlama imkanı, tatillerini harika bir anıya dönüştürmek için bir Hollywood videografı ve 150 bin dolar değerinde bir hazine sandığı arama macerası sunuyor" dedi.

    Sahibi bir Türk... 1 hafta tatilin bedeli 1 milyon dolar

     

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    Etiketler: calala , tatil , ada
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