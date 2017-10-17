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    Sağ kol ekibine 2 tutuklama

    Hasan DÖNMEZ / DHA
    17.10.2017 - 23:32 | Son Güncelleme:

    KONYA polisinin yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan ve itirafçı olan İstanbul Hava Kuvvetleri'nde görevli bir teğmen, telefonla arayıp ihbarda bulundu.

    İhbarında, örgütün Hava Kuvvetleri’nden sorumlu yöneticilerinin kendisiyle görüşme talebinde bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, ihbarcı teğmeni arayan kişilerin Ankara'da yürütülen Akıncı Üssü davasında, örgütün bir numaralı ismi olarak anılan firari Adil Öksüz’ün sağ kolu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) örgüt mensuplarından sorumlu ‘sivil imam’ olduğu ileri sürülen Kemal Batmaz’ın ekibindeki Zafer Çay ve Alper Karabulut olduğunu saptadı.

    Polis, 2 şüphelinin, itirafçı örgüt mensuplarının ifadesi doğrultusunda oluşturduğu örgüt şemasında ‘askerden sorumlu ünite’nin ‘müdürü’ ve ‘müdür yardımcıları’ olduğunu belirledi.

    3 Ekim günü İstanbul’a gelen polis, örgütün ‘Gaybubet’ evine yaptığı baskında Çay ve Karabulut'u gözaltına aldı. İki şüphelinin de öğretmenlik mesleğinden ihraç edildiği belirtildi. Konya’ya götürülen ve 13 gün boyunca susma haklarını kullanan Çay ve Karabulut, dün sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

    Etiketler: FETÖ , gazetehaberleri
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