Sağlıklı dişlerle bayramın tadını çıkarın!

Kurban Bayramı’nda lezzetli et yemekleri ile bol şerbetli tatlılar tüketmek adettir. Eğer diş ve diş etlerinin sağlığı yerinde değilse bu yiyecekler ile beraber diş rahatsızlıkları baş gösterir. Dişlerin arasında kalan lifler; diş ağrısına, diş eti iltihabına, ağız kokusuna, diş eti apsesine yani şiddetli ağrıya neden olur. Çıkmayan et artıkları ve tatlıdan sızlayan dişler nedeniyle bayramınız kabusa dönüşebilir. Her Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında hasta sayılarımızda ciddi artışlar gözlemlenmektedir. Hastalarımızı bu dönem için önlemini alanlar ve almayanlar olarak ikiye ayırıyorum.

Bayramdaki ikramları geri çevirmemek ve yiyeceklerin keyfini çıkarmak için diş hekiminizi ziyaret ederek ağız ve diş bakımınızı yaptırmanız gerekir.





DÜZENLİ DİŞ BAKIMI ÖNEMLİ

Temel diş bakımı, diş hekiminizin dişlerinizi düzenli olarak kontrol etmesini, diş çürüğü ve diş eti rahatsızlıklarının erken teşhisini ve tedavisini sağlar. Varsa tartar temizlenir, dolgular yapılır, diş etlerindeki iltihap giderilebilir. Ciddi hasar görmüş ya da çürümüş dişlerinizi onarmak için, implant tedavisi ya da bir dental kuron tedavisi uygulanabilir. Bu tedaviler için gerekli olan prosedür ise sadece bir günde yapılabiliyor. Geliştirilen yeni teknoloji sayesinde diş dokusu bilgisayar ortamında oluşturulduğu için ölçü almaya gerek kalmıyor. İstenilen porselen restorasyonlar için sadece bir seans yeterlidir.





BİR GÜNDE DİŞ ESTETİĞİ MÜMKÜN!

Dental kuronlar, hasar görmüş veya çürük bir diş üzerinde direkt olarak uygulanan ince bir kaplamadır. Bir dizi diş kusurunun düzeltilmesi için kullanılabilir. Bunlar basit bir dolguyla kurtarılması mümkün olmayan diş kaybının önlenmesi, kök kanalı onarımı, tek bir eksik dişin tamamlanması için uygulanabilir. Dental kuronlar, gülüş tasarımı ile diş estetiğinde iyileştirme yapmak için de kullanılabilir. Dişlerin boyutu, şekli ve rengi, seramik bir dental kuron ile geliştirilebilir veya eski haline getirilebilir.



Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer



BAYRAMDA AĞIZ VE DİŞ TEMİZLİĞİ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ağız ve diş bakımınızı yaptırdıktan sonra, daha uzun süre sağlıklı kalmasını sağlamak, diş çürüğü ve diş eti hastalığını önlemek için bakımınızı doğru ve düzenli olarak yapılması gerekir. Dişlerinizi iki dakika süreyle günde iki kez fırçalamalı ve her gün en az bir kez diş ipi ile özellikle kuron tabanının etrafındaki alanı temizlemelisiniz. Ağız ve diş sağlığınıza dikkat ederek genel sağlığınızı da kontrol altına alabilir. Dişlerinizi saklamadan ışıl ışıl gülebilir, ağız kokusundan çekinmeden sevginizi gösterebilirsiniz.

Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer'e katkılarından dolayı teşekkür ederiz.