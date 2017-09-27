Rüzgar Erkoçlar, Tuğba Beyazoğlu ile evlendi

Oyuncu Rüzgar Erkoçlar (31) ve iki yıldır nişanlı olduğu Tuğba Beyazoğlu (26) geçtiğimiz akşam rüya gibi bir düğünle evlendi.

Erkoçlar ile Beyazoğlu'nun nikah öncesi gelinlik ve damatlık ile olan fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Davulla-zurnayla kız evine giden genç oyuncu o anları sosyal medya hesabından 'Kız evine gidiyoruz' notuyla paylaştı. Nişanlısıyla birlikte göbek attan Erkoçlar kameralara yansıdı.

SARIYER'DE EVLENDİ

Çift, kapı açmama geleneğinden, davullu zurnalı gelin alma ve gelinin beline bağlanan kırmızı kurdeleye kadar geleneklere uygun bir düğün yaptı.

Sarıyer Bahçeköy'de şık bir düğün daveti veren çiftin nikah şahitliğini usta gazeteci Cengiz Semercioğlu ve gelinin arkadaşları Süheyla Dağıstanlı ve Sevda Taşçı yaptı. Gelinin nikah şahidi olması planlanan ünlü sanatçı Seren Serengil yağmurun azizliğine uğradı. Arabası yolda kalan Serengil düğüne yetişemedi. Üzüntüsü instagramdan paylaşan Serengil, yeni evli çifte mutluluklar diledi.





Düğüne Berna Laçin, Yasemin Ergene, Özgür Aras, Cem Semercioğlu ve eşi Tuğba Diner gibi magazin ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.