SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± koruyarak 3500 TL tasarruf edin

Hepimiz Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±n ve kÄ±yafetlerimizin hijyenik, tertemiz ve pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l olmasÄ±nÄ± isteriz. Bunun iÃ§inÂ Ã§amaÅŸÄ±r yÄ±karken deterjan, Ã§amaÅŸÄ±r suyu, yumuÅŸatÄ±cÄ± kullanÄ±r saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶zeterek bu Ã¼rÃ¼nler iÃ§in para harcarken masraftan
kaÃ§Ä±nmayÄ±z.Â
4 kiÅŸilik bir aile Ã§amaÅŸÄ±r yÄ±kamak iÃ§in temizlik Ã¼rÃ¼nlerine yÄ±lda ortalama 1200 TL harcÄ±yor. EÄŸer evinizde her gÃ¼n Ã§amaÅŸÄ±r yÄ±kÄ±yorsanÄ±z 3 senede bu tutar 3500 TLâ€™yi aÅŸÄ±yor.
AyrÄ±ca kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z temizlik Ã¼rÃ¼nlerinin iÃ§lerinde petrol bazlÄ± kimyasallar bulunuyor. Uzmanlar Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± bu kimyasallardan arÄ±ndÄ±rmak iÃ§in 5-6 ton su ile durulamamÄ±z gerektiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Yeteri kadar durulanamayan Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ± kullanarak zararlÄ± kimyasal maddeleri cildimiz aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile vÃ¼cudumuza alÄ±yoruz. Bunun yanÄ±nda hassas cilde sahip olanlar, bebekler, Ã§ocuklar, egzama, sedef gibi cilt hastalÄ±klarÄ± olanlar, astÄ±m, KOAH, bronÅŸit gibi Ã¼st solunum yollarÄ± hastalÄ±klarÄ± bulunanlar bu kimyasallardan Ã§ok daha fazla etkileniyorlar.
Nanomatik Ã‡amaÅŸÄ±r YÄ±kama Topu size temizlikte yepyeni bir yÃ¶ntem sunuyor. Nanomatik ile hem bÃ¼tÃ§enizi hem saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± hem de Ã§evreyi korumak elinizde. Ä°Ã§erisinde bulunan nano teknolojik seramik toplar sayesinde sudaki negatif iyonlarÄ± aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kararak kir ve istenmeyen kokularÄ± yok ediyor. AynÄ± zamanda klor nÃ¶trleÅŸtirici Ã¶zelliÄŸi ile Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ±nÄ±zÄ± ve Ã§amaÅŸÄ±r makinenizi koruyor. Suyun pH seviyesini ayarlayarak yumuÅŸacÄ±k, tertemiz Ã§amaÅŸÄ±rlara sahip olmanÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. Ãœstelik %99.9 bakterilerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir ÅŸekilde ve hiÃ§ kimyasal madde kullanmadan.
Nanomatik TÃ¼rkiyeâ€™deki tek patentli Ã§amaÅŸÄ±r yÄ±kama topudur, uluslararasÄ± kuruluÅŸlardan kalite sertifikalarÄ± mevcuttur ve 54 farklÄ± testten geÃ§irilerek performansÄ± ispatlanmÄ±ÅŸtÄ±r. LÃ¼tfen taklitlerinden sakÄ±nÄ±nÄ±z.
Siz de saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±, sevdiklerinizi, bÃ¼tÃ§enizi ve Ã§evrenizi korumak isterseniz teknolojinin bize sunduklarÄ±ndan faydalanÄ±n; Nanomatik Ã‡amaÅŸÄ±r YÄ±kama Topu kullanÄ±n.
DetaylÄ± bilgi ve sipariÅŸ iÃ§inÂwww.nanomatik.com.tr
Telefon:Â 444 15 31Â